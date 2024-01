Η αμάθεια, η ανωριμότητα και η αδιαφορία όλων των αρμοδίων φορέων (συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς) είναι οι υπεύθυνοι για την αύξηση των τροχαίων ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους των μεγαλουπόλεων. Κάτι πρέπει να γίνει με την προστασία των νέων οδηγών. Είχαμε πολλά και αδικαιολόγητα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Πολλά παιδιά θα μείνουν ανάπηρα για όλη τους τη ζωή επειδή η κάτι δεν τους έμαθαν σωστά οι εκπαιδευτές τους η οι γονείς τους έχουν άγνοια κινδύνου. Δεν μπορείς να δίνεις σε έναν 18χρόνο άπειρο και ανώριμο νεαρό ένα αυτοκίνητο με 200 άλογα. Είναι σίγουρο ότι κάπου δεν θα στρίψει σωστά και θα φάει τα μούτρα του. Το κακό είναι αν προξενήσει τραυματισμό σε κάποιον τρίτο που δεν ευθύνεται. Όπως βρήκε τραγικό θάνατο μια μάνα που μόλις σχόλασε από τη δουλειά της πριν προλάβει να βγει στο δρόμο έπεσε πάνω της ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε.

Δυστυχώς και μεγάλοι σε ηλικία οδηγοί δεν γνωρίζουν τι θα πεί ασφάλεια. Δεν αλλάζουν ρυθμό όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές. Όταν για παράδειγμα έχει ομίχλη και δεν βλέπουν μπροστά τους θα πρέπει να κόβουν ταχύτητα. Κοινή λογική χρειάζεται. Και να αφήνουν διπλάσια απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Ας ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το υπουργείο Παιδείας έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν να σέβονται τον ΚΟΚ από το δημοτικό. Δεν θα θέλαμε να εφαρμοστεί αυτό το «Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει αποδείξει στο προηγούμενο υπουργείο που ήταν ότι κάνει σωστές κινήσεις.

Το 2023 έκλεισε με + 27.7% στις ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων. Ήταν μια καλή χρονιά και μπορούμε να πούμε ότι η αγορά του αυτοκινήτου βαδίζει θετικά. Ο Νοέμβριος είχε κλείσει με +29.5%, ο Δεκέμβριος με +27.2% και όλη η χρονιά με +27.7%.. Τον Δεκέμβριο του 2023 ταξινομήθηκαν 8.248 Ι.Χ. και από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο 2023 ταξινομήθηκαν 134.492 Ι.Χ.

Η κατηγορία που κυριάρχησε στην ελληνική αγορά ήταν η B-Total που έφθασε το μήνα Δεκέμβριο 44.8% ( Πέρσι τον ίδιο μήνα είχε 45.8%). Ακολούθησε η C-Total κατηγορία με 34.4% και την πρώτη τριάδα έκλεισε η B SUV με 27.4%. Τον Δεκέμβριο του ‘23 τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες έφθασαν το 37.6% και τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης πέρασαν στη 2η θέση με 35.3%. Το μήνα Νοέμβριο την πρώτη θέση είχαν τα βενζινοκίνητα Ι.Χ με 38.7% ενώ τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες είχαν 32.1%).

To 2023 η εταιρία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν και πάλι η Toyota. Οι ταξινομήσεις της έφθασαν τις 16.409 (ποσοστό12,2%). Η δεύτερη εταιρία που ξεπέρασε τις 10.000 ήταν η Opel ( 10.384 ταξινομήσεις με ποσοστό 7,7%) και την 3η θέση κατέλαβε η Peugeot (10.195 ταξινομήσεις με ποσοστό 7,6%). Πολύ καλά πήγαν οι εταιρίες Hyundai και Citroen. Η MG που ξεκίνησε την πορεία της πρόσφατα ξεχώρισε με 731 ταξινομήσεις.

Το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την Opel. Οι σημαντικές εμπορικές επιτυχίες οφείλονται στα πολύ καλά μοντέλα που παρουσίασε η αυτοκινητοβιομηχανία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αγοραστών. Το Corsa ήταν το μοντέλο που κατέκτησε την 1η θέση στην ελληνική αγορά, την 1ο θέση στις εταιρικές πωλήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας και τη 2η θέση στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην κατηγορία του είναι το Corsa. Με αυτό το μοντέλο η Γερμανική εταιρεία σκαρφάλωσε στη 2η θέση των πωλήσεων επιβατικών, διπλασιάζοντας τις ταξινομήσεις της σε σχέση με το 2022 και κατακτώντας μερίδιο αγοράς 7,7%. Σημαντικό είναι πως 1 στα 4 εταιρικά οχήματα που ταξινομήθηκαν μέσα στο 2023, ήταν Corsa. Τέλος, το Corsa-e κατέκτησε τη 2η θέση στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην κατηγορία του, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση ταξινομήσεων κατά 1.812,3%!

Αύξηση στις πωλήσεις της κατά 35% το 2023 παρουσίασε και η SEAT S.A. οδηγούμενη από τη μεγάλη ανάπτυξη της CUPRA. Η εταιρεία παρέδωσε συνολικά 519,200 αυτοκίνητα ενώ η CUPRA κατέγραψε νέο ρεκόρ με αύξηση 50.9% (230,700 παραδόσεις). Η SEAT επέστρεψε δυναμικά με 288,400 παραδόσεις, σημειώνοντας 24% αύξηση συγκριτικά με το 2022. Εντυπωσιακή συνδυαστική αύξηση είχε και στην Ελλάδα με ρυθμό ανάπτυξης 98%.

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων το 2023 παρουσίασε και η Volkswagen. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε όλο τον κόσμο είχε αύξηση των πωλήσεων κατά 6,7%. Πιο απλά 4,87 εκατομμύρια οχήματα παραδόθηκαν σε πελάτες της παγκοσμίως. Η VW παρουσίασε αύξηση στις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων κατά 21,1%. Το αυτοκίνητο που προτιμήθηκε περισσότερο ήταν το T-Roc. Το SUV της Volkswagen είχε τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Αυξημένη ήταν και η κίνηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 394.000 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα σε πελάτες της σε όλο τον κόσμο το 2023, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 21,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερα θετική χρονιά και στην ελληνική αγορά, με αύξηση πωλήσεων 8,9% στο σύνολο και +39,3% στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ID.

Το EV9, είναι το επίσημο όχημα του τουρνουά AO24. Η Kia μέσω των ηλεκτρικών 7θέσιων EV9 και των πλήρως ηλεκτρικών EV6 οχημάτων EV ενισχύει τη συνεργασία της με το Australian Open 2024 που ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου και θα τελειώσει στις 28 Ιανουαρίου. Το Australian Open 2024 (AO24), είναι μια από τις πιο γνωστές διοργανώσεις τένις. Είναι το Grand Slam του τένις και γίνεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Κύριος υποστηρικτής αυτής της διοργάνωσης είναι η KIA. Μέσω της προμήθειας ενός στόλου επίσημων οχημάτων τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων όλων των βραβευμένων ηλεκτρικών μοντέλων EV9 και EV6 η Kia Corporation υποστηρίζει το πασίγνωστο τουρνουά τένις και ταυτόχρονα διοργανώνει μια σειρά από δραστηριότητες για τους θαυμαστές της μάρκας. Κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης, ένα άγαλμα του Nadal αποκαλύφθηκε στο Melbourne Park ως φόρο τιμής στον παγκόσμιο πρεσβευτή της Kia. Και αυτό γιατί ο Rafael Nadal είναι για 20 χρόνια πρεσβευτής της μάρκας.

Tο Skoda Kamiq γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, αποτελώντας την απόλυτη επιλογή για ένα αστικό crossover, με μοντέρνα σχεδίαση και απεριόριστες δυνατότητες για συναρπαστικές διαδρομές όχι μόνο εντός της πόλης αλλά και μακριά από αυτήν. Τώρα το compact SUV της Skoda με τον κορυφαίο συνδυασμό (μοντέρνου στυλ και σύγχρονων τεχνολογιών) προσφέρεται από 19.990 ευρώ.

H M-Sport Ford λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο WRC ( 25-29 Ιανουαρίου Ράλι Μόντε Κάρλο) αποκάλυψε τους νέους χρωματισμούς των αγωνιστικών Puma. Βασικός χορηγός της ομάδας που ηγείται ο Μάλκολμ Γουϊλσον είναι ενεργειακά ποτά οπότε τα Puma προσαρμόστηκαν σε νέα χρώματα με περισσότερο άσπρο και λιγότερο μπλε. Στα μπάκετ των δυο Puma θα κάθονται ο Γάλλος Adrien Fourmaux με συνοδηγό τον Alex Coria και ο Grégoire Munster από το Λουξεμβούργο με συνοδηγό τον Louis Louka.

Ένα νέο θερινό ελαστικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των οδηγών που ταξιδεύουν σε άσφαλτο αλλά και σε ήπιους χωματόδρομους παρουσίασε η εταιρία Continental.Το νέο CrossContact H/T είναι το νέο ελαστικό της Continental. Έχει ιδιαίτερα στιβαρό σχεδιασμό, υψηλών επιδόσεων και άνεσης και φέρει την σήμανση “M+S”, ως ένδειξη των off road ικανοτήτων του. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα με συμβατικά αλλά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Το νέο CrossContact H/T πρόκειται να αντικαταστήσει τον προκάτοχό του, το ContiCrossContact LX2 και θα ενταχθεί στην υπόλοιπη οικογένεια ελαστικών CrossContact, η οποία έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στις αγορές αντικατάστασης αλλά και Original Equipment εξοπλισμού και περιλαμβάνει θερινά και χειμερινά ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα, crossovers, SUVs και 4×4. Για αυτές τις κατηγορίες οχημάτων, η Continental παράγει συνολικά 270 διαστάσεις ελαστικών για off road χρήση. Η γκάμα αυτών των προϊόντων ήδη εμπλουτίζεται μέσα στο 2023.

H Pirelli αναπτύσσει ειδικά λάστιχα για το νέο Porsche Cayenne σε όλες τις διαστάσεις και για όλες τις εποχές. Η πιο πρόσφατη αναβάθμιση για αυτό το εμβληματικό sport SUV επεκτείνει τη συνεργασία μεταξύ Pirelli και Porsche, με προϊόντα από τη σειρά P Zero διαθέσιμα σε κάθε διάσταση. Το Porsche Cayenne, είναι ένα μοντέλο που η Pirelli έχει εξοπλίσει σε κάθε γενιά. Από το αρχικό του 2002 μέχρι τη σημερινή. Ειδικά ελαστικά P Zero, P Zero Corsa και Scorpion Winter 2, που έχουν εγκριθεί από την Porsche για οδήγηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν αναπτυχθεί για την τελευταία αναβάθμιση του Cayenne. Αυτές οι επιλογές καλύπτουν ολόκληρη την ποικιλία διαστάσεων από 20 έως 22 ιντσών.

Ας κλείσουμε με κάτι περίεργο. Πως τα κατάφερε να σταθμεύσει ανάποδα το αυτοκίνητό του ο ιδιοκτήτης αυτού του Ι.Χ μόνο ο ίδιος το ξέρει. Οι τροχονόμοι πάντως που πέρασαν από τα Πατήσια έφυγαν χωρίς να επιβάλουν πρόστιμο γιατί το αυτοκίνητό ήταν «σταθμευμένο» σε νόμιμη θέση!!!