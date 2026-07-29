Μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις των τελευταίων ετών ανακοίνωσε η BMW, καθώς περισσότερα από 744.000 οχήματα καλούνται να περάσουν από έλεγχο εξαιτίας πιθανού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ανάκληση αφορά συνολικά 744.236 αυτοκίνητα, στα οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στον μαγνητικό διακόπτη της μίζας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συγκεκριμένο εξάρτημα μπορεί να υπερθερμανθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Οι αναφορές κάνουν λόγο για περιστατικά που θα μπορούσαν να συμβούν ακόμη και όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Ποια μοντέλα επηρεάζονται

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα μοντέλα της BMW που κατασκευάστηκαν από το 2020 έως το 2026, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Σειρές 3 και 4, καθώς και τα SUV X3 και X4. Στη λίστα βρίσκεται επίσης και η Z4.

Η γερμανική εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των ιδιοκτητών των επηρεαζόμενων οχημάτων. Η λύση περιλαμβάνει την αντικατάσταση της μίζας. Όσοι οδηγοί διαθέτουν κάποιο από τα μοντέλα που περιλαμβάνονται στην ανάκληση καλό είναι να επικοινωνήσουν με το επίσημο δίκτυο της BMW, προκειμένου να ενημερωθούν εάν το όχημά τους επηρεάζεται και να προγραμματίσουν τον απαραίτητο έλεγχο.

Παρότι τα περιστατικά είναι περιορισμένα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των οχημάτων, η BMW προχωρά στην ανάκληση προληπτικά, με στόχο την αποφυγή πιθανών περιστατικών υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.