Ξέρω ότι θα γίνουμε κακοί αλλά έλεγχοι για κράνη, ζώνες ασφαλείας και αλκοτέστ, πρέπει να γίνονται και στα νησιά που δυστυχώς εκεί – κυρίως στα μικρά νησιά- τα μέτρα είναι κάπως χαλαρά.

Παρατηρείται στα μικρά νησιά να νοικιάζουν σκούτερ για να κάνουν τις μικρές βόλτες τους στις παραλίες, να έχουν μαζί τους τα κράνη αλλά να μην τα φοράνε.

Το κακό είναι ότι όλοι έχουν άδεια οδήγησης, αλλά ελάχιστη εμπειρία αφού δεν διαθέτουν δίκυκλο στις πόλεις που κατοικούν.

Δεν φοράνε τα κράνη τους, γιατί κάνει ζέστη.

Δεν φοράνε τα κράνη τους, γιατί οι αποστάσεις είναι μικρές.

Δεν φοράνε τα κράνη τους, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι.

Δυστυχώς όλες αυτές οι δικαιολογίες δείχνουν ότι ο ΚΟΚ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται, όχι από συνείδηση, αλλά από φόβο για το πρόστιμο.

Τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να εφαρμόζονται πάντα. Και αυτό σημαίνει ότι λείπει η εκπαίδευση που πρέπει να ξεκινάει από τα Σχολεία. Θα πρέπει να φοράνε κράνη ή ζώνη για την ασφάλειά τους και όχι για να μην τιμωρηθούν. Θα επανέλθουμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, αφού κάνουμε ρεπορτάζ.

Νέες ειδικές εκδόσεις C4 με premium εξοπλισμό παρουσίασε η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα Citroën στη χώρα μας. Οι νέες εκδόσεις Citroën C4, Plus Pack και Plus Tech Pack, περιλαμβάνουν πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας, σύγχρονη σχεδίαση, καθίσματα και αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort, οθόνη αφής 10’’, και όλα τα στοιχεία που καθιστούν το C4 το απόλυτο crossover της αγοράς. Το νέο C4 εξοπλίζεται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες με τον κινητήρα Hybrid 145hp, με αυτόματο κιβώτιο και με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση. Οι τιμές είναι για την έκδοση C4 Plus Pack 22.900 ευρώ και για την έκδοση C4 Plus Tech Pack, 23.900 ευρώ. Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες με τον κινητήρα Hybrid 145hp και με αυτόματο κιβώτιο.

Η CUPRA θα παρουσιάσει από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μόναχο της Γερμανίας, στην Έκθεση IAA Mobility 2025, όλα της τα καινούργια μοντέλα και θα αποκαλύψει το τολμηρό όραμά της. Η Έκθεση IAA Mobility θα αποτελέσει μία κομβική στιγμή για την CUPRA, η οποία θα εκτείνεται από το Media Event στο Volkswagen Group, το Open Space και το CUPRA City Garage, προσφέροντας ενθουσιασμό και μία προεπισκόπηση του μέλλοντος. Η εταιρία λάνσαρε σε επτά χρόνια λειτουργίας, επτά πετυχημένα αυτοκίνητα που αγαπήθηκαν από τους καταναλωτές. Η Cupra έγινε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το πρώτο Cupra παρουσιάσθηκε το 2018. Μέχρι σήμερα ξεπέρασε τις 900.000 παραδόσεις αυτοκινήτων και ταυτόχρονα ανέβασε τη θέση στης Seat. Στο Μόναχο θα αποκαλύψει το τολμηρό της όραμα. Μέχρι τότε, υπομονή…

Η Audi πρωτοστατεί στο IPAI, το μεγαλύτερο κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Επεξεργάζεται περισσότερα από 100 projects που βρίσκονται σε εξέλιξη και αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε κρίσιμους τομείς της επιχείρησης, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της – τόσο στις εσωτερικές διαδικασίες, όσο και στην εμπειρία των πελατών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Στόχος των επικεφαλής της Audi είναι η αποδοτικότητα, η ποιοτική αναβάθμιση και η τεχνολογική καινοτομία.

Ξεκίνησε να διατίθεται στην ελληνική αγορά η Alfa Romeo με την ειδική έκδοση εξοπλισμού Intensa Junior Ibrida. Οι Junior Intensa διαθέτουν το πακέτο Pack Lite, δηλαδή μεταξύ πολλών άλλων LED Matrix εμπρός προβολείς, σύστημα πλοήγησης, ηχοσύστημα με 6 ηχεία και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών με handsfree λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης ξεκινάει από 34.500 ευρώ ενώ η τιμή της πιο πλούσιας Ibrida Q4, ξεκινάει από 38.900 ευρώ. Μπορείτε να τη βρείτε σε μαύρο ή κόκκινο χρώμα, με αισθητικές διαφοροποιήσεις από τις υπόλοιπες Junior.

Το ένα χαστούκι διαδέχεται το άλλο. Η Jaguar αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες περιόδους της στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι πωλήσεις έφτασαν στο -97,5%. Δικαιολογημένη η ανησυχία στο επιτελείο της Jaguar. Είναι κρίμα μια αυτοκινητοβιομηχανία όπως η Jaguar, που άφησε εποχή με τα πανάκριβα, αλλά πολύ καλά αυτοκίνητά της να βρίσκεται στη χειρότερη περίοδο και να αντιμετωπίζει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Tο τι φταίει για τη μεγάλη βουτιά στις πωλήσεις της που έφθασε το -97,5% δεν το ξέρουμε. Γιατί είναι διαφορετικό το τι πιστεύουμε εμείς ή τι βλέπουμε, και άλλο το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η Jaguar δεν είναι αυτή που ξέραμε. Το μέλλον της βρετανικής εταιρίας όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, ανήκει στην ινδική Tata. Η Tata είναι η Νο1 αυτοκινητοβιομηχανία στην Ινδία. Βέβαια τα αυτοκίνητά της δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το πρώτο τετράμηνο του 2025, η μάρκα πούλησε μόλις 2.520 οχήματα, σημειώνοντας πτώση 76% σε σύγκριση με τις 10.778 μονάδες του ίδιου διαστήματος το 2024. Πάντως η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα αυτοκίνητα της Jaguar στη χώρα μας κατάφερε να πουλήσει δύο έναντι των οκτώ, που είχε πουλήσει τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Οι Άγγλοι προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι από εδώ και στο εξής το μέλλον της Jaguar είναι ηλεκτρικό … Δύσκολα τα πράγματα με την ηλεκτροκίνηση. Άραγε η Jaguar θα καταφέρει να επιβιώσει χωρίς ατμοσφαιρικούς κινητήρες; Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν με το concept Type00 που ήδη «περιφέρεται» σε κοσμικά gala, σε Μόντε Κάρλο και Παρίσι.

Η OMODA & JAECOO παρουσιάσθηκε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Είναι μια ακόμη κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που «πάτησε» το πόδι της στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητά της συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με τις πιο σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις. Το δίκτυο της OMODA & JAECOO – θυγατρική του Ομίλου Chery- εκπροσωπείται από το γενικό διανομέα στη χώρα μας της Mercedes-Benz και smart. ‘Έτσι αναπτύσσει και αξιοποιεί με ασφάλεια τις εδραιωμένες συνεργασίες του Ομίλου της Emil Frey. Εκθέσεις της OMODA & JAECOO λειτουργούν ήδη πλήρως διαμορφωμένες στη Νέα Κηφισιά, τη Γλυφάδα και τα Ιωάννινα, ενώ ανοικτές είναι και οι νέες εκθέσεις στο Μοσχάτο, την Πάτρα, την Καρδίτσα, την Κοζάνη και το Ηράκλειο Κρήτης. Η εταιρία έχει προγραμματίσει την άμεση επέκταση των καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη, και Λάρισα, με στόχο το δίκτυο να προσφέρει πλήρη πανελλαδική κάλυψη, και εύκολη προσβασιμότητα. Οι εκθεσιακοί χώροι της OMODA & JAECOO έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη σύγχρονη αισθητική, και την ξεχωριστή ταυτότητα του κάθε brand.