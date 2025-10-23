Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί τα λεφτά να αγοράζουν γρήγορα και ακριβά αυτοκίνητα, δεν αγοράζουν όμως και οδηγικές ικανότητες. Στο παρακάτω βίντεο ένας πολύ καλός οδηγός έχει στα χέρια του ένα Fiat Uno και το οδηγεί πραγματικά στα άκρα, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα λάστιχα που δεν σταματούν να στριγγλίζουν σε κάθε στροφή.

Με τον ρυθμό να ανεβαίνει συνεχώς, σταδιακά βρίσκεται πίσω από μία, ομολογουμένως πιο ισχυρή Porsche Cayman S, την οποία προσπερνάει με τρομερή ευκολία. Οι αντιδράσεις του οδηγού του Uno είναι τόσο αυθεντικές που αποδεικνύουν ποιος από τους δύο οδηγούς είναι πραγματικά πιο «τρελαμένος» για την πίστα.

Μπορεί ο οδηγός της Porsche να απολάμβανε μία χαλαρή γύρα στην πίστα και να μην έτρεχε για χρόνο, όμως δεν βλέπεις κάθε μέρα έναν τόσο καλό χερά, πίσω από το τιμόνι ενός Uno να προσπερνάει με τόση ευκολία ένα supercar πολλών χιλιάδων ευρώ.