Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Lexus, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, βράβευσε τα κορυφαία καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ευρώπη που ξεχώρισαν για την εξαιρετική επιχειρηματική τους απόδοση και τη δέσμευσή τους στην παροχή μιας μοναδικής, εξατομικευμένης φιλοξενίας που ορίζει τη Lexus.

Για ακόμη μία χρονιά, η Lexus Κηφισίας έλαβε τη διάκριση Kiwami Award, ως κορυφαίος Eξουσιοδοτημένος Έμπορος του δικτύου της Lexus σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει την άριστη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που προσφέρει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Τα Βραβεία Kiwami, που σημαίνουν «εξαιρετική αριστεία», εδώ και 9 χρόνια βραβεύουν τους καλύτερους εμπόρους στην Ευρώπη που προσφέρουν τη μοναδική εμπειρία Lexus, η οποία βασίζεται στην αρχαία ιαπωνική φιλοσοφία της φιλοξενίας, γνωστή ως Omotenashi.

Φέτος, κατάφεραν να βραβευθούν 19 αντιπροσωπείες Lexus σε όλη την Ευρώπη από τις 340 συνολικά στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε νικητής ενσωματώνει τη φιλοσοφία της Lexus να «κάνει την πολυτέλεια προσωπική υπόθεση», με το προσωπικό του να δείχνει εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια — όχι μόνο στον τρόπο που προετοιμάζονται για κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη, αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής τους λειτουργίας. Αυτή η αφοσίωση εξασφαλίζει ότι κάθε επισκέπτης αντιμετωπίζεται με τη φροντίδα και την προσοχή που θα έδειχνε κανείς σε κάποιον που υποδέχεται στο σπίτι του.

Οι νικητές απόλαυσαν μια αξέχαστη τριήμερη εμπειρία στη Βουδαπέστη από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, συνδυάζοντας ομαδικές δραστηριότητες, μια βραδιά γκαλά και δημιουργικές πολιτιστικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τις πλούσιες παραδόσεις της πόλης.

Η Lexus Κηφισίας είναι υπερήφανη που λαμβάνει για ακόμη μια φορά αυτή την αξιοσημείωτη διάκριση και δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της, θέτοντας νέα πρότυπα στην εξυπηρέτηση πελατών και συνδυάζοντας την κορυφαία τεχνολογία της μάρκας με την απόλυτη φροντίδα και φιλοξενία.