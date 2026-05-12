Η παρουσία της ελληνικής επαγγελματικής ποδηλατικής ομάδας στον κορυφαίο διεθνή ποδηλατικό γύρο που έγινε στη χώρα μας, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνικό αθλητισμό. Στο πλευρό των αθλητών που συμμετείχαν στο «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» (ξεκίνησε στις 6 Μαΐου και τελείωσε στις 10 Μαΐου) ήταν η Γκαρτζονίκας Α.Ε.B.Ε, εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής OMODA & JAECOO.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γκαρτζονίκας Α.Ε.B.Ε με την P.a.s. Ioanninon – P&I, τη μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετείχε στον Αγώνα, διατέθηκε ένα plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-P, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συνοδεία των αθλητών, καθώς και για τη μεταφορά αγωνιστικού εξοπλισμού στις αποστολές της ομάδας.

Το JAECOO 7 SHS-P έχει συνδυαστική αυτονομία 1.200 χιλιομέτρων, σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, άνεση και δυναμικά χαρακτηριστικά, το plug-in υβριδικό JAECOO 7 SHS-P ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης για την πρακτικότητα και την αξιοπιστία του, καλύπτοντας με άνεση τις απαιτήσεις συνοδείας και μεταφοράς εξοπλισμού στις καθημερινές μετακινήσεις των αποστολών. Προσφέροντας μεγάλη οικονομία, ευρύχωρο εσωτερικό, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται ιδανικά σε πολύωρα ταξίδια και απαιτητικές διαδρομές, το JAECOO 7 SHS-P αποτέλεσε πραγματικό συνεργάτη για την ομάδα, σε κάθε αγωνιστικό χιλιόμετρο.

Η ολοκλήρωση του «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» αφήνει δυνατές εικόνες, υψηλές επιδόσεις και πολύτιμες εμπειρίες για όλους τους συμμετέχοντες. Το παράδειγμα της Γκαρτζονίκας Α.Ε.B.Ε θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες ώστε να στηρίξουν τις δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και το ομαδικό πνεύμα.