Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2026), ανακοίνωσε η Suzuki Motor Corporation. Κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ εσόδων, σημαντική αύξηση κερδοφορίας και εντυπωσιακή ανάπτυξη των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική της SUZUKI στις διεθνείς αγορές, την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής της στρατηγικής και τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 3,419 τρισ. γιεν, αυξημένα κατά 19,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η SUZUKI καταγράφει ρεκόρ εσόδων στο αντίστοιχο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 291,6 δισ. γιεν, σημειώνοντας αύξηση 5,5%, με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να ανέρχεται στο 8,5%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των κερδών προ φόρων, τα οποία έφτασαν τα 401,4 δισ. γιεν (+20,8%), ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 31,6%, στα 253,7 δισ. γιεν.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων, στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους, στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Ισχυρή ανάπτυξη των παγκόσμιων πωλήσεων

Η SUZUKI συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, με τις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων να φτάνουν τα 1,824 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 19,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίστοιχα, η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 16,6%, φτάνοντας τα 1,904 εκατομμύρια οχήματα.

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη είχε η Ινδία, η μεγαλύτερη αγορά της SUZUKI παγκοσμίως, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 35,4%, φτάνοντας τα 1,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Παράλληλα, οι εξαγωγές από την Ινδία ενισχύθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τις 233.000 μονάδες.

Θετικές επιδόσεις καταγράφηκαν και σε άλλες αγορές, με αύξηση πωλήσεων 26,7% στο Πακιστάν, 17,8% στην Ινδονησία και 48,5% στην Κολομβία. Στην Ιαπωνία, η SUZUKI διατήρησε για έβδομο συνεχόμενο πρώτο εξάμηνο τη δεύτερη θέση σε μερίδιο αγοράς, στο σύνολο των κατηγοριών mini και συμβατικών επιβατικών οχημάτων.

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσε και ο τομέας μοτοσυκλετών, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5%, φτάνοντας τα 1,167 εκατομμύρια δίκυκλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2026 η SUZUKI συμπλήρωσε 100 εκατομμύρια μονάδες σωρευτικής παραγωγής μοτοσυκλετών και ATV, ένα ιστορικό ορόσημο που αναδεικνύει τη μακρόχρονη παρουσία και τεχνογνωσία της εταιρείας.

Επενδύσεις στην παραγωγή και στη νέα εποχή της κινητικότητας

Η SUZUKI συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην Ινδία, η έναρξη λειτουργίας νέων γραμμών παραγωγής στις εγκαταστάσεις Kharkhoda και Hansalpur αύξησε την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά 500.000 οχήματα, φτάνοντας συνολικά τα 2,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν στα 215,1 δισ. γιεν, έναντι 170 δισ. γιεν την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, η SUZUKI ενισχύει τη δραστηριότητά της στην ηλεκτροκίνηση και στις νέες μορφές κινητικότητας. Στην Ιαπωνία παρουσίασε τον Οκτώβριο το νέο e SKY, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό mini επιβατικό της μοντέλο, με αυτονομία 310 χιλιομέτρων και ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Το νέο μοντέλο σημείωσε δυναμικό ξεκίνημα, συγκεντρώνοντας 4.036 παραγγελίες μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εξελίσσει νέες λύσεις μετακίνησης μέσω συνεργασιών στους τομείς των αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων, των καινοτόμων υπηρεσιών μεταφοράς και των πολυχρηστικών ηλεκτρικών πλατφορμών, διευρύνοντας το τεχνολογικό της αποτύπωμα.

Θετικές προοπτικές για το σύνολο του οικονομικού έτους

Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026, που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, η SUZUKI διατηρεί την πρόβλεψη για συνολικά έσοδα 6,9 τρισ. γιεν, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και για λειτουργικά κέρδη ύψους 540 δισ. γιεν.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές για τις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων, με την εταιρεία να αναθεωρεί ανοδικά τον ετήσιο στόχο της στα 3,702 εκατομμύρια οχήματα (+11,5%), ενώ οι πωλήσεις μοτοσυκλετών αναμένεται να φτάσουν τα 2,398 εκατομμύρια (+6,1%).

Με ισχυρή οικονομική βάση, αυξανόμενες πωλήσεις, συστηματικές επενδύσεις και στρατηγική προσήλωση στην καινοτομία, η SUZUKI συνεχίζει να ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για προσιτή, αποδοτική και αξιόπιστη κινητικότητα για όλους.

Ισχυρή παρουσία της SUZUKI στην ελληνική αγορά – 3η θέση στις συνολικές ταξινομήσεις

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η πορεία της SUZUKI και στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Τον Οκτώβριο του 2026, η μάρκα κατέγραψε 845 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 15,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στη συνολική αγορά, με μερίδιο 6,02%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοσή της στη λιανική, όπου κατέκτησε τη 2η θέση, με 622 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,5%.

Σε επίπεδο δεκάμηνου (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026), η SUZUKI έφτασε τις 8.756 ταξινομήσεις (+8,1%), καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από εκείνον της συνολικής αγοράς (+5,0%) και διατηρώντας την 3η θέση με μερίδιο 6,78%. Παράλληλα, κατέλαβε τη 2η θέση τόσο στη λιανική όσο και στα υβριδικά αυτοκίνητα, με μερίδια 9,27% και 11,62% αντίστοιχα. Πρωταγωνιστής της εμπορικής επιτυχίας παραμένει το VITARA, με 4.336 ταξινομήσεις (+17,6%) στο δεκάμηνο, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των SWIFT και S-CROSS. Θετικό είναι και το ξεκίνημα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού e VITARA, το οποίο τον Οκτώβριο κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV, με μερίδιο 14,49%.

Με τον κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 3,419 τρισ. γιεν (αύξηση 19,4%) και τα καθαρά κέρδη να εκτοξεύονται κατά 31,6%, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία αποδεικνύει την εξαιρετική οικονομική της δυναμική. Κινητήριος μοχλός αυτής της εντυπωσιακής πορείας αποτέλεσε η ραγδαία άνοδος των παγκόσμιων πωλήσεων που ξεπέρασαν τα 1,82 εκατομμύρια οχήματα, με την αγορά της Ινδίας να αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτής της παγκόσμιας ανάπτυξης.