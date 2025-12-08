Η NIO και το fully electric firefly, υποδέχονται το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, με τη δυνατότητα πραγματοποίησης test drives στο Golden Hall.

Ο Όμιλος Μοτοδυναμική που εισάγει, τόσο τα premium μοντέλα της NIO όσο και το firefly, σας προσκαλούν να γίνετε οι πρώτοι που θα γνωρίσουν τη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων και τη φιλοσοφία «Blue Sky Coming», η οποία μεταφράζεται ως το όραμα της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας για ένα φωτεινό, μέλλον και ένα πιο βιώσιμο «αύριο».

Drive into the NIO experience



Βιώστε πρώτοι την εμπειρία ΝΙΟ μέσα από το έξυπνο SUV NIO EL6, το NIO ET5 με χαρακτηριστικά supercar, και το περιπετειώδες shooting brake NIO ET5 Touring.

Κατά τη διάρκεια των test drives, οι ενδιαφερόμενοι θα ζήσουν μια όμορφη οδηγική εμπειρία, συνοδευόμενοι από έναν NIO Expert που θα αναλύει τις τεχνολογικές καινοτομίες και θα απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας αποτελεί η NOMI, η πανέξυπνη AI βοηθός , η οποία κάνει κάθε στιγμή πίσω από το τιμόνι μοναδική.

Buzz into the city με το firefly!



Απολαύστε την πρώτη σας βόλτα, νιώστε τον παλμό του & ζήστε την πιο fresh πλευρά της ηλεκτροκίνησης. Το firefly κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, φέρνοντας μια compact, ζωηρή και fun-to-drive προσέγγιση. Σχεδιασμένο για όσους θέλουν να κινούνται στην πόλη με ευελιξία, στυλ και ενέργεια, το firefly συνδυάζει μοντέρνο design, φιλικές προς το περιβάλλον επιδόσεις και έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, προσφέροντας μια νέα, απολαυστική εμπειρία αστικής μετακίνησης.

Τα test drives πραγματοποιούνται καθημερινά στο Golden Hall, με δυνατότητα άμεσης κράτησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Κλείστε σήμερα το test drive σας πατώντας ΕΔΩ.