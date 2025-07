Βλέποντας τους πίνακες με τις κατηγορίες των κινητήρων που στέλνει ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) διαπιστώνουμε ότι διαρκώς προστίθενται κατηγορίες στις κατηγορίες των υβριδικών που γίνονται όλο και πιο «σύνθετα». Σίγουρα η στροφή στην πράσινη μετακίνηση αποτελεί προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο από τα ήπια υβριδικά συστήματα (αυτοκίνητα με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα έως 48 Volt) περάσαμε στα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά (αυτοκίνητα που συνδυάζουν για την κίνησή τους έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με έναν ηλεκτροκινητήρα και δε χρειάζεται να συνδεθούν σε πρίζα για την φόρτιση των μπαταριών).

Έχουμε τα Plug-in υβριδικά που συνδυάζουν έναν κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου με έναν ηλεκτροκινητήρα. Εδώ η επαναφόρτιση του ηλεκτροκινητήρα χρειάζεται η σύνδεση του ηλεκτρικού υβριδικού οχήματος με πρίζα.

Προσθέτουμε και την Full Hybrid κατηγορία που έχουμε κίνηση ηλεκτρική για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα. Η κατηγορία αυτή θα μπορούσε να ήταν και ο ισχυρός αντίπαλος των 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων και απαλλάσσει τους οδηγούς από το άγχος της φόρτισης. Οι ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι πολλές οπότε θα χρειασθεί να επιστρέψουμε σε άλλο άρθρο με λεπτομέρειες για τις κατηγορίες των υβριδικών οχημάτων.

Να δούμε τις ταξινομήσεις του Ιουνίου που έκλεισαν με άνοδο 3.6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ταξινομήθηκαν 14.651 καινούργια Ι.Χ, ενώ τον αντίστοιχο μήνα το 2024 είχαν ταξινομηθεί 14.147. Το πρώτο εξάμηνο ταξινομήθηκαν 78.165 Ι.Χ έναντι 78.020 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Η αύξηση είναι οριακή (+0,2%). Την μερίδα του λέοντος ακόμη μια φορά κέρδισε η κατηγορία B TOTAL με 55.5%. Φέτος σε σχέση με πέρυσι είχε μια μικρή πτώση ( 59.4% το 2024), ενώ οι αγοραστές προτίμησαν τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες. Η κατηγορία αυτή άγγιξε το 48.8%. Οι κινητήρες βενζίνης πήραν μερίδιο 32.1% και τα αμιγώς ηλεκτρικά κέρδισαν ένα 5.9%

Ο Όμιλος Volkswagen κυριαρχεί στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη. Το πρώτο εξάμηνο 2025 οι παγκόσμιες παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) έφτασαν το +47%. Περισσότερα από 465.500 οχήματα παραδόθηκαν σε πελάτες παγκοσμίως μέχρι τα τέλη Ιουνίου, σε μια από τις πιο δυναμικές περιόδους του Ομίλου. Η επιτυχία, εκτός από την καλή ποιότητα των αυτοκινήτων οφείλεται στον συνδυασμό της τεχνολογίας και τις μεγάλες μπαταρίες που δίνουν μεγαλύτερη αυτονομία.

Δύο σημαντικές βραβεύσεις πρόσθεσε στο ιστορικό της η Hyundai. Στα Autotrader Drivers’ Choice Awards 2025, στα Βραβεία Drivers’ Choice, το IONIQ 5 ανακηρύχθηκε Best Car for City Drivers και το SANTA FE βραβεύτηκε ως Best 7-Seater στην αγορά.

Τα βραβεία αυτά αποφασίζονται από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Τους ανθρώπους που έχουν επαφή με το αυτοκίνητο και γνωρίζουν καλύτερα από κάθε έναν τις ιδιαιτερότητές τους. Για το λόγο αυτό η γνώμη μετράει περισσότερο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ψήφισαν 225.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Οι Κινέζοι της BYD έκαναν νέα επένδυση στη Βραζιλία. Την Ελλάδα την αποφεύγουν όλοι. Γιατί άραγε; Εδώ έρχονται μόνο για να πουλήσουν. Να επενδύσουν ποτέ. Κάτι θα έχουν καταλάβει. Στην Βραζιλία «έστησαν» ένα ολοκαίνουργιο εργοστάσιο, μια γραμμή παραγωγής και μόλις 15 μήνες από την ημέρα που ξεκίνησαν τις εργασίες έβγαλαν τα πρώτα 100% ηλεκτρικά BYD made in Brazil. Το αυτοκίνητο που κατασκευάζεται είναι το DOLPHIN SURF. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ονομασία. Όμως στην Κίνα ονομάζεται SEAGULL. Στην ουσία το SEAGULL και το DOLPHIN SURF είναι το ίδιο αυτοκίνητο με κάποιες διαφορές που ζητούν επιπλέον οι ευρωπαίοι αγοραστές.

Το σημαντικό όμως είναι ότι η BYD στο τέλος του έργου θα έχει επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια Ρεάλ Βραζιλίας (περισσότερα από 960 εκ. ευρώ) στο συγκρότημα του Camaçari, μια τεράστια εγκατάσταση που καλύπτει 4,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα — έκταση αντίστοιχη με 645 γήπεδα ποδοσφαίρου και θα έχει δημιουργήσει 20.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Να πως καταπολεμάται η ανεργία! Κρίμα γιατί και εμείς έχουμε …εκτάσεις διαθέσιμες για να στηθούν γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων. Φαίνεται θα έχουμε και κάτι άλλο που οι επενδυτές δεν μας προτιμούν.

Θα υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος που η Stellantis ανακοίνωσε την ανάκληση κάποιων οχημάτων Citroën C3 (δεύτερης γενιάς), και DS3 (πρώτης γενιάς). Επίσημα ανακοίνωσε ότι η ανάκληση αφορούσε αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2009 και 2019 και είναι εξοπλισμένα με αερόσακους Takata. Η Stellantis μετά από κάποια περιστατικά στη Γαλλία επέκτεινε αμέσως τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της ενέργειας παύσης της οδήγησης (stop-drive) για όλα τα επηρεαζόμενα οχήματα.

Βέβαια την αιτία που έβγαλε άμεση ανάκληση – ενεργοποίησε το stop-drive σε όλη την Ευρώπη- δεν τη μάθαμε. Πάντως για καλό έγινε. Όποτε δεν το «σκαλίζουμε». Η απόφαση αυτή υποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην ασφάλεια των πελατών.

Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε, για να μην σας πιάνει πανικός, ότι ανάκληση μπορεί να γίνει ακόμη και για ένα παξιμάδι που μετά από χρόνια διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικό.

Η NIO, είναι μια καινούργια κινέζικη φίρμα. Ξεκινάει στην Ελλάδα το τελευταίο τετράμηνο και θα την φέρνει στη χώρα μας ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που ανέλαβε την αποκλειστική εκπροσώπηση της NIO στην Ελλάδα από το 2025, ενώ σε Κύπρο και Βουλγαρία θα ξεκινήσει η διάθεση των κινέζικων αυτοκινήτων από τις αρχές του 2026. Το αρχικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το NIO EL6 – smart SUV για κάθε χρήση, το NIO EL8 – πολυτελές, εξαθέσιο SUV, το NIO ET5 – μεσαίο sedan με έξυπνη συνδεσιμότητα, το NIO ET5 Touring – ηλεκτρικό tourer με lifestyle χαρακτήρα και το firefly – premium compact EV για αστική χρήση, με πλήρη ψηφιακή υποστήριξη και ευφυή σχεδίαση.

Το FIRST Tech Challenge European Championship πραγματοποιήθηκε στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας. Η Βελμάρ (AUTOTECHNICA HELLAS ΜΑΤΕΕ), μέλος του Ομίλου Autohellas, είναι o Χρυσός Χορηγός της ομάδας ρομποτικής PORTABLES του MellonLab που διακρίθηκε με την 3η θέση του Motivate Award στο FIRST Tech Challenge European Championship. Με τη στήριξη της Βελμάρ στο FIRST Tech Challenge European Championship, η ομάδα PORTABLES του MellonLab, που αποτελείται από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από διάφορα Σχολεία της Αττικής, κατέκτησε την 3η θέση στο Βραβείο Motivate Award, σε μια διοργάνωση με 96 κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη, πολλές εκ των οποίων διαθέτουν πολυετή εμπειρία και σημαντικές διακρίσεις.