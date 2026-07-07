Στις 2 Ιουλίου, η Suzuki Motor Corporation έκανε τα εγκαίνια της νέας μονάδας παραγωγής αυτοκινήτων που κατασκευάστηκε από τη θυγατρική της εταιρεία στην Ινδία. Η εταιρεία είναι η Maruti Suzuki India Limited και βρίσκεται στην πόλη Kharkhoda, στην επαρχία Haryana. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του India–Japan Joint Economic Forum, που φιλοξενήθηκε στο Δελχί.

Η εκδήλωση συνέπεσε με την επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, στην Ινδία και πραγματοποιήθηκε παρουσία της ίδιας, του Πρωθυπουργού της Ινδίας Shri Narendra Modi, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων των δύο χωρών. Τη Suzuki εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της εταιρείας Toshihiro Suzuki, ενώ τη Maruti Suzuki εκπροσώπησε ο Managing Director & CEO, Hisashi Takeuchi.

Δήλωση του Toshihiro Suzuki, Representative Director και Προέδρου της Suzuki Motor Corporation

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Όμιλο Suzuki, καθώς η πλέον σύγχρονη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων μας στην πόλη Kharkhoda της Haryana, εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Modi και την Πρωθυπουργό Takaichi. Η μονάδα, με αρχική ετήσια δυναμικότητα 500.000 οχημάτων, θα επεκταθεί στο μέλλον στο 1 εκατομμύριο οχήματα ετησίως, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο. Η επένδυση αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της επιτυχημένης συνεργασίας Ινδίας και Ιαπωνίας, καθώς και της πρωτοβουλίας “Make in India”. Σε ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Modi, η Suzuki επιταχύνει τις επενδύσεις της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει τις εξαγωγές και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος “Viksit Bharat”, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ινδίας σε μία πλήρως ανεπτυγμένη χώρα έως το 2047».

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων της Suzuki στην Ινδία

Εργοστάσιο Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα

Gurugram (Haryana) 500.000 οχήματα

Manesar (Haryana) 900.000 οχήματα

Kharkhoda (Haryana) 500.000 οχήματα

Hansalpur (Gujarat)* 750.000 οχήματα

Σύνολο 2.650.000 οχήματα

* Στο εργοστάσιο Hansalpur προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία, κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, μία νέα γραμμή παραγωγής με ετήσια δυναμικότητα 250.000 οχημάτων. Παράλληλα, η Suzuki σχεδιάζει τη δημιουργία νέου εργοστασίου στην πόλη Sanand, με αρχική παραγωγική δυναμικότητα 250.000 οχημάτων ετησίως, η οποία θα μπορεί να επεκταθεί έως το 1 εκατομμύριο οχήματα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του έως το 2029.