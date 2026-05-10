Όταν ακούς τη λέξη Lamborghini, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα σε supercars με V12 κινητήρες, εξωφρενικές επιδόσεις και ακραία σχεδίαση. Μόνο που η ιστορία της εταιρείας δεν ξεκίνησε με supercars αλλά με… τρακτέρ. Και τώρα κάποιος αποφάσισε να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους με τον πιο παράξενο τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Το όχημα που βλέπετε ονομάζεται Lamborghini Centenario Tractor και είναι ουσιαστικά ένα steampunk custom δημιούργημα που κατασκευάστηκε για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ferruccio Lamborghini.

Το συγκεκριμένο σύνολο δεν είναι επίσημο μοντέλο της Lamborghini, αλλά δημιουργία του ιταλού designer Adler Capelli, ο ο ποίος συνολικά κατασκεύασε μόλις πέντε κομμάτια παγκοσμίως και κάθε ένα κόστιζε περίπου 1,75 εκατ. ευρώ όταν ήταν καινούργιο.

Παρά το εξωφρενικό κόστος, δεν πρόκειται απλώς για ένα show car. Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα κρύβεται πραγματικό μηχανικό σύνολο Lamborghini tractor, βασισμένο στο ιστορικό DLA35 της δεκαετίας του ’60. Ο κινητήρας είναι ένας τρικύλινδρος diesel 2,2 λίτρων, ο οποίος έχει ανακατασκευαστεί πλήρως και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αυτό που πραγματικά κάνει τη Lamborghini Centenario να μοιάζει βγαλμένη από άλλη διάσταση είναι φυσικά η εμφάνισή της. Το αμάξωμα είναι χειροποίητο, κατασκευασμένο από άβαφο μέταλλο, ώστε με τα χρόνια να αποκτά φυσική πατίνα, ακριβώς όπως τα παλιά τρακτέρ Lamborghini που ακόμη δουλεύουν σε ιταλικούς αμπελώνες και χωράφια. Η αισθητική παραπέμπει ταυτόχρονα στα πρώτα αγροτικά μοντέλα της Lamborghini, αλλά και στα σύγχρονα supercars της εταιρείας, με χαμηλή σιλουέτα, μακριές γραμμές και αμέτρητες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Το “εσωτερικό” ακολουθεί επίσης την steampunk λογική, με χειροποίητα μεταλλικά στοιχεία και ιδιαίτερα επεξεργασμένες λεπτομέρειες που θυμίζουν περισσότερο έκθεμα design μουσείου παρά γεωργικό όχημα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το τρακτέρ είναι γεμάτο με μικρές λεπτομέρειες-εκπλήξεις για φανατικούς φίλους της Lamborghini και έχει γράψει μόλις 500 χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στις φωτογραφίες, βγαίνει τώρα σε δημοπρασία και θεωρείται ουσιαστικά συλλεκτικό έργο τέχνης.

Η ειρωνεία είναι πως, όσο περίεργο κι αν φαίνεται, αυτό το σύνολο ίσως είναι ένα από τα πιο «αυθεντικά» Lamborghini που υπάρχουν σήμερα. Άλλωστε, πριν δημιουργήσει τα θρυλικά supercars της Sant’Agata, ο Ferruccio Lamborghini έχτισε την αυτοκρατορία του κατασκευάζοντας τρακτέρ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα να θυμίσουμε πως αυτή την εβδομάδα η Lamborghini γιορτάζει τα 63α γενέθλια της. Μία επέτειος έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τη Lamborghini, καθώς η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της με plug-in hybrid μοντέλα όπως οι Revuelto, Urus SE και Temerario. Παράλληλα, η Lamborghini δείχνει να απομακρύνεται από την πλήρη ηλεκτροκίνηση, έχοντας πρόσφατα «παγώσει» το project του αμιγώς ηλεκτρικού Lanzador, λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος από τους πελάτες της.