Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας το νέο ATTO 3 EVO, την αναβαθμισμένη εκδοχή του δημοφιλούς οικογενειακού SUV. Το νέο μοντέλο φέρνει σημαντικές βελτιώσεις σε μπαταρία, ισχύ και τεχνολογία, ενώ για πρώτη φορά διατίθεται και σε τετρακίνητη έκδοση.

Το ATTO 3 EVO βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 της BYD και εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 74,8 kWh, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία αλλά και δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 220 kW. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 25 λεπτά, κάτι που καθιστά το μοντέλο ιδιαίτερα πρακτικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Δύο εκδόσεις με έως 449 ίππους

Η έκδοση Design RWD κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 313 ίππους και 380 Nm ροπής. Οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές για την κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 510 χιλιόμετρα. Μάλιστα σε αστικές συνθήκες η αυτονομία μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 710 χιλιόμετρα.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερες επιδόσεις, η κορυφαία έκδοση Excellence AWD διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, με συνολική ισχύ 449 ίππων και 560 Nm ροπής. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200χλμ/ώρα. Η συνδυαστική αυτονομία σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται στα 470 χιλιόμετρα.

Η μπαταρία είναι τεχνολογίας Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου-φωσφορικού σιδήρου (LFP), που προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και μεγάλη αντοχή, ενώ ταυτόχρονα η τεχνολογία Cell-to-Body ενσωματώνει τη μπαταρία στο πλαίσιο του αυτοκινήτου, αυξάνοντας τη στρεπτική ακαμψία αλλά και βελτιώνοντας τη διαχείριση των χώρων.

Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική, ο χώρος αποσκευών αυξήθηκε κατά 50 λίτρα, φτάνοντας πλέον τα 490 λίτρα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει και frunk 101 λίτρων.

Τεχνολογία και άνεση στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, το ATTO 3 EVO δίνει έμφαση στην ευρυχωρία και την τεχνολογία. Η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενώ τα νέα καθίσματα προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση.

Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται η μεγάλη περιστρεφόμενη οθόνη 15,6 ιντσών του συστήματος infotainment. Το σύστημα ενσωματώνει λειτουργίες Google, καθώς και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud για φυσική αλληλεπίδραση.

Ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος για την κατηγορία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, head-up display, πανοραμική κάμερα 360°, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W, διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Τιμές και εγγύηση

Η έκδοση Design RWD έχει προτεινόμενη λιανική τιμή 39.990 ευρώ, η οποία διαμορφώνεται στα 33.990 ευρώ με το Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Αντίστοιχα, η τετρακίνητη έκδοση Excellence AWD κοστίζει 42.990 ευρώ, ενώ με τις ίδιες επιδοτήσεις η τιμή μειώνεται στα 36.990 ευρώ.

Το ΑΤΤΟ 3 EVO συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).