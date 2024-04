Το ταξίδι της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας για το Παρίσι 2024 που ξεκίνησε στις 16 Απριλίου 2024. Το Ιερό Φως αυτή τη φορά δεν «γεννήθηκε» από το κάτοπτρο. Τα σύννεφα δεν επέτρεψαν να γίνει όπως έπρεπε το τελετουργικό. Η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά, χρησιμοποίησε τη Φλόγα από την Επίσημη Πρόβα. Τη μεταλαμπάδευσε στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο, τον Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο, στέλνοντας τα μηνύματα της ειρήνης, της φιλίας και της αλληλεγγύης σε όλη την οικουμένη.

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, για την Πόλη του Φωτός. Η TOYOTA Hellas είναι ο επίσημος συνεργάτης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την πραγματοποίηση της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στους Αγώνες του 2024. Το ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας, με αφετηρία την Αρχαία Ολυμπία θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, διασχίζοντας 5.202 χιλιόμετρα και 563 ναυτικά μίλια, στα χέρια 600 Λαμπαδηδρόμων. Αυτή η ιστορική διαδρομή, οργανωμένη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, θα διαρκέσει 11 ημέρες και θα ολοκληρωθεί με την Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο στις 26 Απριλίου.

Η Ford με μια μεγάλη εκδήλωση «Ford Mustang Global Gallop» τιμά την παγκόσμια απήχηση της Mustang και γιορτάζει τα 60 χρόνια της εμβληματικής φίρμας με ένα επετειακό μοντέλο. Το πακέτο Ford Mustang 60th Anniversary είναι διαθέσιμο μόνο για την GT Premium με V8 5,0 λίτρων και θα είναι διαθέσιμο τόσο για τα κουπέ όσο και για τα κάμπριο μοντέλα με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Μέσα στη χρονιά θα ακολουθήσουν επικά road trips σε έξι ηπείρους.

Η πρώτη Mustang, παρουσιάσθηκε στην Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης στις 17 Απριλίου 1964. Η ιστορία της είναι λαμπρή. Από το 1964 μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί επτά στο σύνολο γενιές Mustang σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Την είδαμε να πρωταγωνιστεί στις 24 Ώρες του Le Mans αλλά και σε κινηματογραφικές ταινίες. Το σπορ πνεύμα της Ford Mustang συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τις Mustang Dark Horse Spec R, GT4 και Mustang GT3 – που θα ηγηθούν της επιστροφής της Ford φέτος το καλοκαίρι.

Η Ελλάδα με αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων της εμβληματικής Ford Mustang, παρουσιάζει την νέα Mustang Mach-E στο Golden Hall. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση βρίσκεται ήδη στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι. Όσοι αποφασίσουν να δουν την ηλεκτρική Mach-E, θα μπορούν να κλείσουν ένα test drive και να οδηγήσουν το πολυτελές και ανανεωμένο αυτοκίνητο της Ford. Οι ώρες επίσκεψης και ενημέρωσης από τους ειδικούς της εταιρίας είναι από τις 10:00-21:00.

Η γκάμα “i” της Hyundai – που αποτελείται από τα i10, i20 και i30 – αποτελεί ιστορία επιτυχίας για την εταιρεία στην Ευρώπη. Τα τρία μοντέλα της μάρκας παράγονται στην Ευρώπη. Η γκάμα «i» εστιάζει έντονα στην ποικιλόμορφη βάση των πελατών της Hyundai στην Ευρώπη. Με την πάροδο του χρόνου, η γκάμα “i” της Hyundai έχει υποστεί αλλαγές ώστε να είναι πάντα επίκαιρη με το δυναμικό της στυλ, τις προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και την ασυμβίβαστη άνεση. Πρόσφατα Hyundai Motor αποκάλυψε τη γκάμα του νέου i30 που διαθέτει αναβαθμισμένη σχεδίαση και τεχνολογίες αιχμής. Με την γκάμα των hatchback, fastback και tourer, καθώς και με τη σπορ έκδοση N Line, οι πελάτες έχουν πολλές επιλογές από την γκάμα του i30.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του ξεκίνησε πρόσφατα το ολοκαίνουργιο με τρεις σειρές καθισμάτων, Mazda CX-80. Η ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού i-Activsense του νέου CX-80 στοχεύει στην ασφάλεια 5 αστέρων του Euro NCAP. Τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας που κάνουν το ντεμπούτο του στο νέο CX-80 περιλαμβάνουν, Cruising & Traffic Support (CTS) με νέα έκδοση λογισμικού στα Unresponsive Driver Support και Smart Brake Support (SBS) με νέο Head-on Collision mitigation και Emergency Lane Keeping (ELK), με νέο σύστημα αποφυγής κυκλοφοριακό φόρτου.

Κόκκινη κάρτα στον Κινέζο. Στο χθεσινό GP της F1 στην Κίνα, ο οδηγός της Kick Sauber, Valtteri Bottas αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 21ο γύρο. Όταν κατάλαβε πως η υβριδική μονάδα παρέδωσε πνεύμα, ο πολύπειρος οδηγός έβγαλε το μονοθέσιο εκτός πίστας με ασφάλεια. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ένα scooter εκτός πίστας (κάτι συνηθισμένο), όμως όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, ο οδηγός του scooter και μέλος της ομάδας ασφαλείας της πίστας, δεν φορούσε κράνος. Σε ένα άθλημα που προάγει την ασφάλεια, την υπευθυνότητα και τα υψηλά στάνταρ, αυτές δεν είναι σωστές εικόνες, σωστά μηνύματα. Ευτυχώς ο Bottas φορούσε ακόμα το δικό του κράνος…

Τα FIA Motorsport Games όπου το παρόν της θα δώσει και η Ελλάδα, είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου 2024 στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην πόλη της Βαλένθια. Η πίστα του Ricardo Tormo θα είναι ο χώρος διεξαγωγής των περισσοτέρων αγωνισμάτων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων της διοργάνωσης. Η τελετή έναρξης θα γίνει σε μία εντυπωσιακή τοποθεσία, καθώς η πόλη των Τεχνών και των Επιστημών της Βαλένθια (Ciudad de las Artes y las Ciencias) θα φιλοξενήσει την εκδήλωση την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου. Περισσότεροι από 500 αθλητές θα εκπροσωπήσουν περισσότερες από 75 χώρες όλης της υφηλίου και αναμένεται να παρευρεθούν στην τελετή έναρξης στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, η οποία είναι γνωστή ως ένας από τους “12 θησαυρούς της Ισπανίας”.

Δύο από τα πιο γνωστά περιοδικά αυτοκινήτου, το γερμανικό Auto Bild Sportscars και το ιταλικό alVolante ψήφισαν ως το καλύτερο ελαστικό All Season το Pirelli Cinturato All Season SF3. Μετά τα συγκριτικά τεστ που έκαναν και αφού συγκρίναν τα κύρια προϊόντα all season της αγοράς κατέληξαν ότι το ελαστικό της Pirelli ήταν το ασφαλέστερο τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες ενώ πολύ καλά σχόλια έκαναν και για την απόδοσή του στο χιόνι. Η τεχνολογία Pirelli Elect, σχεδιασμένη για να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών plug-in, είναι διαθέσιμη σε μια επιλογή μεγεθών των προϊόντων Cinturato. Είναι διαθέσιμο σε μεγέθη από 16 έως 20 ιντσών, το Cinturato All Season SF3 εντάσσεται στην οικογένεια προϊόντων Cinturato που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών μικρών ή μεσαίων αυτοκινήτων.

Η Kosmocar Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Volkswagen, Audi, Skoda & Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα συνεχίζει να επενδύει στο Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων & Συνεργατών Service με την ένταξη ενός νέου Εξουσιοδοτημένου Εμπόρου & Συνεργάτη Service Volkswagen, του κ. Δημήτρη Καραλελέκη. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον Κόμβο Αεροδρομίου, στην Ανατολική Έξοδο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη, φιλοξενούν όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων Volkswagen. Παράλληλα, διατίθενται οι κορυφαίες After Sales υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και φανοποιείας/βαφής, όπως ακριβώς ορίζουν τα υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ELTRAK & BYD ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα των περονοφόρων και παλετοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων για Ελλάδα και Κύπρο. Η Eltrak, θα διαθέτει μηχανήματα έργων, ενέργειας και ναυτιλίας, υψηλής τεχνολογίας BYD. Η φιλοσοφία της BYD ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία της Eltrak, με έμφαση στην εστίαση σε καινοτόμες λύσεις για ένα πιο βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Με την προσθήκη των ηλεκτρικών περονοφόρων και παλετοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων της BYD στο χαρτοφυλάκιό της, η Eltrak επιδεικνύει συνεχή δέσμευση για παροχή πολλαπλών προτάσεων και λύσεων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συνεργατών της.