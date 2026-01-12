Τα στοιχεία της τροχαίας τον Δεκέμβριο 2025 αναφέρουν 546 τροχαία ατυχήματα. Σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και τραυματίσθηκαν 607. Τα πρώτα 24ωρα του 2026 είχαμε θανατηφόρα δυστυχήματα με πέντε νεκρούς.

Στα Εξαμίλια ο οδηγός ήταν ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Και η συνοδός του ανήλικη. Σίγουρα ευθύνη έχουν οι γονείς. Αλλά ευθύνονται οι αρμόδιοι Υπουργοί όλων των Κυβερνήσεων που δεν καθιέρωσαν υποχρεωτικό μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία. Γιατί αν δεν μάθεις μικρός τι σημαίνει ΖΩΗ, δεν ξέρεις να την εκτιμάς. Ελπίζουμε κάποια μέρα, κάποιος θαρραλέος Υπουργός να καθιερώσει τον ΚΟΚ στα Σχολεία. Θα σώσει ζωές.

Μετά το «αντίο» της έκθεσης στη Γενεύη, οι Βρυξέλλες πήραν τα σκήπτρα των ευρωπαϊκών motor show. Στις 9 Ιανουαρίου άνοιξαν οι Πύλες της έκθεσης Αυτοκινήτου στο Βέλγιο. Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (Salon Brussels Motor Show) φιλοξενεί 67 brands αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών. Στη φετινή έκθεση έγιναν αρκετές παγκόσμιες παρουσιάσεις αυτοκινήτων που θα βγουν άμεσα στην κυκλοφορία η εντυπωσιακών concept car που στο άμεσο μέλλον θα τα δούμε μπροστά μας. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία των Κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι πύλες της έκθεσης θα κλείσουν το βράδυ στις 18 Ιανουαρίου.

Η Volvo μας δίνει ένα καλό νέο. Στις 21 Ιανουαρίου θα παρουσιάσει το νέο EX60 και υπόσχεται έως 810 χιλιόμετρα αυτονομία. Στην παρουσίαση θα ανακοινώσει ότι με φορτιστή 400kW το EX60 θα χρειάζεται μόλις 10 λεπτά φόρτισης για να ανακτήσει άλλα 340 χιλιόμετρα αυτονομίας. Τέλος θα δίνει για τις μπαταρίες 10 χρόνια εγγύηση. Καλό ακούγεται.

Μια ακόμη καλή είδηση έρχεται από την Ford Motor Ελλάς. Όσοι έχουν αυτοκίνητο Ford και θέλουν να το αντικαταστήσουν θα μπορούν μέσω της Ford Loyal+ να το κάνουν εύκολα και γρήγορα και μάλιστα με προνομιακή τιμή και 0% επιτόκιο. Η με ελάχιστη προκαταβολή που ξεκινά από 40% με διάρκεια χρηματοδότησης που μπορεί να φτάσει έως και τους 60 μήνες. Παράλληλα με τα παραπάνω, το νέο όχημα Ford καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέροντας σταθερότητα, αξιοπιστία και σιγουριά στην καθημερινή χρήση. Το πρόγραμμα ισχύει για ιδιώτες και επιχειρήσεις και για όλα τα επιβατικά μοντέλα της γκάμας Ford, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και αμιγώς ηλεκτρικά.

Η Volkswagen βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με ένα Taigo η VW στηρίζει τη μεγάλη Λαχειοφόρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα είναι αποκλειστικά για οικογένειες και παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε ενισχύει το συνολικό έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλει ενεργά στη συγκέντρωση πόρων που θα βοηθήσουν τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00.

BYD και Mediawan ξεκίνησαν μια πρωτοποριακή στρατηγική συνεργασία αφιερωμένη στη δημιουργία. Οι δύο εταιρείες- κολοσσοί, αποφάσισαν να συνεργαστούν και φυσικά θα μας εντυπωσιάσουν με το εγχείρημά τους. Με τη συνεργασία τους αυτή που ξεφεύγει για κάθε μία εταιρεία ξεχωριστά από τους συνηθισμένους στόχους, θα αναπτύξουν συνεργασίες που θα ενσωματώνουν το brand της BYD με διάφορους τρόπους στις παραγωγές του Ομίλου Mediawan. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία οχημάτων BYD σε επερχόμενα κορυφαία projects, όπως η πρόσφατα ανακοινωθείσα κινηματογραφική ταινία «Miraculous» για το παγκοσμίως αγαπημένο franchise. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπων formats εμπνευσμένων από το brand της BYD. Ειδικότερα, η Ladybug, η δημοφιλής υπέρ ηρωίδα της διεθνώς επιτυχημένης γαλλικής σειράς «Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir», θα παρουσιάσει ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς Miraculous Chibi, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο YouTube.

Στις 2 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δεύτερη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής με πρωταγωνιστές το Fabia και τον Έλληνα αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, Μίλτο Τεντόγλου. Η νέα καμπάνια θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες και θα προβάλλεται σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και σε επιλεγμένους αγώνες συνδρομητικών καναλιών. Η τηλεοπτική επικοινωνία υποστηρίζεται παράλληλα από ψηφιακές ενέργειες, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική της καμπάνιας. Η καμπάνια, εκτός από το δυναμικό χαρακτήρα και την οδηγική ταυτότητα του Fabia, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εμπορικό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του. Το Skoda Fabia διατίθεται με τιμή από 17.950€, ενώ η νέα πλούσια έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950€, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό εξοπλισμού, ποιότητας και αξίας.

Η προωθητική ενέργεια που κάνει η Volkswagen αποκλειστικά για την απόκτηση του Amarok παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου. Το όφελος είναι έως 3.000 ευρώ και αφορά ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες. Υπάρχουν δύο πακέτα που αφορούν την προωθητική ενέργεια της Volkswagen. Πρόκειται για τις εκδόσεις Life και Style. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας η προωθητική ενέργεια παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και έχει ως εξής: Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ξέφυγε η κατάσταση με την ενοικίαση ή με την πώληση χώρων πάρκινγκ στην Αθήνα. Βλέπετε όπου υπάρχει πρόβλημα και η ζήτηση αυξάνεται, ανεβαίνουν και οι τιμές. Αρκετοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν τα χρησιμοποιούν για να μη χάσουν τη θέση τους στην άκρη του δρόμου. Η όταν τα χρησιμοποιούν για να βρουν να παρκάρουν κάνουν βόλτες τουλάχιστον μισή ώρα. Κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την απελπισία του κόσμου και νοικιάζουν θέσεις σε πολυκατοικίες από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Εντυπωσιακή είναι και η αγγελία που σας δείχνουμε. Μια θέση πάρκινγκ πωλείται 45.000 ευρώ !!!

Η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξυπηρέτησης και εντάσσεται στο ανανεωμένο δίκτυο Renault & Dacia. Σε λίγες εβδομάδες, ακόμη ένα showroom για τις 2 μάρκες θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τους πελάτες στα Βόρεια προάστεια της Αθήνας.

Η BYD ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Media Hub, μιας νέας πλατφόρμας αφιερωμένης σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες των media και δημιουργούς περιεχομένου, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των εμπορικών σημάτων της BYD. Η νέα ιστοσελίδα, στη διεύθυνση media.byd.com, συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα brands του Ομίλου — BYD, DENZA και YANGWANG — καθώς και μια εκτενή βάση εγγράφων που περιλαμβάνει δελτία Τύπου, press kit, οπτικό υλικό υψηλής ανάλυσης, βίντεο και τεχνικό περιεχόμενο.

Η Grand Automotive Hellas AE, αποκλειστικός εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 31/12/2025 ήταν η τελευταία ημέρα συνεργασίας της με τέσσερις συνεργάτες – μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών. Διέκοψε τη συνεργασία της με τις εταιρίες Auto Profit M.IKE (Καλλιθέα), Automotivo ΑΕΒΕ (Χαλάνδρι & Γέρακας), Ρενήλ ΑΕΒΕ (Αγ. Δημήτριος Αττικής) και Κατάκης AE (Θεσσαλονίκη – After Sales).

Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου, μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.) συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ όπου συζήτησαν θέματα που αφορούν τον κλάδο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ήταν τα ακόλουθα:

Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 Έγκριση Απολογισμού για το έτος 2025 Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2025 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ευθύνη

Μετά το πέρας της Συνέλευσης, κύριο θέμα ήταν η ασφάλεια και ο ΚΟΚ.