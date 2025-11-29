Έρευνα από την Καναδική Έκθεση Αυτοκινήτου, σκιαγραφεί μια πιο περίπλοκη εικόνα των σχεδίων της χώρας για ηλεκτροκίνηση από ό,τι θα περίμεναν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει να πιέζει για μια σταδιακή κατάργηση των θερμικών οχημάτων, το δημόσιο αίσθημα τείνει προς την αντίθεση πλευρά.

Ένα εντυπωσιακό ποσοστό 68% των ερωτηθέντων ήταν αντίθετο με την αποκλειστική ύπαρξη ηλεκτροκίνησης και το 47% δήλωσαν ότι το επόμενο όχημά τους πιθανότατα θα είναι ένα παραδοσιακό μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το 30% εξετάζει ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό, ενώ το 11% σκέφτεται να αποκτήσει ένα plug-in υβριδικό.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, μόνο το 10% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το επόμενο όχημά τους πιθανότατα θα είναι ηλεκτρικό. Οι άνθρωποι διχάστηκαν επίσης ως προς το αν τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να επαναφέρονται, καθώς μόνο το 54% συμφώνησε.

Ωστόσο, υπήρξε κάποια συναίνεση σε ένα βασικό σημείο: οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ένα ισχυρότερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης θα ήταν απαραίτητο για την προώθηση των μελλοντικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων.

Η έκθεση κατέληξε :«για τους καταναλωτές, η ύπαρξη ποικιλίας κινητήρων και τιμών, παραμένει κορυφαία προτεραιότητα». Η κυβέρνηση φαίνεται να είναι πρόθυμη να ακούσει, καθώς οι αναφορές έχουν υποδείξει ότι υπάρχουν αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενώ οι Καναδοί έχουν αντικρουόμενα συναισθήματα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι σε μεγάλο βαθμό ενωμένοι εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου με την Αμερική. Το 77% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι ο Καναδάς θα πρέπει να προστατεύσει την αυτοκινητοβιομηχανία του και τις θέσεις εργασίας του.