Η Ford ανακοίνωσε σημαντική αναβάθμιση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Explorer και Capri, με στόχο να βελτιώσει την αυτονομία, την αντοχή της μπαταρίας και τις επιδόσεις, στις entry εκδόσεις των δύο μοντέλων.

Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται η νέα LFP μπαταρίας, στις εκδόσεις Standard Range των Explorer και Capri, μια τεχνολογία που ξεχωρίζει για τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, το μειωμένο κόστος παραγωγής και την δυνατότητα πιο συχνής φόρτισης μέχρι το 100%, χωρίς ανησυχία για ταχεία φθορά. Αυτή η εξέλιξη δεν αυξάνει μόνο την αξιοπιστία, αλλά και την αυτονομία των μοντέλων, προσφέροντας στους οδηγούς περισσότερα χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδόσεις Standard Range αποκτούν επιπλέον αυτονομία 70 χλμ., με το Explorer να αγγίζει πλέον τα 444 χλμ. με μια πλήρη φόρτιση, ενώ το Capri φτάνει τα 464 χλμ., σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Πέρα από την αυτονομία, η αναβάθμιση περιλαμβάνει και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα, με την απόδοση να αυξάνεται στους 190 ίππους και τη ροπή να φτάνει τα 350 Nm. Με αυτό το σύνολο, τόσο ο Explorer, όσο και το Capri Standard Range επιταχύνουν από 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 8,0 δευτερόλεπτα, προσφέροντας πιο άμεση απόκριση και μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία από ό,τι πριν.

Η Ford περιγράφει αυτές τις βελτιώσεις ως μέρος της στρατηγικής της για συνεχή πρόοδο στα ηλεκτρικά της οχήματα, με στόχο να συνδυάζει βελτιωμένη πρακτικότητα, απτή αυτονομία και δυναμική οδήγηση, χωρίς να θυσιάζει την προσιτότητα των Standard Range εκδόσεων προς όφελος ακριβότερων εκδόσεων.

Δείτε περισσότερα για το Ford Explorer ΕΔΩ και για το Ford Capri ΕΔΩ.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η Ford επενδύει όχι μόνο σε φιλοδοξίες μεγάλων αυτονομιών, αλλά και στην πραγματική καθημερινή χρησιμότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, προωθώντας λύσεις που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο πλήρη, πιο αξιόπιστη και πιο ελκυστική σε ευρύτερο κοινό.