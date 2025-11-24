Η έκθεση TÜV της Γερμανικής ADAC για το 2026, η οποία καλύπτει τους ετήσιους τεχνικούς ελέγχους περίπου 9,5 εκατομμυρίων οχημάτων μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουνίου 2025, τοποθέτησε τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla στις δύο τελευταίες θέσεις του πίνακα.

Το Model 3, το οποίο ήταν το αυτοκίνητο με τη χειρότερη βαθμολογία και τα δύο προηγούμενα χρόνια, διαπιστώθηκε ότι είχε ποσοστό ελαττωμάτων 13,1%, που σημαίνει ότι ένα στα 7,6 αυτοκίνητα (στην ηλικιακή ομάδα δύο έως τριών ετών), απέτυχε στον έλεγχο ασφαλείας Hauptuntersuchung. Αλλά το Model Y ήταν ακόμη χειρότερο με ποσοστό ελαττωμάτων 17,3%, καθιστώντας το το χειρότερο που έχει δει η TÜV (σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα 1 έως 3 ετών) εδώ και μια δεκαετία.

Πάντως, εάν κοιτάξουμε την ευρύτερη εικόνα που καλύπτει αυτοκίνητα όλων των ηλικιών, αποκαλύπτεται ότι το 21,5%, ή ένα στα πέντε αυτοκίνητα, απέτυχε στον έλεγχο λόγω «σημαντικού» ή «επικίνδυνου» ελαττώματος, ανέφερε η ADAC.

Τα λιγότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα σύμφωνα με τους Γερμανούς, χρονολογία 2-3 ετών (ποσοστό παρουσίασης σοβαρών ελαττωμάτων)

Mini Cooper SE: 3.5%

Audi Q4 e-tron: 4.0%

Fiat 500e: 4,2%

VW ID.3: 5.5%

VW ID.4/ID.5: 6.1%

Skoda Enyaq: 9.1%

Dacia Spring: 13%

Tesla Model 3: 13.1%

Tesla Model Y: 17.3%

Από την άλλη, τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα σύμφωνα με τους Γερμανούς, χρονολογία 2-3 ετών, ανακηρύχθηκαν (από την μικρότερη κατηγορία προς την μικρότερη) τα:

Fiat 500e

Mazda 2

BMW 1 Series

Mercedes C-Class

VW T-Roc

Mercedes B-Class

Και τέλος, πάντα σύμφωνα με την έρευνα των Γερμανών, αυτά είναι τα πιο αξιόπιστα μοντέλα ανάλογα με τα χρόνια παρουσίας τους στην αγορά

4–5 έτη: VW Golf Sportsvan, VW T-Roc

6–7 έτη: VW T-Roc

8–9 έτη: Mazda CX-3

10–11 έτη: Mercedes B-Class

12–13 έτη: VW Touareg

Μπορείτε πατώντας ΕΔΩ, να δείτε ολόκληρη την αρχική έκθεση των Γερμανών.