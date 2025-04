Ο Απρίλιος φαίνεται ότι θα είναι καλός στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων. Η ανάσα αισιοδοξίας σύμφωνα με τους υπολογισμούς (τρείς ημέρες πριν κλείσει ο μήνας) αν την υπολογίσουμε με ποσοστά φαίνεται ότι θα είναι κάπου ανάμεσα στα 7-10%.

Πριν περάσουμε στα νέα που αφορούν το αυτοκίνητο, ας κάνουμε μια ακόμη παράκληση σε αυτούς που κάθονται στις μεγάλες καρέκλες των Υπουργείων. Τα αυστηρά μέτρα και τα τσουχτερά πρόστιμα για παραβίαση του ΚΟΚ ( ερυθρός σηματοδότης, ΣΤΟΠ, μέθη, ταχύτητα) σίγουρα θα έχουν θετική απήχηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι πειθαρχία από φόβο και όχι πειθαρχία από συνείδηση.

Και εδώ είναι που διαφωνούμε και εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι μόνο αν μπει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, θα μεγαλώσουν τα παιδιά με σωστές βάσεις κυκλοφοριακής αγωγής. Όταν μάθουν από μικρά παιδιά να φορούν τη ζώνη ασφαλείας πριν ακόμη ξεκινήσει να δουλεύει ο κινητήρας, αν μάθουν να φορούν κράνος ακόμη και όταν κάνουν πατίνι στην παιδική χαρά, τότε θα μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα/δυστυχήματα.

Στις 24 Ιουνίου 2025 η Alfa Romeo θα συμπληρώσει 115 χρόνια από την ίδρυσή της και για το λόγο αυτό παρουσίασε ένα εορταστικό λογότυπο, ως φόρο τιμής σε μια βαθύπλουτη ιστορία της. Η παρουσίαση του νέου λογότυπου στα μέσα Απριλίου κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Για την ακρίβεια συμπίπτει με δύο ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα αναφορικά με τη σφυρηλάτηση του θρύλου της Alfa Romeo καθώς και των Alfisti, του πιο πιστού κοινού στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Στις 12-13 Απριλίου του 1930, η Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport με πλήρωμα τους Tazio Nuvolari και Giovanni Battista Guidotti κατέκτησε τη νίκη, καταγράφοντας μάλιστα μέση ωριαία ταχύτητα που ξεπέρασε τα 100 km/h. Λίγο νωρίτερα, στις 15 Απριλίου του 1923 μια Alfa Romeo RL TF που στα φτερά της είχε το πρωτοεμφανιζόμενο τετράφυλλο τριφύλλι, κέρδισε στο Targa Florio με οδηγό τον Ugo Sivocci. Το Quadrifoglio απέκτησε εμβληματική σημασία για την μάρκα και συνδέθηκε με τα ισχυρά και σπορ μοντέλα. Το νέο λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εκδηλώσεις και την αγωνιστική δραστηριότητα της μάρκας μέσα 2025, καθώς επίσης και σε όλα τα ρούχα και αξεσουάρ της Alfa Romeo.

Η Skoda για πρώτη φορά στην ιστορία των 130 ετών, κατέκτησε το 2024 -σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA- την 4η θέση μεταξύ των πιο εμπορικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για την αυτοκινητοβιομηχανία της Skoda να φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαία αυτή η πρόοδος. Τα αυτοκίνητά της είναι άριστα και για αυτό προτιμήθηκαν από τους Ευρωπαίους αγοραστές. Και μην απορήσετε αν φέτος κερδίσει ακόμη μια θέση. Η Skoda το 2025 χαράζει σταθερά το δρόμο προς το μέλλον! Μια ακόμη σημαντική πρόοδος είναι ότι η μάρκα ενίσχυσε τη γκάμα των ψηφιακών της υπηρεσιών, επεκτείνοντας την εφαρμογή MySkoda App για βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήστη.

Ο Όμιλος ΔΕΗ δώρισε στην Ελληνική Αστυνομία δέκα ηλεκτρικά FIAT 500e. Ήδη η Ελληνική Αστυνομία που ξεκίνησε τον εκσυγχρονισμό της βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας, κάνει «αθόρυβες» περιπολίες. Τα αμιγώς ηλεκτρικά FIAT 500e, έχουν αυτονομία έως και 460 km με μια φόρτιση. Με την ευελιξία και το εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που διαθέτει, το Fiat 500e, συμβάλλει δυναμικά στον εξηλεκτρισμό του στόλου της ΕΛ.ΑΣ. και ενισχύει τη βιώσιμη κινητικότητα των δυνάμεων ασφαλείας.

Το Kumho ECSTA PS71 επιβεβαίωσε την κορυφαία του απόδοση στον πρόσφατο έλεγχο θερινών ελαστικών του Auto Bild, κατακτώντας τη διάκριση “Υποδειγματικό για το 2025”. Η αναγνώριση αυτή προήλθε μέσα από μια δοκιμή 52 θερινών ανταγωνιστικών ελαστικών, στη δημοφιλή αλλά και «απαιτητική» διάσταση 225/40 R18, όπου το ECSTA PS71 ξεχώρισε για τη δυναμική του απόδοση σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα. Το Kumho ανακοίνωσε ακόμη, την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όμιλο Volkswagen, με την τοποθέτηση του ECSTA PS71 SUV ως εργοστασιακό ελαστικό (OE) στο νέο Volkswagen Tiguan – ένα από τα πιο εμβληματικά compact SUV της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το Goodyear UltraGrip Performance 3 στέφθηκε ο νικητής της τελευταίας δοκιμής χειμερινών ελαστικών της ADAC, κερδίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία, μεταξύ 16 ανταγωνιστικών χειμερινών ελαστικών που δοκιμάστηκαν στην κατηγορία των συμπαγών SUV. H δοκιμή πραγματοποιήθηκε με ένα Volkswagen T-Roc εξοπλισμένο με το δημοφιλές 215/55R17 UltraGrip Performance 3. Την έκανε η ADAC (ένωση αυτοκινήτων της Ευρώπης) σε συνεργασία με τους Αυστριακούς και Ελβετούς ομολόγους της ÖAMTC και TCS. Η αξιολόγηση έγινε σε δρόμους με χιόνι αλλά και σε βρεγμένο και στεγνό περιβάλλον.

Την Παρασκευή 11 Απριλίου, η ομάδα της Ελαστικά Pirelli συμμετείχε ενεργά σε δράση αναδάσωσης στη Διώνη Αττικής, φυτεύοντας περισσότερα από 100 δέντρα σε περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένα από πυρκαγιές. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου Pirelli, με στόχο την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος. Η δράση συνεχίστηκε με ένα βιωματικό εργαστήριο από την εταιρεία BrainUp.

Η Audi παρουσιάζει για την απόκτηση Audi e-tron, το νέο πρόγραμμα “Εγγυημένη Επιδότηση Ηλεκτρικών by Audi” με συνολικό όφελος έως και 18.000 ευρώ. Το πρόγραμμα “Εγγυημένη Επιδότηση Ηλεκτρικών by Audi” αφορά παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων Audi έως τις 30/06/2025 με παράδοση έως τις 30/11/2025. Η εγγυημένη επιδότηση Audi με όφελος 9.000€ εφαρμόζεται σε όλη τη γκάμα Audi e-tron. Μόνο για τις εκδόσεις Business και Inspire Plus του Audi Q4 e-tron το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 4.000€. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε νέα παραγγελία Audi e-tron συνοδεύεται χωρίς επιπλέον κόστος από το πακέτο οικιακής φόρτισης Audi Wallbox Plus, εξασφαλίζοντας μια πλήρη και απροβλημάτιστη εμπειρία χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος στο σπίτι.