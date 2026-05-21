Μία νέα στρατηγική συνεργασία φαίνεται πως διαμορφώνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η Stellantis και η Jaguar Land Rover ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν μνημόνιο sυνεργασίας, με στόχο να εξετάσουν πιθανές συνέργειες στην εξέλιξη προϊόντων και τεχνολογιών για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι δύο όμιλοι θα διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας σε τομείς όπως η ανάπτυξη νέων μοντέλων, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και η μηχανική εξέλιξη, αξιοποιώντας τις συμπληρωματικές δυνατότητες που διαθέτει κάθε εταιρεία.

Ο CEO της Stellantis, Antonio Filosa, δήλωσε: «Μέσα από συνεργασίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.» Από την πλευρά της JLR, ο CEO PB Balaji τόνισε ότι η συνεργασία μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της εταιρείας στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική στρατηγική της βρετανικής μάρκας.

Παρότι οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν συγκεκριμένα project ή μοντέλα, τα διεθνή μέσα εκτιμούν πως η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κοινή χρήση εργοστασίων ή τεχνολογικών βάσεων για μελλοντικά SUV και ηλεκτρικά μοντέλα.

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ισχυρής παρουσίας της Stellantis στις ΗΠΑ μέσω μαρκών όπως οι Jeep, Ram και Chrysler, την ώρα που η JLR αναζητά τρόπους ενίσχυσης της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά, ειδικά ενόψει της νέας εποχής ηλεκτρικών μοντέλων των Range Rover και Defender.

Αναλυτές εκτιμούν επίσης πως μία πιθανή τοπική παραγωγή μοντέλων της JLR στις ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος και την έκθεση της εταιρείας σε δασμούς εισαγωγής, κάτι που αποτελεί πλέον βασικό ζήτημα για πολλούς ευρωπαϊκούς κατασκευαστές. Η συμφωνία δείχνει ξεκάθαρα πως οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται όλο και περισσότερο σε στρατηγικές συνεργασίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος εξέλιξης ηλεκτρικών οχημάτων, software και νέων τεχνολογιών κινητικότητας.

Η τεράστια πτώση στα έσοδα της JLR και το… χέρι βοηθείας από την Stellantis

Την ίδια στιγμή πάντως, η JLR καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα ετήσια κέρδη της κατέρρευσαν κατά 99%, καθώς επηρεάστηκαν έντονα τόσο από τους νέους αμερικανικούς δασμούς όσο και από τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η εταιρεία το 2025. Τα προ φόρων κέρδη περιορίστηκαν μόλις στα 14 εκατ. λίρες, έναντι 2,5 δισ. λιρών την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν περισσότερο από 20%, φτάνοντας τα 22,9 δισ. λίρες. Παράλληλα, η εταιρεία επηρεάστηκε και από τη μείωση της ζήτησης στην κινεζική αγορά, αλλά και από τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιεί για τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων της. Παρόλα αυτά, η JLR δηλώνει πως παραμένει οικονομικά ανθεκτική, διαθέτοντας ρευστότητα ύψους 6,9 δισ. λιρών και συνεχίζοντας κανονικά την εξέλιξη των νέων ηλεκτρικών Range Rover και Jaguar μοντέλων