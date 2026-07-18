Η Suzuki ανακοίνωσε νέα εμπορική πολιτική για το e VITARA, προσφέροντας επιπλέον οικονομικό όφελος μέσω του προγράμματος SUZUKI Electric Bonus. Η ενέργεια αφορά όλες τις εκδόσεις του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας και προσφέρει έκπτωση 3.000 ευρώ, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ανεβάζοντας το συνολικό όφελος για τον αγοραστή στα 6.000 ευρώ.

Με τη νέα αυτή εμπορική πολιτική, η βασική έκδοση του Suzuki e VITARA διατίθεται πλέον από 24.670 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης. Παράλληλα, η τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP-e ξεκινά από 30.670 ευρώ, τιμή που το καθιστά το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό τετρακίνητο επιβατικό αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς.

Μετά την εφαρμογή του SUZUKI Electric Bonus και της κρατικής επιδότησης, οι προτεινόμενες λιανικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Suzuki

Το e VITARA αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Suzuki και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία «High-Tech & Adventure», συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τα χαρακτηριστικά ενός SUV.

Η νέα πλατφόρμα HEARTECT-e έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και συνεργάζεται με μπαταρίες τεχνολογίας LFP και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης eAxle, με στόχο την υψηλή ενεργειακή απόδοση και την άμεση απόκριση. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, το σύστημα ALLGRIP-e αξιοποιεί την εμπειρία της Suzuki στην τετρακίνηση, προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, με συνδυασμένη αυτονομία που φθάνει έως και τα 426 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις απαιτήσεις ενός ταξιδιού.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Από την έκδοση GL, το e VITARA εξοπλίζεται με σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, λειτουργία One Pedal Drive και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η κορυφαία έκδοση GLX προσθέτει, μεταξύ άλλων, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360 μοιρών, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων.

Εγγύηση έως 10 χρόνια

Το νέο Suzuki e VITARA καλύπτεται από το πρόγραμμα Suzuki Care+, προσφέροντας εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα.