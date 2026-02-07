Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2026 και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων της γραμμής παραγωγής που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025 ( τέλειωσαν τον Ιανουάριο) η Subaru ξεκίνησε να υλοποιεί το επόμενο στάδιο των στόχων .

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας γραμμής μικτής παραγωγής μοντέλων που θα επιτρέπει την κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών (BEV), βενζινοκίνητων (ICE) καθώς και υβριδικών (MHEV) οχημάτων σε μία μόνο γραμμή. Κάποιοι και δικαιολογημένα θα αναρωτηθούν αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

Οι γιαπωνέζοι έχοντας μακρόχρονη τεχνογνωσία της εταιρείας τους στη μικτή παραγωγή απαντούν ότι γίνεται και μάλιστα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Έτσι ξεκινούν την πρώτη εσωτερική παραγωγή της Subaru σε ένα μοντέλο BEV παγκόσμιας διανομής.

Στο εργοστάσιο της Yajima παράγεται ακόμη το ολοκαίνουργιο, πλήρως ηλεκτρικό Subaru Trailseeker. Στην Ευρώπη το μοντέλο αυτό το γνωρίζουμε με το όνομα Ε-Outback. Αυτό το μοντέλο παράγεται σε αυτή τη γραμμή και αποτελεί το δεύτερο μοντέλο στη γκάμα BEV της Subaru που αναπτύχθηκε από κοινού με την Toyota Motor Corporation.

Στις βασικές αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ιαπωνία το Trailseeker ( στην Ευρώπη ως E-Outback) θα κάνει πρεμιέρα φέτος. Στην Ελλάδα το περιμένουμε μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2026.

Στην ανάπτυξη του σχεδίου της Subaru σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία της με την Toyota. Μια συνεργασία που ξεκίνησε με επιτυχία το 2005. Η συμμαχία των δύο εταιρειών σηματοδότησε την 20ή επέτειό της το 2025, με τη συνεργασία να ενισχύεται με την πάροδο των ετών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ανάπτυξη, η παραγωγή και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

H έναρξη παραγωγής των BEV σηματοδοτεί μία βαθύτερη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, παράλληλα με τις εξελίξεις στις κατασκευαστικές δυνατότητες της Subaru. Η Subaru επιδιώκει συνεχώς όλο και μεγαλύτερη ευελιξία στo monozukuri, την τέχνη της κατασκευαστικής αριστείας. Στόχος της είναι να πετύχει εξαιρετική απόδοση στην παραγωγή αλλά και στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις της αγοράς και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.