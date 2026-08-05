Νέα πονοκέφαλο φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Tesla, καθώς η αμερικανική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για σχεδόν 1,2 εκατομμύρια οχήματα έπειτα από δεκάδες αναφορές οδηγών για πιθανές αστοχίες στην εμπρός ανάρτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει 156 καταγγελίες που σχετίζονται με το εξάρτημα της εμπρός ανάρτησης γνωστό ως front lower lateral link. Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το εξάρτημα μπορεί να αποκολληθεί ή να αστοχήσει, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα ελέγχου του οχήματος.

Η προκαταρκτική έρευνα καλύπτει:

Tesla Model 3 παραγωγής 2018-2020

Tesla Model Y παραγωγής 2021-2023

Συνολικά, ο αριθμός των οχημάτων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο φτάνει περίπου τα 1,2 εκατομμύρια.

Χωρίς προειδοποίηση

Ένα από τα στοιχεία που προβληματίζουν περισσότερο τους ερευνητές είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες αναφέρουν πως η αστοχία εμφανίστηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε αρκετές περιπτώσεις τα οχήματα χρειάστηκαν οδική βοήθεια και μεταφορά με γερανό μετά το συμβάν. Ορισμένοι οδηγοί δήλωσαν ότι πριν τη βλάβη άκουγαν θορύβους ή τριξίματα κατά τη στροφή του τιμονιού, χωρίς όμως να εμφανιστεί κάποιο μήνυμα προειδοποίησης στον πίνακα οργάνων.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η Tesla έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν ανακλήσεις για ζητήματα που σχετίζονταν με την ανάρτηση σε μικρότερο αριθμό οχημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την NHTSA, οι τρέχουσες καταγγελίες φαίνεται να αφορούν διαφορετική αιτία και για αυτό εξετάζονται ξεχωριστά από τις προηγούμενες καμπάνιες ανάκλησης.

Προς το παρόν η διαδικασία βρίσκεται στο πρώτο στάδιο διερεύνησης και δεν έχει ανακοινωθεί ανάκληση. Αν όμως οι αμερικανικές αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κατασκευαστικό πρόβλημα ασφαλείας, τότε η Tesla ενδέχεται να κληθεί να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις της ιστορίας της.