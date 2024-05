Το θέμα της στάθμευσης των αυτοκινήτων στους δρόμους της Αθήνας φαίνεται δεν απασχολεί κανέναν αρμόδιο. Το μόνο που ξέρουν όμως τα «όργανα» είναι να μοιράζουν κλήσεις για παράνομη στάθμευση.

Το κράτος οφείλει να βρει χώρους ώστε οι πολίτες να μην γίνονται παράνομοι εξ αιτίας ενός προβλήματος που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Θα μπορούσε το κράτος να κάνει τεράστια πάρκινγκ κάτω από κάθε πλατεία. Μια βόλτα στη Γερμανία, την Ολλανδία η τη Δανία αν κάνετε, θα δείτε ότι τεράστια δημοτικά πάρκινγκ υπάρχουν κάτω από τις κεντρικές πλατείες.

Ακόμη η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει κίνητρα στους ιδιώτες που θέλουν να μετατρέψουν σε χώρο στάθμευσης μέρος των σπιτιών τους. Προτιμούν να χάσουν τετραγωνικά μέτρα από το χώρο των κατοικιών τους και να παρκάρουν με ασφάλεια. Δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι αναχρονιστική. Αντί οι Δήμοι να επιδοτούν τέτοιες ενέργειες φέρνουν σε απόγνωση τους πολίτες. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.

Και μια ερώτηση προς τους «άρχοντες» των υπουργείων. Ένας Έλληνας, ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, που τέλειωσε Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στο Ηράκλειο, ήταν ο μοναδικός Έλληνας που βραβεύτηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό εφευρέσεων στη Γενεύη και τίμησε τη χώρα μας. Κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο για την εφεύρεσή του που αφορά έναν Κύβο Ρούμπικ για τυφλούς. Στο παγκόσμιο διαγωνισμό εφευρέσεων συμμετείχαν πάνω από 1.000 εφευρέτες από 40 χώρες. Η ερώτηση είναι αν κάποιος Έλληνας υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του για να τον συγχαρεί. Να τον ρωτήσει για την εφεύρεσή του. Αλλά ποιος ασχολείται τώρα με αυτά. Οι ευρωεκλογές, η καρεκλίτσα δηλαδή, έχουν μεγαλύτερη αξία από ένα μετάλλιο.

Δεν ξεκίνησε καλά την παρουσία της στην Ελλάδα η κινέζικη εταιρία Lynk & Co. Της βγάζουμε κόκκινη σημαία γιατί έκανε επιλεκτική παρουσίαση. Η επιλογή εκπροσώπων του Τύπου σε παρουσίαση, για μια μάρκα που είναι άγνωστη στη χώρα μας και θέλει να μπει στο πολύ δύσκολο ράλι των πωλήσεων, μας προβληματίζει. Αν στην πρώτη παρουσίαση είχε ταυτόχρονα και test-drive το καταλαβαίνουμε απολύτως να καλέσει λίγα άτομα σε διαφορετικά γκρουπάκια. Όμως η παρουσίαση ήταν στατική. Μήπως τους έλλειπαν οι καρέκλες;

Τι να φοβάται άραγε η Lynk & Co και η παρουσίαση ήταν επιλεκτική. Στην πρώτη της επικοινωνιακή κίνηση έδειξε εσωστρέφεια. Μάθαμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρίας έκαναν πρόβλεψη ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουν στόχο τα 500 αυτοκίνητα. Από που δεν μας εξήγησαν. Ποιος Έλληνας θα εμπιστευτεί μια άγνωστη εταιρία. ‘Άλλο είναι η MG και η BYD και άλλο η Lynk & Co.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον μήνα Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 13.466 μονάδες. Η Lynk & Co είχε μόνο δύο ταξινομήσεις και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι οι κινέζοι αυτοκράτορες του χώρου, MG και η BYD, διαθέτουν ποικιλία μοντέλων.

Η BYD «τριπλάρει» με το “Drive your way to Euro” και στέλνει δύο τυχερούς στον τελικό του UEFA EURO 2024. Η BYD (Build Your Dreams), Επίσημος Χορηγός του UEFA EURO 2024 έδωσε την ευκαιρία σε όσους πήραν μέρος στο διαγωνισμό “Drive your way to Euro” να ελπίζουν για δύο διπλά εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό με όλα τα έξοδα πληρωμένα Καλή κίνηση.

Η BMW παρουσίασε στην Concorso d’Eleganza Villa d’Este, στα ετήσια καλλιστεία ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που πραγματοποιούνται στις όχθες της λίμνης Κόμο, ένα εκπληκτικό πρωτότυπο. Το Concept Skytop, που συνδυάζει την ισχύ, την ακρίβεια στην κατασκευή και την αριστοτεχνία. Το ανοιχτό διθέσιο μοιάζει με περίτεχνα κατασκευασμένο γλυπτό σε τέσσερις τροχούς, ξεχωρίζοντας για την κομψή και σπορ σχεδίασή του που συνδυάζεται με ένα αθλητικό και μυώδες παρουσιαστικό. Τόσο το εσωτερικό όσο και οι εξωτερικές επιφάνειες του πρωτοτύπου υιοθετούν ζεστούς μονόχρωμους τόνους, συνδυάζοντας τα αποκλειστικά υλικά με την παραδοσιακή αριστοτεχνία.

Και μια που αναφερόμαστε στην BMW να πάμε μέχρι το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών συνέθεσε το ιδανικό περιβάλλον για την παγκόσμια πρεμιέρα της BMW XM Mystique Allure. Με φόντο το εκπληκτικό σκηνικό του γαλλικού θέρετρου δίπλα στο λιμάνι, η Naomi Campbell παρουσίασε τη μοναδική και εμπνευσμένη από την ίδια αυτή δημιουργία σε πλήθος εκλεκτών καλεσμένων.

H συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου καθώς και πολλών αρχηγών κομμάτων επέλεξαν για τις μετακινήσεις τους τα premium μοντέλα της Audi που διακρίνονται για την ποιότητα, την τεχνολογία, την ασφάλεια και την πρωτοπορία. Τα επέλεξαν ίσως γιατί είναι ευαισθητοποιημένοι στην κινητικότητα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν συζητάμε για την άριστη ποιότητα των αυτοκινήτων της Audi και το όραμα της να είναι μέχρι το 2050 ουδέτερη ως προς τον άνθρακα. Αναφερόμαστε στους αξιότιμους βουλευτές μας που σέβονται το περιβάλλον αλλά δεν δίνουν λύση στα καθημερινά τεράστια μποτιλιαρίσματα στις εθνικές οδούς που εκεί η ρύπανση στο περιβάλλον πάει…σύννεφο.

Ο Όμιλος Συγγελίδη που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά αυτοκινήτου, εισάγοντας κορυφαίες μάρκες όπως Citroen, Peugeot, Opel, MG & Mazda και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360, η πρώτη Σχολή Μηχανολογίας στην Ελλάδα, εγκαινίασαν μια εκπαιδευτική συνεργασία στις 15 Απριλίου για τους σπουδαστές των τμημάτων Μηχανοτρονικής. Η συμφωνία αυτή διαμορφώνει μια νέα εποχή στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, βάζοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας γενιάς καταρτισμένων επαγγελματιών που θα πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο του αυτοκινήτου. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τρεις εκπαιδεύσεις για τους σπουδαστές των σχολών ΔΕΛΤΑ 360 στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ομίλου Συγγελίδη στην Ιερά Οδό 131.

Το DS 3 είναι άμεσα διαθέσιμο με δωρεάν το νέο πρόγραμμα «Premium Upgrade». Το ανακοίνωσε DS Automobiles και αυτό φυσικά θα δώσει νέα ώθηση στις πωλήσεις. Τα αυτοκίνητα της DS ξεχωρίζουν. Είναι η premium μάρκα της Citroen που έχει κερδίσει τις καρδιές των ευρωπαίων. Το DS 3 ξεχωρίζει με το μοναδικό του design. Έχει μια εκλεπτυσμένη σιλουέτα που παραπέμπει σε γλυπτό. Το εξοπλιστικό πακέτο “Premium Upgrade” περιλαμβάνει την δωρεάν τοποθέτηση: έγχρωμου Head Up Display, διαισθητικού φωνητικού βοηθού DS IRIS System, 3D Connected Navigation, κάμερας οπισθοπορείας (εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο), καμερών 360° Vision (εκδόσεις με αυτόματα κιβώτια, ΕΑΤ8 ή e-DCS6), αισθητήρων παρκαρίσματος εμπρός και πίσω και συστήματος επόπτευσης νεκράς γωνίας (Blind Spot Detection)

Οι γιαπωνέζοι δεν κάνουν τίποτα στην τύχη. Μελετούν την κάθε τους κίνηση και όταν είναι σίγουροι κάνουν το επόμενο βήμα. Πέρασαν σχεδόν 14 χρόνια από την ημέρα που η Nissan λανσάρισε το Juke με τον τολμηρό σχεδιασμό και τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά. Εκτός από τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις η νέα έκδοση του Juke είναι στα …κίτρινα. Οι γιαπωνέζοι συγκέντρωσαν πληροφορίες από πελάτες, τις αξιοποιήσαν και ανταποκρίθηκαν. Ταυτόχρονα με την ανανέωση του Juke πλάσαραν και το κίτρινο χρώμα. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν και την διάθεση μιας νέας έκδοσης που ονομάζεται N-Sport, η οποία δίνει έμφαση στον δυναμικό χαρακτήρα του Juke, τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές λεπτομέρειες. Στην νέα έκδοση N-Sport, το νέο κίτρινο ενισχύεται από την αντίθεση με τη μαύρη οροφή, τους καθρέφτες των θυρών, των τροχών, την μάσκα και τις κολόνες Α και Β.

Η Maserati επέλεξε την Bridgestone, για την ανάπτυξη κατά παραγγελία ελαστικών διαμέτρου ζάντας 20” για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV, Maserati Grecale Folgore. Τα ελαστικά Bridgestone που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη Grecale Folgore, επεκτείνουν το εύρος οδήγησης EV. Προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στο πεδίο του χειρισμού σε δύσκολες συνθήκες τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες επιφάνειες. Τα Potenza πλέον θα χρησιμοποιούνται από το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Maserati. Τα Potenza έχουν κορυφαίες επιδόσεις στο στεγνό και εξαιρετική απόδοση στο βρεγμένο. Το Bridgestone Potenza Sport ENLITEN σχεδιάστηκε ειδικά με σκοπό ο οδηγός της Maserati Grecale Folgore να διατηρεί τον έλεγχο με ανώτερες επιδόσεις στον χειρισμό σε δύσκολες συνθήκες τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο.

Η Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) και η Mitsubishi Corporation (MC) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την διερεύνηση μιας νέας κοινής πρωτοβουλίας σε υπηρεσίες κινητικότητας επόμενης γενιάς και υπηρεσίες σχετικές με την ενέργεια που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά οχήματα (EVs). Στόχος είναι για να συμβάλουν στην επίλυση περιφερειακών κοινωνικών ζητημάτων και στη δημιουργία ζωντανών μελλοντικών κοινοτήτων. Η Ιαπωνία ως χώρα αντιμετωπίζει ζητήματα όπως οι ελλείψεις οδηγών λόγω της μείωσης του πληθυσμού και οι δυσκολίες διατήρησης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών λόγω της μείωσης του αριθμού των χρηστών. Η Nissan και η MC έχουν αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την επίλυση αυτών των προκλήσεων.

Η Ford Βελμάρ συμμετείχε στη 2η διεθνή έκθεση ERGO.TEC / Μηχανήματα Έργων. Κορυφαίο αυτοκίνητο ήταν το Ranger Raptor, ίσως το καλύτερο pick-up μοντέλο της ελληνικής αγοράς, καθώς και το πολυβραβευμένο Ford Transit Custom, το οποίο δικαίως έχει ανακηρυχθεί το van με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Η έκθεση έκλεισε τις πύλες της χθες, 26 Μαΐου.

Αύριο Τρίτη, 28/5 στις 11.00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του ΑΤΧ στον γνώριμο χώρο της ΕΣΗΕΑ. Θα είναι μάλλον για τα νέα μέλη που θα μπουν στο ΑτΧ μετά την αποχώρηση των μελών που πέρασαν το πλαφόν με το όριο ηλικίας.