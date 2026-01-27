Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των ανανεωμένων SEAT Ibiza και SEAT Arona στην ελληνική αγορά. Τα δύο δημοφιλέστερα μοντέλα της ισπανικής μάρκας επιστρέφουν με ουσιαστικές βελτιώσεις στη σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής και τον εξοπλισμό, ενισχύοντας τη θέση τους στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες τους.

Με ανανεωμένη εξωτερική εμφάνιση και αναβαθμισμένο εσωτερικό, τα νέα Ibiza και Arona δίνουν έμφαση στη σύγχρονη αισθητική, τη βελτιωμένη εργονομία και την ποιοτικότερη αίσθηση υλικών, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Νέο SEAT Ibiza: Η value for money πρόταση

Το SEAT Ibiza, που φέτος συμπληρώνει 42 χρόνια πορείας και αποτελεί το πιο επιτυχημένο εμπορικά μοντέλο στην ιστορία της μάρκας, παρουσιάζεται ανανεωμένο, με έμφαση σε δύο βασικούς τομείς: τον ανασχεδιασμό της εξωτερικής εικόνας που αποκτά πιο δυναμικό και σύγχρονο χαρακτήρα, και την αναβάθμιση του εσωτερικού, με καλύτερη ποιότητα υλικών και βελτιωμένη εργονομία. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποδοτικούς ατμοσφαιρικούς και TSI, οι οποίοι συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση με ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Το νέο Ibiza διατίθεται στις εκδόσεις Business και FR, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 16.690 ευρώ στο πλαίσιο του ισχύοντος προωθητικού προγράμματος, τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας.

Νέο SEAT Arona: Το αστικό SUV που σπάει το φράγμα των 20.000 ευρώ

Αναβαθμισμένο εμφανίζεται και το SEAT Arona, το οποίο εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο στιβαρό και δυναμικό compact SUV. Η ανανέωση αφορά τόσο τη σχεδίαση του αμαξώματος όσο και το εσωτερικό, όπου δίνεται έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και στη λειτουργικότητα. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκίνητα σύνολα TSI από 95 έως 150 ίππους, με επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου ή αυτόματου DSG διπλού συμπλέκτη. Το νέο Arona διατίθεται στις εκδόσεις Style και FR, με τιμή εκκίνησης από 18.990 ευρώ μετά το προωθητικό πρόγραμμα, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των μικρών SUV.