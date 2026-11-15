Η πρόκριση αυτή υπογραμμίζει το επιτυχημένο πέρασμα ενός από τα πιο εμβληματικά ονόματα της Volkswagen στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το νέο ID. Polo διατηρεί τη διαχρονική του σχεδίαση, προσφέροντας παράλληλα άνετους χώρους, προηγμένες τεχνολογίες ανώτερων κατηγοριών και κορυφαία καθημερινή πρακτικότητα.

Στην ελληνική αγορά έρχεται έχοντας ήδη στο ενεργητικό του μια σημαντική διεθνή διάκριση: την πρώτη θέση στην κατηγορία Budget του θεσμού German Car of the Year 2027. Το αμιγώς ηλεκτρικό Polo προκρίθηκε στην τελική δεκάδα, μεταξύ 46 υποψήφιων νέων μοντέλων, και διεκδικεί τον τίτλο.

Η κριτική επιτροπή το επέλεξε μεταξύ 46 νέων μοντέλων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, εξασφαλίζοντάς του μια θέση στην τελική φάση της διεκδίκησης του τίτλου. Οι δέκα φιναλίστ θα κριθούν αυστηρά με γνώμονα την τεχνολογική καινοτομία, την ασφάλεια, την ποιότητα, το κόστος αγοράς και χρήσης, καθώς και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ο μεγάλος νικητής που θα κατακτήσει τον τίτλο για το 2027 θα αποκαλυφθεί στην επίσημη εκδήλωση του θεσμού, στις 14 Δεκεμβρίου 2026.