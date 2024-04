Του Γιώργου Παλληκάρη

Οι καταδιώξεις κλεμμένων αυτοκινήτων στις Η.Π.Α. έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από τη μία οι κλοπές πολλαπλασιάστηκαν, από την άλλη οι επικίνδυνες καταδιώξεις προκαλούσαν την κοινή αίσθηση, καθώς συχνά πυκνά κατέληγαν σε τραυματισμούς αθώων και ζημιές χιλιάδων ευρώ.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι φαίνεται πως κατάφεραν να μειώσουν σε τεράστιο βαθμό τις καταδιώξεις για κλοπές οχημάτων με δύο νέα τεχνολογικά βοηθήματα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης υπέγραψε συμφωνία με την StarChase, κατασκευάστρια εταιρία συσκευής εντοπισμού GPS. Το εργαλείο μπορεί να πυροδοτηθεί από ένα τροποποιημένο AR-15 ή από το μπροστινό μέρος ενός περιπολικού της αστυνομίας. Από εκεί, η συσκευή εντοπισμού (σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού) κολλάει στο πίσω μέρος ενός οχήματος. Η StarChase ισχυρίζεται ότι τα GPS της έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 10.000 φορές και έχουν ανακτηθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συγκεκριμένες συσκευές εντοπισμού είναι τα γνωστά AirTags της Apple, τα οποία λαμβάνουν σήμα από οποιαδήποτε Apple συσκευή υπάρχει σε κοντινή απόσταση, στέλνοντας συνεχώς στίγμα εντοπισμού στον κάτοχο του. Έτσι, εάν ο ιδιοκτήτης έχει iPhone μπορεί να εντοπίσει το όχημα του και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Το κόστος αγοράς της συσκευής στην Αμερική είναι κοντά στα 60 δολάρια περίπου και ο δήμαρχος τα μοιράζει δωρεάν σε όσους μένουν στις περιοχές της Ουάσινγκτον με τα μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye

— NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 30, 2023