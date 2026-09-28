Η BYD ανανεώνει το Dolphin Surf, ενισχύοντας την τεχνολογία, την άνεση και τον εξοπλισμό του αμιγώς ηλεκτρικού compact μοντέλου της. Η νέα εκδοχή διατηρεί τα χαρακτηριστικά που έχουν συνδέσει το μοντέλο με την αποδοτικότητα και την ευελιξία, προσθέτοντας παράλληλα αναβαθμίσεις στο εσωτερικό, νέα στοιχεία συνδεσιμότητας και περισσότερες παροχές άνεσης. Η γκάμα εξακολουθεί να αποτελείται από τις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, με διαφορετικά επίπεδα ισχύος, χωρητικότητας μπαταρίας, αυτονομίας και εξοπλισμού.

Νέα οθόνη 12,8 ιντσών και Google Built-in

Η σημαντικότερη αναβάθμιση εντοπίζεται στην κορυφαία έκδοση Comfort, η οποία αποκτά νέα οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών. Το σύστημα ενσωματώνει πλέον Google Built-in, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως Google Assistant και Google Maps, αλλά και στο Google Play Store, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές.

Αναβάθμιση υπάρχει και στον ψηφιακό πίνακα οργάνων της Comfort, ο οποίος αυξάνεται από τις 7 στις 8,8 ίντσες. Στις εκδόσεις Active και Boost διατηρείται ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, ενώ η οθόνη infotainment έχει διάσταση 10,1 ίντσες.

Νέο τιμόνι και διαφορετική εργονομία

Ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται από το ταμπλό σε νέο χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού, δημιουργώντας μια διαφορετική διάταξη στο εμπρός τμήμα της καμπίνας. Παράλληλα, το Dolphin Surf αποκτά νέας σχεδίασης τιμόνι, το οποίο στις εκδόσεις Boost και Comfort είναι και θερμαινόμενο. Η έκδοση Boost αποκτά επιπλέον θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τα οποία αποτελούν στάνταρ εξοπλισμό στην Comfort. Παράλληλα, ο αυτόματος κλιματισμός περνά πλέον στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Στον εξοπλισμό όλων των εκδόσεων προστίθεται επίσης εταζέρα χώρου αποσκευών, ενώ οι εμπρός θύρες USB διαθέτουν πλέον δύο υποδοχές USB Type-C.

Νέα χρώματα και ζάντες 16 ιντσών στην Active

Το ανανεωμένο Dolphin Surf αποκτά και νέα επιλογή εξωτερικού χρώματος, το Skiing White, το οποίο προστίθεται στις διαθέσιμες επιλογές Lime Green, Obsidian Black και Ice Blue. Παράλληλα, η έκδοση Active περνά σε ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αντί των προηγούμενων ατσάλινων τροχών 15 ιντσών.

Έως 322χλμ. αυτονομίας

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και οι Blade Battery διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, με την γκάμα να προσφέρει διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και ισχύος.

Η Active χρησιμοποιεί μπαταρία 30 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 ίππων. Η επιτάχυνση 0-100 ολοκληρώνεται σε 11,1 δευτερόλεπτα, ενώ η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει τα 220χλμ. κατά WLTP και τα 356χλμ. στον κύκλο πόλης.

Η Boost διαθέτει επίσης ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων, αλλά μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αυτονομία της γκάμας, φτάνοντας τα 322 χλμ. WLTP και τα 507χλμ. στον κύκλο πόλης. Το 0-100 απαιτεί 12,1 δευτερόλεπτα.

Στην κορυφή βρίσκεται η Comfort, με την ίδια μπαταρία των 43,2 kWh, αλλά ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 157 ίππων, και 220 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 ολοκληρώνεται σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ η συνδυασμένη αυτονομία ανέρχεται σε 310χλμ. WLTP.

Ταχεία φόρτιση έως 85 kW

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 65 kW στην Active, και τα 85 kW στις Boost και Comfort. Στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπου 31 λεπτά. Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ τριφασικό onboard charger 11 kW. Η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% απαιτεί περίπου 3,5 ώρες στην Active και λίγο περισσότερο από 4,5 ώρες στις Boost και Comfort.

Πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας

Στον τομέα της ασφάλειας, το Dolphin Surf διαθέτει δομή αμαξώματος της e-Platform 3.0, με ποσοστό 75% χάλυβα υψηλής αντοχής. Ο εξοπλισμός παθητικής ασφάλειας περιλαμβάνει μετωπικούς αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, πλευρικούς εμπρός αερόσακους και αερόσακους τύπου κουρτίνας. Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS, με Adaptive και Intelligent Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο BYD Dolphin Surf είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, μέσω του επίσημου δικτύου της BYD, σε τρεις εκδόσεις.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Τιμή με Electric Bonus & ΚΗ3

Active 30 kWh 89 PS 17.990 €

Boost 43,2 kWh 89 PS 20.500 €

Comfort 43,2 kWh 157 PS 22.650 €

Η προτεινόμενη λιανική τιμή πριν από το Electric Bonus και το όφελος από το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνεται στα 21.490 ευρώ για την Active, 24.300 ευρώ για την Boost, και 27.000 ευρώ για την Comfort.