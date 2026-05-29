Η Skoda ανοίγει επίσημα στην ελληνική αγορά τις παραγγελίες για τη νέα Fabia 130, την ειδική σπορ έκδοση περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 130 ετών ιστορίας της μάρκας. Με τιμή εκκίνησης τα 29.950 ευρώ, το νέο μοντέλο έρχεται να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας Fabia, φέρνοντας έναν συνδυασμό επιδόσεων, τεχνολογικής αναβάθμισης και αγωνιστικής αισθητικής.

Βασισμένη στην έκδοση Monte Carlo, η Fabia 130 ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, με ενισχυμένη μηχανική απόδοση, σπορ ρυθμίσεις σε βασικά συστήματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη Skoda Motorsport. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό μοντέλο που παράλληλα αποτελεί την ταχύτερη Fabia παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Επιδόσεις που ανεβάζουν την κατηγορία επίπεδο

Στην καρδιά της Fabia 130 βρίσκεται ο αναβαθμισμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, ο οποίος αποδίδει 177 άλογα και 250 Nm ροπής. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται στις 5.750–6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση σε μεγάλο εύρος στροφών.

Το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG έχει δεχθεί ειδική ρύθμιση για τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης, με υψηλότερα σημεία αλλαγών, ταχύτερη απόκριση στις εντολές του οδηγού, πιο άμεσα κατεβάσματα με διπλή αποσύμπλεξη στο Sport Mode, αλλά και τροποποιημένη συμπεριφορά πέδησης για ταχύτερη επαναεπιτάχυνση.

Η εταιρία ανακοινώνει 0–100χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα, 60–100χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα, 80–120χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα που φτάνει τα 228χλμ. Με αυτά τα νούμερα, η Fabia 130 καταγράφεται επίσημα ως η ταχύτερη Fabia παραγωγής στην ιστορία της Skoda.

Σπορ ανάρτηση και πιο άμεση οδηγική αίσθηση

Το πλαίσιο του μοντέλου έχει δεχθεί αντίστοιχη σπορ αναβάθμιση, με χαμηλωμένη ανάρτηση κατά 15χλστ. και ζάντες 18 ιντσών Libra, που ενισχύουν τη σταθερότητα και μειώνουν τις κλίσεις του αμαξώματος. Το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο άμεση πληροφόρηση και μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του προγράμματα Normal και Sport που μεταβάλλουν τη συνολική αίσθηση οδήγησης.

Μέσα από το μενού οδήγησης, ενεργοποιείται και σύστημα ελέγχου ευστάθειας δύο επιπέδων: ASR Off για ελεγχόμενη ολίσθηση σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, αλλά και ASR Sport σε συνδυασμό με ESC Sport, που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στους τροχούς και πιο καθυστερημένη επέμβαση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων, για μια πιο «ζωντανή» οδηγική εμπειρία.

Σχεδίαση με αγωνιστική ταυτότητα

Εξωτερικά, η Fabia 130 ξεχωρίζει με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε αεροτομή, σπόιλερ και διαχύτη, καθώς και με ειδικά λογότυπα “130” στα εμπρός φτερά και την πίσω πόρτα.Στο πίσω μέρος, η μαύρη διακοσμητική λωρίδα παραπέμπει στα αγωνιστικά Fabia Rally2, ενώ οι διπλές απολήξεις εξάτμισης ολοκληρώνουν την εικόνα. Το μοντέλο διατίθεται σε τέσσερις χρωματισμούς – λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο με συνδυασμό μαύρης οροφής και μαύρων κολόνων για έντονη αντίθεση.

Στην καμπίνα, η Fabia 130 διαθέτει σπορ καθίσματα αυξημένης πλευρικής στήριξης, σπορ τιμόνι τριών ακτίνων, μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από αλουμίνιο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit 10 ιντσών περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η κεντρική οθόνη infotainment 8,25 ιντσών προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα και έλεγχο λειτουργιών, ενισχύοντας τη σύγχρονη τεχνολογική εικόνα του μοντέλου.

130 χρόνια ιστορίας και αγωνιστικής κληρονομιάς

Από το 1999 μέχρι σήμερα, η Fabia έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Skoda, με περισσότερες από 5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής παγκοσμίως. Οι αγωνιστικές εκδόσεις RS, R5 και Rally2 έχουν καθιερώσει το όνομα Fabia στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με σχεδόν 700 αγωνιστικά Fabia Rally2 να έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες οδηγούς και ομάδες διεθνώς.

Η νέα Fabia 130 έρχεται να συνεχίσει αυτή την πορεία, μεταφέροντας στοιχεία από την αγωνιστική τεχνογνωσία στην καθημερινή οδήγηση ενώ είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Εμπόρων Skoda στην Ελλάδα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του καλοκαιριού.