Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τεχνολογικές υπογραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή αγορά. Η Subaru, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της όσο λίγες εταιρείες με τους κινητήρες boxer και τη συμμετρική τετρακίνηση, επιβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του 2027 θα σταματήσει να διαθέτει στην Ευρώπη καινούργια μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Την απόφαση επιβεβαίωσε η Subaru Γερμανίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα γερμανικού περιοδικού. Έτσι, από το 2028 η ευρωπαϊκή γκάμα της ιαπωνικής μάρκας αναμένεται να αποτελείται αποκλειστικά από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βάζοντας τέλος σε μια παράδοση δεκαετιών.

Πρώτο αποχωρεί το Outback

Η αποχώρηση των θερμικών κινητήρων θα γίνει σταδιακά, με πρώτο μοντέλο το Outback. Η σημερινή του γενιά, η οποία χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό boxer κινητήρα 2,5 λίτρων με απόδοση 169 ίππων, θεωρείται ήδη απερχόμενη και αναμένεται να εξαφανιστεί από τις ευρωπαϊκές εκθέσεις μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το 2027 θα ακολουθήσουν τα Crosstrek και Forester, τα οποία εξοπλίζονται με τον ήπια υβριδικό κινητήρα e-Boxer των 2,0 λίτρων, ισχύος 136 ίππων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο τους συμβατικούς βενζινοκινητήρες. Στο πλάνο περιλαμβάνονται και τα mild hybrid σύνολα e-Boxer, καθώς εξακολουθούν να βασίζονται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί πίσω από την απόφαση

Σύμφωνα με τη Subaru, βασικός λόγος για αυτή τη στρατηγική αλλαγή είναι το ολοένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τα όρια εκπομπών CO₂ για τον στόλο των κατασκευαστών, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και εξοπλισμό ασφαλείας, καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την εμπορική παρουσία μικρότερων κατασκευαστών στην Ευρώπη.

Το κόστος εξέλιξης και πιστοποίησης των υφιστάμενων μοντέλων αυξάνεται, με αποτέλεσμα η Subaru να επιλέγει να κατευθύνει τη στρατηγική της προς την ηλεκτροκίνηση, αντί να συνεχίσει να επενδύει στην προσαρμογή των κινητήρων εσωτερικής καύσης στις νέες απαιτήσεις.

Βέβαια η Subaru ήδη προσφέρει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το Uncharted , όμως όσοι θέλουν ένα υβριδικό σύνολο, καλύτερα να βιαστούν.