Η Κίνα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως η επιτυχία της ηλεκτροκίνησης φαίνεται πως δημιουργεί μια νέα πρόκληση. Οι κινεζικές αρχές εξετάζουν τρόπους για να καλύψουν το ολοένα μεγαλύτερο κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς τα έσοδα από τους φόρους στα συμβατικά καύσιμα μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, ενώ ο στόλος των ηλεκτρικών συνεχίζει να μεγαλώνει.

Τα EV δεν πληρώνουν φόρο καυσίμων

Στην Κίνα, όπως και στις περισσότερες χώρες, σημαντικό μέρος των έργων συντήρησης και ανάπτυξης των δρόμων χρηματοδοτείται από τους φόρους που επιβάλλονται στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Καθώς όμως ολοένα και περισσότεροι οδηγοί στρέφονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα συγκεκριμένα έσοδα μειώνονται αισθητά. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, το οποίο οι τοπικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα χαμένα φορολογικά έσοδα αλλά και στο βάρος των EV

Πολλά σύγχρονα ηλεκτρικά SUV και μεγάλα οικογενειακά μοντέλα ζυγίζουν σημαντικά περισσότερο από αντίστοιχα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα λόγω των μεγάλων μπαταριών τους. Το αυξημένο βάρος επιβαρύνει περισσότερο την άσφαλτο, αυξάνοντας σταδιακά τις ανάγκες για επισκευές και συντήρηση.

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι η εφαρμογή ενός τέλους χρήσης του οδικού δικτύου, με βάση τα χιλιόμετρα που διανύει κάθε ηλεκτρικό όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ωστόσο η συζήτηση έχει ανοίξει καθώς η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό της και το υφιστάμενο μοντέλο χρηματοδότησης των δρόμων θεωρείται ολοένα και λιγότερο βιώσιμο.

Ένα πρόβλημα που μπορεί να απασχολήσει και άλλες χώρες

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να βρουν νέους τρόπους χρηματοδότησης των υποδομών, καθώς τα παραδοσιακά έσοδα από τη φορολογία των καυσίμων θα συνεχίσουν να μειώνονται. Ήδη αρκετές χώρες εξετάζουν αντίστοιχα μοντέλα χρέωσης ή ειδικά τέλη για τα ηλεκτρικά οχήματα.