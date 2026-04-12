Με στόχο την άμεση επαφή με το κοινό, φιλοξενείται στο Golden Hall, τον πιο εκλεπτυσμένο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, έως τις 4 Μαΐου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά.

Το Suzuki e Vitara συνδυάζει τον μοντέρνο σχεδιασμό ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τον δυναμισμό και τον χαρακτήρα ενός SUV, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και την ευχάριστη οδήγηση. Ξεχωρίζει με δυναμικές γραμμές και σύγχρονο εσωτερικό με ψηφιακές λύσεις που ενισχύουν την άνεση και την πρακτικότητα.

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα Heartect-e, το e Vitara έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, υψηλή ασφάλεια και ευρυχωρία. Το σύστημα ηλεκτροκίνησης με τις μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ενώ η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Διαθέσιμες εκδόσεις και προτεινόμενες τιμές λιανικής του Suzuki e Vitara

Το e Vitara διατίθεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, προσφέροντας αυτονομία έως 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και ομαλή, ενώ το σύστημα θερμικής διαχείρισης, σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας, συμβάλλει στη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού.

Με το Suzuki Connect, η καθημερινότητα του οδηγού γίνεται πιο άνετη και λειτουργική, αξιοποιώντας σύγχρονες δυνατότητες όπως ο εντοπισμός του οχήματος, ο έλεγχος της φόρτισης, ο απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού, ο σχεδιασμός διαδρομών και η παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας.

Το Suzuki e Vitara συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, ενώ προσφέρεται επίσης 12ετής εγγύηση για το αμάξωμα και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας ανέρχεται σε 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.