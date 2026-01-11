Το προσωπικό Hummer H1 του θρυλικού ράπερ Tupac Shakur πρόκειται να βγει ξανά στο «σφυρί» αυτόν τον μήνα, σχεδόν 30 χρόνια μετά την αγορά του από τον ίδιο.

Ο Tupac είχε παραγγείλει αυτό το 1996 H1 μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον τραγικό θάνατό του στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, και σήμερα το όχημα μετρά μόλις λίγο πάνω από 16.000 χλμ.

Το συγκεκριμένο Hummer δεν είναι ένα απλό SUV: πρόκειται για το κλασικό, στρατιωτικής προέλευσης H1. Η καμπίνα είναι ακόμα επενδυμένη με κρεμ δέρμα και ξύλινα μοτίβα τύπου ’90s, ενώ εξωτερικά διατηρούνται όλα τα κομμάτια που έκαναν αυτό το μοντέλο συνώνυμο της υπερβολής εκείνης της δεκαετίας.

Μηχανικά φορά τον τεράστιο 6,5-λίτρων diesel V8 κινητήρα που, παρά τον μεγάλο κυβισμό, αποδίδει περίπου 208 ίππους. Αν και οι επιδόσεις στην ευθεία δεν εντυπωσιάζουν, η ροπή των 597 Nm και η στρατιωτική καταγωγή του σασί δίνουν στο H1 εξαιρετική ικανότητα σε δύσκολες διαδρομές, με μεγάλο μεταξόνιο, πρόσθετη απόσταση από το έδαφος και μόνιμη τετρακίνηση 4×4.

Η δημοπρασία θα γίνει στη Scottsdale της Αριζόνα, στις 23 Ιανουαρίου 2026, από τον οίκο Bonhams, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει επίσημη εκτίμηση τιμής. Το ίδιο αυτοκίνητο είχε σε δημοπρασία πριν μερικά χρόνια, με την τιμή να σταματά στις 340.000 δολάρια, αλλά ο αγοραστής δεν ολοκλήρωσε ποτέ την αγορά.

Όπως όλα δείχνουν, αυτή η έκδοση ενός εμβληματικού off-road μοντέλου δεν θα περάσει απαρατήρητη από συλλέκτες και φαν της ιστορίας του hip-hop. Πάντως, αν και γενικά τα H1 είναι «σπάνια» στους κλασικούς οίκους δημοπρασιών, υπάρχουν μερικά αξιοσημείωτα παραδείγματα που δείχνουν την αξία τους στην αγορά συλλεκτικών. Ένα Hummer H1 Alpha του 2006, πουλήθηκε στη δημοπρασία RM Sotheby’s στο Μαϊάμι για 184,800 δολάρια, ένα παλιότερο του 1995 έφτασε τα 44,000 δολάρια, δείχνοντας πόσο πολύ επηρεάζεται η τιμή από κατάσταση, χιλιόμετρα και σχετική σπανιότητα.