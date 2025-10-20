Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όπως όλα δείχνουν, εάν έχεις σκοπό να αποκτήσεις ή να επισκευάσεις μία από τις 60 Bugatti Chiron Pur Sport, δεν πρέπει να είσαι απλά εκατομμυριούχος, αλλά δισεκατομμυριούχος.

Ο Youtuber Marr Armstrong έχει γίνει διάσημος στα social (πάνω από 5 εκατ. ακόλουθοι) καθώς συνεχώς βρίσκει σπάνια και ακριβά αυτοκίνητα (Rolls Royce, Lamborghini κτλ.) που έχουν βγει εκτός μάχης από ατυχήματα, τα επισκευάζει και στη συνέχεια τα δημοπρατεί.

Στο τελευταίο του βίντεο, βρέθηκε στο Miami για να εξετάσει την επισκευή μιας σπάνιας Chiron Pur Sport, μία έκδοση στραμμένη για την πίστα, η οποία έχει αρχικό κόστος αγοράς 3.6 εκατ. δολάρια. και κυκλοφόρησε μόνο σε 60 μονάδες.

O Youtuber θεωρεί πως το κατασκευασμένο, αλλά ραγισμένο, από ανθρακονήματα σασί του οχήματος γίνεται να επισκευαστεί και έτσι αρχίζει να αναζητά τα υπόλοιπα ανταλλακτικά που σίγουρα θα χρειαστούν αντικατάσταση. Μάλιστα να πούμε πως στα βίντεο του, αφού αγοράσει τα ανταλλακτικά, μετά δεν πηγαίνει σε κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο, αλλά αντιθέτως προχωρά τις εργασίες ολομόναχος, δείχνοντας τη διαδικασία στο κανάλι του.

Τελικά παρόλο που ο Armstrong έχει συνηθίσει να πληρώνει τεράστια ποσά για τις επισκευές ακριβών μοντέλων, φαίνεται πως η Bugatti είναι μία κατηγορία από μόνη της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα φωτιστικά σώματα που κοστίζουν 150.000 ευρώ, το καπό από ανθρακονήματα στα 50.000 ευρώ, η μάσκα στα 80.000 ευρώ και τα δύο φτερά στα 300.000 ευρώ. Με πιο απλά λόγια, μόνο οι προβολείς της Chiron Pur Sport, κοστίζουν όσο ένα τριάρι στην Αθήνα, ενώ συνολικά οι δουλειές φανοποιείας θα ξεπεράσουν το μισό εκατομμύριο.

Για να σας… ζαλίσουν λίγο παραπάνω τα νούμερα, να πούμε πως ο αρχικός ιδιοκτήτης του μοντέλου, τράκαρε με ένα επαγγελματικό Suzuki του 1987 (έφταιγε ο ίδιος) και η ασφαλιστική βγάζει τη Chiron ολική. Ο ιδιοκτήτες ανέφερε πως ακόμα πληρώνει 70.000 ευρώ δόση το μήνα για το δάνειο που την αγόρασε, παρόλο που το αυτοκίνητο έχει τρακάρει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.