Είναι οδυνηρό να χάνονται καθημερινά νέα παιδιά στο βωμό της ασφάλτου. Δυστυχώς όσο η Πολιτεία εθελοτυφλεί και δεν επιβάλει υποχρεωτικό μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Λείπει η σωστή εκπαίδευση αλλά και η συνείδηση. Χωρίς αυτά τα δύο θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν μεθυσμένοι, θα συνεχίσουν τα οικογενειακά δράματα.

Αυτό το διάστημα στα στρατηγεία των εισαγωγέων γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων. Από τη μια πιέζονται από τα εργοστάσια να προωθήσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και από την άλλη βρίσκονται μπροστά σε ένα βουνό με «γκονάρια». Η κρατική επιδότηση είναι το μεγαλύτερο.

Από την άλλη έχουμε μια αρκετά σημαντική πτώση της τάξεως του –16,4% στις ταξινομήσεις νέων Ι.Χ τον Ιανουάριο και τώρα οι επικεφαλής ακούν τις προτάσεις των διευθυντών μάρκετινγκ προκειμένου να προχωρήσουν σε προσφορές που θα είναι σαν ένα είδος Πασχαλιάτικου Δώρου. Υπομονή θα τις μάθουμε. Για τις ταξινομήσεις του Ιανουαρίου να πούμε μόνο ότι τον Ιανουάριο του 2024 ταξινομήθηκαν 12.752 Ι.Χ ενώ φέτος τον Ιανουάριο 10.663 καινούργια Ι.Χ. Οι πελάτες προτίμησαν την κατηγορία B TOTAL ενώ οι υβριδικοί κινητήρες είχαν και πάλι την τιμητική τους.

Αυτό το μήνα παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά δυο νέα μοντέλα. Το ένα είναι το Hyundai Inster με μήκος μόλις 3.8 μέτρα. Είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους των μεγαλουπόλεων.

Το δεύτερο μοντέλο που θα μπει στην ελληνική αγορά είναι το νέο υβριδικό Subaru Forester με 4κύλινδρο κινητήρα Boxer, 2.5 λίτρων. Θα σας πούμε αρκετά και για τα δύο μοντέλα μετά την οδηγική μας εμπειρία.

Όταν ακυρώνεται ένα μεγάλο «deal» μόνο κακά πράγματα μπορούμε να περιμένουμε. Μετά την διακοπή των συνομιλιών για συγχώνευση δύο ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών, μαύρος καπνός φάνηκε στον ορίζονται. Η συνεργασία Honda με Nissan «πάγωσε» και λίγα 24ωρα μετά ανακοινώθηκε ότι η Nissan αναγκάζεται να πάρει δραστικές αποφάσεις για να τα βγάλει πέρα μόνη της χωρίς να βασίζεται σε κάποια συνεργασία. Η Honda ήθελε να μετατρέψει τη Nissan σε θυγατρική της, αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό από την Nissan η οποία φαίνεται ότι θα κλείσει αρκετά εργοστάσια και θα απολύσει 9.000 εργαζόμενους.

Ο Όμιλος Συγγελίδη επενδύει στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με νέα στελέχη. Από τις 27η Ιανουαρίου 2025 έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Εμπορικού τμήματος του Ομίλου Συγγελίδη ο κ. Διονύσης Παναγόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Executive Director of EV , Infrastructure and Ecosystem Development για τις μάρκες Peugeot, Citroen, DS Automobiles και Opel.

Στο δυναμικό του Ομίλου Συγγελίδη εντάχθηκε και ο κ. Δημήτρης Αθανασόπουλος για την θέση του EV Fleet Sales Manager των μαρκών Peugeot , Citroen , DS Automobiles και Opel . Έχει πολυετή εμπειρία σε καίριες θέσεις εμπορικών τμημάτων, ειδικεύεται στις εταιρικές πωλήσεις, την διαχείριση χαρτοφυλακίου μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων και θα έχει την ευθύνη των πωλήσεων του ηλεκτρικού στόλου του Ομίλου.

Δύο εταιρίες ελαστικών, παρουσίασαν τη νέα γενιά ελαστικών τους. Η Continental παρουσίασε δύο νέα ελαστικά. Τα EcoContact 7 και EcoContact 7 S. Και τα δύο είναι θερινά μοντέλα που ξεχωρίζουν από τη βελτιωμένη απόδοση κατά την οδήγηση, τη χαμηλή αντίσταση κύλισης και τη δυναμική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ετικέτας ελαστικών της ΕΕ, τα δύο νέα μοντέλα EcoContact ξεχωρίζουν κυρίως στην Κατηγορία A, για την αντίσταση κύλισης, καθώς και στην Κατηγορία A ή B, για το φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα και στο θόρυβο κύλισης. Η Continental κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τη συνολική απόδοση των ελαστικών της με την καινοτόμο γόμα Green Chili 3.0 και την τεχνολογία Smart Energy Casing, που εφαρμόστηκε προηγουμένως στο AllSeasonContact 2,

Η Pirelli παρουσίασε τη νέα γενιά Cinturato. Ένα θερινό ελαστικό σχεδιασμένο για premium αυτοκίνητα – από σεντάν έως CUV – το οποίο προορίζεται τόσο για πρώτη τοποθέτηση (OE) όσο και για την αγορά αντικατάστασης. Χάρη στο τμήμα έρευνας & καινοτομίας της Pirelli, καθώς και στη διευρυμένη χρήση ψηφιακού σχεδιασμού, η νέα γενιά του Cinturato αποτελεί -σύμφωνα με τη στρατηγική «eco-safety» της εταιρείας- σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα. Η ασφάλεια διασφαλίζεται μέσω της πολύ καλής απόδοσης που έχει στο φρενάρισμα. Σε ανεξάρτητες δοκιμές που έγιναν σε στεγνές επιφάνειες το κατέταξαν πρώτο μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη με μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά το 2024 επιτυγχάνει να φέρει την Suzuki ένα βήμα πριν την κορυφή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Όπως αναφέρθηκε στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο αντιπροσώπων της Suzuki στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Σφακιανάκη, κ. Σταύρου Π. Τάκη, του Director του Ομίλου κ. Christian Τάκη, αλλά και στελεχών του Ομίλου Σφακιανάκη, της Suzuki Motor Corporation (SMC) και του δικτύου αντιπροσώπων, το 2024 η μάρκα σημείωσε άνοδο 5 θέσεων στη συνολική κατάταξη, κατακτώντας τη 2η θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο 7,8%, αλλά και τη 2η θέση στην αγορά του retail, με μερίδιο 10,2%. Ο Όμιλος Σφακιανάκη, μετά και την εξαιρετική πορεία της BYD για το 2024, τώρα και με την Suzuki, για άλλη μια φορά δικαιώνει τη φήμη του ως ο ηγέτης του κλάδου, ο οποίος γνωρίζει πως να υποστηρίζει και να αναδεικνύει τις δυνατότητες των συνεργαζόμενων brands αυτοκινήτου και να τα καθιστά πρωταγωνιστές στις προτιμήσεις του ελληνικού αγοραστικού κοινού.

Με ειδικές προνομιακές τιμές προσφέρει η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα Skoda στην Ελλάδα όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα. Τα νέα μοντέλα Skoda με τις πρωτοποριακές τεχνολογίες, τη μοντέρνα σχεδίαση και την άνεση διαθέτουν δυνατούς κινητήρες και είναι αξιόπιστα στην οδήγηση.

H Audi παρουσίασε την επόμενη γενιά υβριδικής τεχνολογίας MHEV plus. Τα νέα Audi A5 και Q5 που βασίζονται στην Premium Platform Combustion (PPC), έχουν για πρώτη φορά κινητήρες εσωτερικής καύσης με τη νέα τεχνολογία MHEV plus. Με τη φράση «Οδεύουμε προς την ηλεκτροκίνηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών» ο Geoffrey Bouquot, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi για την τεχνολογία MHEV plus έκανε «ζουμ» στο στόχο που έχει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η τεχνολογία MHEV plus προσφέρει ελκυστικές λειτουργίες όπως μερική ηλεκτρική οδήγηση, ηλεκτρική αύξηση ισχύος και σημαντική αύξηση της απόδοσης και της άνεσης. Το ήπιο υβριδικό κινητήριο σύστημα στα νέα Audi A5 και Q5 αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: τη νέα γεννήτρια μετάδοσης κίνησης (PTG) με συμπαγή σχεδιασμό και με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά ισχύος και έναν μόνιμα διεγερμένο σύγχρονο κινητήρα (PSM), την μπαταρία 48 Volt και τη μίζα με εναλλάκτη ιμάντα (BAS).