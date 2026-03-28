Μια νέα εποχή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στα Βαλκάνια μόλις ξεκίνησε, καθώς η Βουλγαρία απέκτησε τη δική της υπερσύγχρονη πίστα, το A1 Motor Park, το οποίο άνοιξε επίσημα πριν λίγες ημέρες. Πρόκειται για μια επένδυση που έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή και να ανεβάσει τον πήχη.

Το νέο circuit βρίσκεται κοντά στο Σαμοκόβ, σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη Σόφια, και αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα projects που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του motorsport στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Η ίδια η πίστα έχει μήκος 3,91 χιλιόμετρα και διαθέτει 15 στροφές, με σχεδίαση που συνδυάζει γρήγορα κομμάτια και τεχνικά σημεία, δημιουργώντας ένα απαιτητικό σύνολο για οδηγούς και ομάδες. Η μεγάλη ευθεία που ξεπερνά τα 900 μέτρα επιτρέπει υψηλές τελικές ταχύτητες, ενώ το πλάτος της πίστας φτάνει έως και τα 15 μέτρα, ενισχύοντας τις δυνατότητες προσπεράσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ευελιξία της χάραξης, καθώς μπορούν να διαμορφωθούν έως και 21 διαφορετικές διαδρομές, στοιχείο που καθιστά το A1 Motor Park ιδανικό τόσο για αγώνες όσο και για track days και εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, η πίστα πληροί προδιαγραφές FIA Grade 3 και FIM, κάτι που της επιτρέπει να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις, από κατηγορίες GT και Formula 3, έως και αγώνες μοτοσυκλέτας (έως WorldSBK).

Πέρα από την ίδια τη διαδρομή, το project περιλαμβάνει και πλήρως σύγχρονες υποδομές, με pits και garage τελευταίας γενιάς, race control, ιατρικό κέντρο, χώρους φιλοξενίας και εγκαταστάσεις για εταιρικά events και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για την ελληνική πραγματικότητα, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πίστα των Σερρών αποτελούσε μέχρι σήμερα βασικό προορισμό για track days και αγώνες στην περιοχή, όμως η έλευση του A1 Motor Park δημιουργεί έναν ισχυρό ανταγωνιστή.