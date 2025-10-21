Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αυτοκίνητα στον κόσμο, είναι έτοιμο να δει το φως του ήλιου. Ο λόγος για τη συγκεκριμένη Mercedes-Benz 500SL η οποία θα βγει για πρώτη φορά από το κλιματιζόμενο γκαράζ της, μετά από 42 χρόνια.

Το αυτοκίνητο αγοράστηκε στις 30 Νοεμβρίου 1982, με τον ιδιοκτήτη να το μεταφέρει με τρέιλερ στο σπίτι του, όπου το έβαλε σε ένα γκαράζ και το άφησε για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες.Έτσι, δεν είναι τυχαίο που το οδόμετρο γράφει μόλις 67χλμ.

Η 500SL κόστιζε το 1982 σχεδόν 24.400 λίρες, δηλαδή περίπου 100.000 ευρώ με τη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία. Διέθετε έναν κινητήρα V8 5 λίτρων που απέδιδε περίπου 240 ίππους. Το συγκεκριμένο μοντέλο “φοράει” όλα τα προαιρετικά έξτρα, όπως κλιματισμό, θερμαινόμενα καθίσματα, σύστημα ABS, δέρμα, πίσω καθίσματα και μπλε-πράσινο μεταλλικό χρώμα.

Η Mercedes είναι σε άψογη κατάσταση χωρίς, φέρνοντας ακόμα και τα αυθεντικά αυτοκόλλητα του εργοστασίου, ενώ φυσικά συνοδεύεται από τα αυθεντικά έγγραφα. Και παρόλο που μπορεί να μην είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο αυτοκίνητο, όντας τόσο καλά διατηρημένη και με ελάχιστα χιλιόμετρα, αποτελεί το όνειρο πολλών συλλεκτών που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πολλά χρήματα για να αποκτήσουν ένα κομμάτι ιστορίας.

Το αυτοκίνητο τώρα βρίσκεται στο SLShop του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η εταιρεία θα την εκθέσει. Ο ιδιοκτήτης περιγράφεται από την εταιρία ως ένας συγκρατημένος και περήφανος κύριος με το όνομα Hough. Ο ίδιος προσέγγισε την SLShop πριν από 15 χρόνια ώστε κάποια στιγμή να τους δώσει το μοντέλο να το φυλάξουν.

Ο Sam Bailey, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SLShop, είχε τα εξής να πει: “Είναι, πολύ απλά, μια χρονοκάψουλα. Έχουμε δεσμευτεί να μην προσφέρουμε ποτέ αυτό το όχημα προς πώληση. Αντ’ αυτού, δημιουργούμε μια μόνιμη έκθεση με ελεγχόμενο κλίμα εδώ στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον, όπου θα στέκεται ως φόρος τιμής στο όραμα του κ. Hough και στο μέλλον της κοινότητας των κλασικών αυτοκινήτων. Η εταιρεία θέλει να διασφαλίσει ότι το άθικτο κομμάτι της ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας μπορεί να θαυμαστεί από τις μελλοντικές γενιές”.