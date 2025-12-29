Το Fiesta Supersport πρώτης γενιάς, είναι ένα από τα πιο σπάνια μικρά σπορ οχήματα. Όχι μόνο γιατί παράχθηκε για δύο μόλις χρονιές (1981-1983) αλλά και γιατί πέρασε τη γραμμή παραγωγής σε πολύ περιορισμένο αριθμό (κάτω από 3.000 μονάδες).

Η συγκεκριμένη έκδοση, εξοπλίζεται με τον κινητήρα 1.3 λίτρων απόδοσης 72 ίππων, διαθέτει σπορ ανάρτηση αλλά και αντιστρεπτική δοκό, δείχνοντας ξεκάθαρα τον σπορ χαρακτήρα του. Έχει τελική ταχύτητα στα 166χλμ./ώρα ενώ πετυχαίνει το 0-100 σε 11 δευτ. Ένα τέτοιο σπάνιο σύνολο εντοπίστηκε μέσα σε αγροτική αποθήκη στην Ουαλία όπου είχε παραμείνει για περίπου δύο δεκαετίες.

Παρά την πολυετή παραμονή στην αποθήκη, το αυτοκίνητο εμφανίζει σημάδια “ζωής”, με τον κινητήρα να παίρνει μπροστά μετά από χρόνια ακινησίας και χάρη σε νέα μπουζί, αν και απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για πλήρη επαναλειτουργία.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης λέει ότι τελικά θα δώσει το hatchback στην κόρη του, μόλις το αναπαλαιώσει πλήρως, για να μάθει να οδηγεί (αυτοί είναι πατεράδες).

Τα Fiesta Mk1 Supersport, λόγω της σπανιότητάς τους — εκτιμάται ότι έχουν επιβιώσει λιγότερα από 200 στον κόσμο — έχουν γίνει αντικείμενο συλλεκτικού ενδιαφέροντος σε δημοπρασίες και εκθέσεις κλασικών αυτοκινήτων.

Τα πιο ακριβά έχουν πουληθεί σε δημόσιους πλειστηριασμούς για ποσά μεταξύ 27.000 έως 30.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.