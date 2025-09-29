Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα supercar με βασιλική ιστορία πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον Δεκέμβριο και είναι κάτι που εγγυημένα θα προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή. Ενώ αρκετές McLaren F1 έχουν εμφανιστεί φέτος, αυτό το μοντέλο του 1994 ξεχωρίζει χάρη στην προέλευσή του από τη θρυλική συλλογή του Σουλτάνου του Μπρουνέι. Με εκτιμήσεις που ξεπερνούν τα 21 εκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε να γίνει ένα από τα πιο ακριβά F1 που πουλήθηκαν ποτέ σε δημόσια δημοπρασία.

Η McLaren κατασκεύασε μόνο 64 σύνολα της F1 (για χρήση σε δρόμους) και αυτό έχει αριθμό πλαισίου 014. Αρχικά ήταν βαμμένο σε κίτρινο τιτανίου με μαύρο εσωτερικό από δέρμα και αλκαντάρα. Ωστόσο, σε αντίθεση με αρκετές άλλες F1 που ανήκαν στον Σουλτάνο, αυτή δεν παρέμεινε στη συλλογή του για πολύ. Πωλήθηκε σε έναν αγοραστή στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα αποκτήθηκε από τον πρώην Διευθυντή της McLaren Cars, David Clark.

Ένας ανώνυμος συλλέκτης από τη Νέα Υόρκη κατείχε στη συνέχεια την F1 για περίπου τρία χρόνια πριν μετακομίσει στην Καλιφόρνια. Στη συνέχεια, το 2006, η F1 πουλήθηκε και στάλθηκε πίσω στα κεντρικά γραφεία της McLaren για γενική επισκευή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, βάφτηκε ξανά στην τρέχουσα απόχρωση Ibis White και εξοπλίστηκε με το σπάνιο κιτ υψηλής κάθετης δύναμης, το οποίο περιλαμβάνει μια μεγάλη σταθερή πίσω αεροτομή, έναν μπροστινό προφυλακτήρα εμπνευσμένο από την F1 GTR και μπροστινές περσίδες όπως ακριβώς η F1 LM. Μόνο οκτώ αυτοκίνητα παγκοσμίως έλαβαν αυτό το κιτ.

Οι αναβαθμίσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Το αυτοκίνητο απέκτησε βελτιωμένο σύστημα εξάτμισης, ελαφριές ζάντες πέντε ακτίνων OZ Racing και μια πλήρη μετατροπή εσωτερικού χώρου προδιαγραφών LM.

Η εργασία κόστισε πάνω από 500.000 δολάρια, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο εκτενώς τροποποιημένα F1 δρόμου. Στην ελκυστικότητά του προστέθηκε και το γεγονός ότι ο Lewis Hamilton άφησε την υπογραφή του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της σεζόν της Formula 1 του 2007.

Με 22.065 χλμ. που δείχνει το οδόμετρο, το αυτοκίνητο παρουσιάζεται σε άριστη κατάσταση και προσφέρεται μαζί με ένα Gordon Murray T.50 από την ίδια συλλογή. Για τους συλλέκτες, αυτό το ζευγάρι είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ένα γκαράζ ονείρων και η επερχόμενη πώληση πιθανότατα θα αποδείξει πόσα πολλά μπορεί να διεκδικήσει ένα κομμάτι της ιστορίας της F1.