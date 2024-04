Τα σχέδια των κρατικών τραπεζών σε ολόκληρο τον κόσμο για μείωση των επιτοκίων πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Όσοι πίστευαν «ελαφρά τη καρδία» ότι δεν θα γίνει επίθεση στο Ισραήλ διαψεύστηκαν. Και από σήμερα το πρωί που άνοιξαν τα χρηματιστήρια, όλα άλλαξαν. Τα πρώτα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση 100 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου. Που σημαίνει επιστροφή στα εφιαλτικά επίπεδα του 2022 όπου η βενζίνη είχε ξεπεράσει τα 2.30 ευρώ το λίτρο. Τι σημαίνει αυτό; Αλυσιδωτές αυξήσεις στα βασικά αγαθά αφού τα μεταφορικά θα ανέβουν. Και είμαστε ακόμη στην αρχή αφού το Ισραήλ αποφάσισε να απαντήσει στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο μήνας Μάρτιος στις ταξινομήσεις στην Ελλάδα ήταν με κόκκινο βελάκι όχι προς τα πάνω αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες ήταν προς τα κάτω. Δεν υπάρχει φυσικά καμιά σύνδεση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο τρίτος μήνας του έτους παρουσίασε μια πτώση της τάξης του -6.1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Οι αντιπρόσωποι δεν ανησυχούν. Οι ενδείξεις που έχουν -αν δεν συμβεί κάτι το συνταρακτικό στη Μέση Ανατολή- θα φθάσουν το 2024 τις 145.000 ταξινομήσεις.

Πάντως όσο καλή διάθεση και να υπάρχει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν κάνουν τις πωλήσεις που θα ήθελαν οι αντιπρόσωποι. Δικαιολογημένα όμως. Η Ελλάδα ακόμη θέλει δουλειά για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ειδικά για ταξίδια και την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων δεν ενδείκνυνται. Άλλωστε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς ο Ιωάννης Ξιφάρας, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είπε ότι: «η Ελλάδα είναι 3,5 χρόνια πίσω από ό,τι είναι η υπόλοιπη Ευρώπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Volvo Car Hellas συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για τη Μεγάλη Μετάβαση στο Delphi Economic Forum στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών. Πραγματοποιώντας ήδη τη δική της Μεγάλη Μετάβαση, με άξονες την ηλεκτροκίνηση, την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική επιχειρηματική λειτουργία, η Volvo συνείσφερε στο «Electrifying the way to a sustainable planet», την εμπειρία και το παράδειγμά της στις ομιλίες του συνεδρίου.

Η Kia Corporation ενημέρωσε για τις μελλοντικές στρατηγικές και τους οικονομικούς της στόχους στο CEO Investor Day της στη Σεούλ της Κορέας. Με την παρουσίαση 15 καινούργιων μοντέλων και με μια επένδυση 38 τρισεκατομμύρια KRW ( 1 KRW= 0.00068 euro), η κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαιώνει ότι θα πετύχει τους στόχους της. Με βάση τα καινοτόμα επιτεύγματά της κατά τα έτη μετά την ανακοίνωση των μεσομακροπρόθεσμων επιχειρηματικών της πρωτοβουλιών, η Kia εστιάζει στην επικαιροποίηση της στρατηγικής της για το 2030 όπου ο ετήσιος στόχος πωλήσεων των 4,3 εκατομμυρίων θα είναι 34,4% υψηλότερος από τον ετήσιο στόχο της μάρκας για το 2024, που είναι 3,2 εκατομμύρια μονάδες.

Έως το τέλος Απριλίου θα συνεχισθεί το Skoda Days με μοναδικά προνόμια και ειδικές τιμές για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα. Οι προσφορές του Skoda Days θα ισχύουν, για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Skoda. Για τους πελάτες λιανικής, προσφέρονται επιπλέον, 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Είναι μια έξυπνη ενέργεια που πραγματοποιείται στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Skoda σε όλη την Ελλάδα. Δείτε κάποια από τα ειδικά προνόμια που ισχύουν κατά την διάρκεια των «Skoda Days»:

To μοντέρνο Skoda Kamiq προσφέρεται με όφελος 1.000€ & επιτόκιο 3,9%

To πολυτάλαντο Skoda Scala προσφέρεται με όφελος 1.000€ & επιτόκιο 3,9%

To δυναμικό Skoda Κaroq προσφέρεται με όφελος 1.500€

Το φινετσάτο Skoda Octavia hybrid προσφέρεται με όφελος 1.500€

Το ID. Buzz Cargo πήρε την διάκριση Platinum χάρη στα υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας που προσφέρει και το Caddy κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία των van για αστικές διανομές. Στις δοκιμές του Euro NCAP αυτό που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις διακρίσεις ήταν τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης τα οποία αποτελούν στάνταρ εξοπλισμό στα επαγγελματικά οχήματα. Η Volkswagen σημείωσε μεγάλη επιτυχία κερδίζοντας δύο βραβεία. Το ID. Buzz Cargo απέσπασε την διάκριση Platinum, ενώ το Caddy Van κέρδισε το χρυσό βραβείο. Τα δύο οχήματα της Volkswagen Commercial Vehicles εντυπωσίασαν τους μηχανικούς ασφαλείας και δοκιμών του Euro NCAP με την απόδοσή τους. Το ID. Buzz Cargo της Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) είναι ένα όχημα με πολλά χαρίσματα, όχι μόνο σχετικά με τη μεταφορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, αλλά και σε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια για τον οδηγό και τους επιβάτες του. Οι δοκιμές από το Euro NCAP απέδειξαν ότι τα συστήματά του λειτουργούν με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Για παράδειγμα είχε κορυφαία απόδοση στις δοκιμές πέδησης μπροστά από ακίνητα και κινούμενα εμπόδια ή οχήματα, καθώς και πεζούς ή ποδηλάτες που πλησίαζαν από το πλάι, ακόμη και στο σκοτάδι.

H CUPRA συνεχίζει άλλα τρία χρόνια τη συνεργασία της με τον Γερμανό τερματοφύλακα της FC Barcelona. Αυτή η επέκταση συνεργασίας έρχεται σε μια σπουδαία στιγμή της μάρκας. Το 2024 είναι ένας σημαντικός χρόνος για τη CUPRA, αφού η μάρκα λανσάρει 4 σημαντικά μοντέλα. Η συνεργασία του τερματοφύλακα ξεκίνησε το 2020. Ο Marc ter Stegen ενσαρκώνει το προκλητικό πνεύμα της CUPRA ενώ η χαρισματική του προσωπικότητα καθώς επίσης και το φυσικό του ταλέντο τον έχουν οδηγήσει στη θέση του δεύτερου αρχηγού της FC Barcelona. Εκπροσωπεί απόλυτα τις αξίες της CUPRA και τη φιλοδοξία της μάρκας να ξεπεράσει τα όρια. Η επέκταση της συνεργασίας έρχεται σε μια σημαντική στιγμή της μάρκας, αφού το 2024 η CUPRA λανσάρει 4 μοντέλα: Formentor, Leon, Tavascan και Terramar. Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον τερματοφύλακα της FC Barcelona και μέλος της Tribe, Marc ter Stegen.

Δεκατρία νέα εξηλεκτρισμένα οχήματα δίνει από το στόλο της η TOYOTA Hellas στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024», για την ασφαλή μεταφορά των αθλητών και των μελών της Επιτροπής. Η εξασφάλιση βιώσιμης, προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας κινητικότητας της TOYOTA για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024». Το φουτουριστικό LQ θα συνοδεύσει την Ολυμπιακή Φλόγα στο τελευταίο σκέλος της Λαμπαδηδρομίας, πριν φτάσει στο Καλλιμάρμαρο. Για πρώτη φορά, ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το νέο bZ4X συμμετέχει στην πιο απαιτητική διαδρομή των 5.500χλμ, διανύοντας όλη την Ελλάδα. Στην τελετή Παράδοσης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου στο Καλλιμάρμαρο θα παρουσιαστούν ένα μέρος των λύσεων για την εξασφάλιση βιώσιμης, προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας

H Elastrak, βασιζόμενη στην πλούσια εμπειρία της στον τομέα των ελαστικών, ενισχύει τις σειρές των προσφερόμενων προϊόντων της με μια νέα συνεργασία με την εταιρία MRF, τη μεγαλύτερη εταιρία ελαστικών στην Ινδία. Η συνεργασία αφορά σε ελαστικά για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, εισάγοντας στην ελληνική αγορά μία σπουδαία εναλλακτική προϊοντική πρόταση με σημαντικές περγαμηνές και συνέργειες με ηγετικές εταιρίες στον τομέα των πρώτων τοποθετήσεων, μεταξύ των οποίων οι: Skoda, Honda, Suzuki, KIA, Nissan στα επιβατικά, Caterpillar, JCB & Komatsu στα χωματουργικά, New Holland, John Deere, Massey Ferguson & Kubota στα αγροτικά, Scania, Volvo, Daimler & MAN στα φορτηγά. Στη φωτογραφία ο κος Biju Abraham Thomas, Head of International Business MRF και ο κος Παναγιώτης Διαμαντόπουλος Managing Director Elastrak

Τι θέλει ένας επαγγελματίας οδηγός; Αξιοπιστία, ασφάλεια, χαμηλή κατανάλωση, σωστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και υψηλές υπηρεσίες.Όλα τα επαγγελματικά οχήματα της FIAT Professional με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 3,9% και 5 χρόνια εγγύηση. Η FIAT Professional στην προσπάθειά της να βρεθεί δίπλα στον επαγγελματία εφαρμόζει νέες προωθητικές ενέργειες που κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση στις υπηρεσίες των μοντέλων της, Fiorino, Doblò, Scudo και Ducato. Ο επαγγελματίας όποιο αυτοκίνητο κι εάν επιλέξει, θα διαπιστώσει ότι θα κερδίσει από την πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου θα έχει σύγχρονη τεχνολογία σε κάθε τομέα και κορυφαία αξιοπιστία. Φυσικά η Fiat φημίζεται για την καλή υποστήριξη που έχει πανελλαδικά στο δίκτυό της.

Ανανεωμένο, με στόχο τη βελτιωμένη εμπειρία και την ενημέρωση των χρηστών το www.acropolisrally.gr. Ήδη βρίσκεται στον αέρα η αφίσα του αγώνα και το rally plate των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Οι πρώτες επίσημες πληροφορίες για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα δημοσιευτούν στο Rally Guide 1 στις 5 Μαΐου.