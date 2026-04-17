Το υβριδικό Fiat 500 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη γκάμα του μοντέλου που μέχρι σήμερα εκπροσωπούνταν αποκλειστικά από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Σχεδιαστικά, το νέο υβριδικό 500 διατηρεί τον γνώριμο και διαχρονικό χαρακτήρα του, διαφοροποιούμενο ωστόσο σε λεπτομέρειες από το ηλεκτρικό, όπως ο αεραγωγός στον εμπρός προφυλακτήρα και το λογότυπο “Hybrid” στην πίσω πόρτα.

Κάτω από το καπό, το μοντέλο εφοδιάζεται με υβριδικό κινητήρα 1,0 λίτρου απόδοσης 65 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Stop & Start. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει έμφαση στην οικονομία καυσίμου και την απλότητα, χωρίς την υιοθέτηση πιο σύνθετων υβριδικών τεχνολογιών.

Η βασική έκδοση Pop ξεκινά από 19.213 ευρώ και περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, κλιματισμό, αισθητήρα φωτός, φώτα ημέρας LED, ζάντες 15 ιντσών και βάση για smartphone στο ταμπλό.

Η μεσαία έκδοση Icon, με τιμή από 20.713 ευρώ, προσθέτει σύστημα infotainment με οθόνη 10,25 ιντσών, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, connected services, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό και αισθητήρα βροχής.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση la Prima, με τιμή από 22.713 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κάμερα οπισθοπορείας, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες 17 ιντσών, LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση, λεπτομέρειες χρωμίου, θερμαινόμενο παρμπρίζ και καθίσματα, φιμέ πίσω τζάμια, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και επενδύσεις από τεχνόδερμα.

Παράλληλα, η ηλεκτρική έκδοση Fiat 500e συνεχίζει να διατίθεται στις ίδιες εκδόσεις εξοπλισμού, με τιμές που ξεκινούν από 27.223 ευρώ για το Pop, 28.223 ευρώ για το Icon και 30.223 ευρώ για το la Prima, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.

Και οι δύο εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε αμάξωμα Hatchback και Cabrio, με την ανοικτή έκδοση να κοστίζει επιπλέον 2.000 ευρώ. Οι διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων ανέρχονται σε επτά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλεκτρικό 500e προσφέρεται και με το πρακτικό αμάξωμα 3+1, το οποίο διαθέτει μία επιπλέον πόρτα στη δεξιά πλευρά, επιλογή που αναμένεται να προστεθεί και στην υβριδική έκδοση αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τόσο το 500 Hybrid όσο και το 500e συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ισόχρονη οδική βοήθεια, ενώ για την ηλεκτρική έκδοση η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή έως 160.000 χιλιόμετρα.