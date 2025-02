Το 2025 δεν ξεκίνησε καλά με τις ταξινομήσεις στα νέα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι γνώριζαν από την κίνηση που υπήρχε στις εκθέσεις τους ότι δεν θα πάνε καλά. Ωστόσο η αγορά σίγουρα θα ισορροπήσει και δεν ανησυχούν.

Ο Ιανουάριος είχε πτώση στις ταξινομήσεις περίπου 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Περιμένουμε να βγουν και τα επίσημα στοιχεία από τον ΣΕΑΑ όποτε να έχουμε αναλυτικά την πτώση. Όμως παρά τη μεγάλη πτώση τόσο η Opel με το Corsa όσο και η Peugeot με το 2008 ( και οι δύο εταιρίες ανήκουν στον Όμιλο Συγγελίδη) κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στην αγορά.

Το πετυχημένο Corsa κατέλαβε την 1η θέση με 665 ταξινομήσεις

Το 2008 με 637 ταξινομήσεις κατέλαβε τη 2η θέση

Στις 31 Ιανουαρίου ξεκίνησε το Opel Bazaar με επιλεγμένα και αξιόπιστα μεταχειρισμένα με μοναδικά οφέλη. Μια μεγάλη ποικιλία από πολύ καλά μοντέλα θα βρίσκονται στη διάθεση των πελατών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο Bazaar έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της Opel, διαθέτουν πλήρες ιστορικό συντήρησης και συνοδεύονται από μοναδικά προνόμια, όπως: 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, δωρεάν ασφάλεια, δωρεάν οδική βοήθεια και με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για το 2025.

Και όλα αυτά, σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές και επιτόκιο αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου, πάντα με την υποστήριξη και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση της Opel. Από τις 31 Ιανουαρίου έως και τις 15 Φεβρουαρίου οι επισκέπτες του Bazaar Μεταχειρισμένων της Opel θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το μοντέλο που θέλουν με την εγγύηση της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Οι έμπειροι σύμβουλοι πωλήσεων της Opel θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, προκειμένου να τους καθοδηγήσουν και να κάνουν σωστά την επιλογή του ιδανικού οχήματος που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.

Νέο προωθητικό πρόγραμμα για όλα τα E-hybrid μοντέλα της Cupra ανακοίνωσε η Τεχνοκάρ. H CUPRA που θεωρείται η ανατρεπτική μάρκα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει εδραιώσει μία κυρίαρχη θέση στην κατηγορία των PHEV αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά. Tο συνολικό όφελος για τον πελάτη κυμαίνεται από 3.000€ έως και 4.500. Το 2024 σημείωσε 700 ταξινομήσεις. Το 2023 κατέκτησε μερίδιο αγοράς 8,2% την 4η θέση στην αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας ενώ το 2024 αύξησε το μερίδιο της σε 9,1% και κατέκτησε την 3η θέση. Σημαντικό είναι ότι όλα τα PHEV μοντέλα της Cupra προσφέρουν πλέον των 100 χλμ ηλεκτρικής αυτονομίας.

Όλες οι εκδόσεις E-Hybrid της CUPRA εφοδιάζονται σε αυτή την 2η γενιά τους με τον νέο 1.5 κινητήρα, που συνδυάζεται με μία μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 25,8 Kwh (19,7 net) η οποία προσφέρει πλήρως ηλεκτρική αυτονομία έως 132 χλμ στο Leon, 126 χλμ στο Formentor και 119 χλμ στο Terramar. Οι παραπάνω αυτονομίες καλύπτουν την ανάγκη των καθημερινών μετακινήσεων των περισσοτέρων οδηγών, επιτρέποντάς τους έτσι να κινούνται τον περισσότερο χρόνο τους αμιγώς ηλεκτρικά και ιδιαίτερα οικονομικά, ενώ όλα τα μοντέλα εκπέμπουν έως 10 gr/100 km CO2 κατά WLTP.

Η FIAT πριν από λίγα 24ωρα έκανε την πανευρωπαϊκή παρουσίαση του Grande Panda που στη χώρα μας αναμένεται να έρθει το πρώτο τρίμηνο του 2025. Με αυτό το αυτοκίνητο η Fiat θα ανακατώσει την τράπουλα στη δύσκολη B-Segment κατηγορία. Το FIAT Grande Panda βασίζεται στην “Smart Car Platform” της Stellantis και απευθύνεται στις μικρές οικογένειες. Το ολοκαίνουργιο Grande Panda, είναι έργο του Centro Stile που εδρεύει στο Τορίνο. Η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από το κλασικό Panda του 1980 και συνδυάζει μοναδικά το κλασικό με το φουτουριστικό. Είναι μοντέρνο, με μοναδικό στιλ, υψηλή τεχνολογία και ευελιξία απέναντι στις ανάγκες του κάθε πελάτη, το ολοκαίνουργιο Grande Panda αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό μοντέλο για την FIAT.

Η FIA ανακοίνωσε ότι η Ford επιστρέφει το 2027 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Και η Ford με τη σειρά της επιβεβαίωσε ότι θα είναι παρούσα το 2027 στον αγώνα αντοχής , τις 24 Ώρες του Le Mans που είναι η κορωνίδα των αγώνων αντοχής σπορ αυτοκινήτων. Η Ford Performance θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας επιδιώκοντας να αναβιώσει τη μαγεία και τις αγωνιστικές επιτυχίες της εταιρείας πριν από σχεδόν 60 χρόνια. Με μια πλήρη εργοστασιακή ομάδα, θα συμμετάσχει στο FIA WEC με στόχο να διεκδικήσει και πάλι τη νίκη στον απόλυτο αγώνα αντοχής – τις 24 Ώρες του Le Mans. Από το 1966 έως το 1969, η Ford απέσπασε τέσσερις διαδοχικές νίκες στον αρχαιότερο αγώνα αντοχής σπορ αυτοκινήτων στον κόσμο που διεξάγεται στην πόλη του Le Mans στη Γαλλία. Έκτοτε, η Ford έχει επικεντρωθεί σε νίκες σε επιμέρους κατηγορίες, αρχικά το 2016 με το Ford GT στην κλάση GTLM, και πιο πρόσφατα με την Ford Mustang GT3.

Το Yaris Cross αναδείχθηκε το 2024, το Νο 1 αυτοκίνητο στην Ελληνική Αγορά τόσο στην κατηγορία B-SUV όσο και συνολικά σε όλες τις κατηγορίες. Τώρα η γιαπωνέζικη φίρμα αποφάσισε να μαγνητίσει ακόμη περισσότερο τους φίλους του Yaris. Ειδικά το Yaris Cross GR SPORT που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing France, θα έχει μια διχρωμία, Storm Grey. Έτσι η Toyota που δίνει έμφαση στην εφευρετικότητα και την καινοτομία στη διάταξη των χώρων, στα συστήματα κίνησης και στην ασφάλεια θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εμφάνισή του είναι εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τονίζεται από τις δυναμικές ματ ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Στο σύγχρονο και άνετο εσωτερικό του, ένα αποκλειστικό ανάγλυφο λογότυπο στα προσκέφαλα δημιουργεί μια πιο κομψή και σοφιστικέ αίσθηση.

Στους επόμενους μήνες, η Pirelli αναμένεται να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη πέμπτη εξέλιξη του διάσημου P Zero που όπως υποστηρίζουν στην Pirelli θα είναι μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία. Θα σας θυμίσουμε ότι το PIRELLI P ZERO έχει μια ιστορία 40 ετών. Ήταν 1985 όταν η Pirelli παρουσίασε για πρώτη φορά ένα επαναστατικό ελαστικό, το P Zero. Για πρώτη φορά τότε το «φόρεσε» η Lancia Delta S4 Stradale. Το P Zero, πέτυχε το στόχο του και πλέον χάρη στην συνεχή εξέλιξή του έγινε σημείο αναφοράς καινοτομίας και τεχνολογίας.

Το Pirelli P Zero που θεωρείται ότι είναι το ελαστικό υψηλών επιδόσεων, γιορτάζει φέτος την 40ή του επέτειο. Στη διάρκεια των τεσσάρων γενεών του, το Pirelli P Zero κατέκτησε την κορυφή της αγοράς, χάρη στον ασύγκριτο αριθμό homologation για διαφορετικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, με περισσότερες από 3.000 εκδόσεις να έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα.

Η λίστα των αυτοκινήτων που έχουν εξοπλιστεί με αυτά τα ελαστικά είναι εκτενής και περιλαμβάνει εμβληματικά μοντέλα, όπως τα Ferrari F40, 512 Testarossa, και LaFerrari· Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago, και Aventador· McLaren MP4-12C και P1· Pagani Zonda, Huayra, και Utopia· Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage· καθώς και διάφορες εκδόσεις των Porsche 911, Cayenne, και Macan. Περιμένουμε την αποκάλυψη.

Η Kinsen-Europcar κατέκτησε 9 Βραβεία και το Traveller Review Awards 2025 από τον παγκόσμιο κολοσσό των online ταξιδιωτικών κρατήσεων την Booking.com και από τη Rentalcars.com. Η Kinsen-Europcar βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων και της εμπιστοσύνης των πελατών της. Οι διακρίσεις έρχονται ως επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς των ανθρώπων της Kinsen-Europcar, της εξαιρετικής εξυπηρέτησης και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουν ενώ παράλληλα αποδεικνύουν ότι το πάθος και η αφοσίωση των ομάδων κάνουν τη διαφορά.