Αν νομίζεις ότι τα έχει δει όλα και πως τα concept cars δεν μπορούν πλέον να σε εκπλήξουν, η Lexus μόλις απέδειξε το αντίθετο. Και το έκανε με δύο μοναδικά one-off μοντέλα που δεν θυμίζουν αυτοκίνητα, αλλά… έργα τέχνης.

Η αρχή γίνεται με το Lexus IS 350, το οποίο μετατράπηκε σε κάτι που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει κατευθείαν από σκίτσο. Σε συνεργασία με τον Alex Alpert, η ιαπωνική εταιρεία έκανε το σεντάν να θυμίζει comic ή manga, με χειροποίητες γραμμές να «αγκαλιάζουν» το αμάξωμα και να τονίζουν κάθε καμπύλη.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, με το αυτοκίνητο να μοιάζει δισδιάστατο σε κάποια σημεία, σαν να είναι σχέδιο που ζωντάνεψε. Φυσικά μηχανικές αλλαγές δεν υπάρχουν και έτσι κάτω από το «έργο τέχνης» παραμένει ο γνωστός V6 των 315 ίππων, καθώς εδώ η ουσία δεν είναι η απόδοση. Αλλά η εικόνα.

Η Lexus ουσιαστικά χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ως καμβά, μετατρέποντας ένα καθημερινό μοντέλο σε κινούμενη έκθεση τέχνης, με το project να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας που θα εμφανιστεί σε events όπως το EXPO Chicago και το Art Basel.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει κάτι εντελώς διαφορετικό και ίσως ακόμη πιο ιδιαίτερο.

Το ηλεκτρικό Lexus RZ “Blue In Green Edition” δεν εμπνέεται από… σχέδιο, αλλά από μουσική. Και συγκεκριμένα από τον θρύλο της jazz Miles Davis.

Σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Laufey, η Lexus δημιούργησε ένα EV που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το φως, μεταβαίνοντας από βαθύ μπλε σε πράσινο, ακριβώς όπως η ατμόσφαιρα του εμβληματικού κομματιού “Blue In Green”.

Φρένα σε χρώμα ορείχαλκου, εμπνευσμένα από την τρομπέτα του Miles Davis, εσωτερικό με βελούδο και δέρμα που θυμίζει θήκη μουσικού οργάνου, ακόμα και ήχος εκκίνησης που παίζει τις πρώτες νότες του κομματιού.

Ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να μεταφράσει τη μουσική σε… εμπειρία οδήγησης.