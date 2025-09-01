Ο μήνας που πέρασε όσον αφορά τις ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων ήταν λίγο κάτω σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Τέσσερις ημέρες πριν κλείσει ο Αύγουστος η πτώση ήταν κάπου -10% αλλά δεν αποκλείεται να μειώθηκε αφού αρκετοί ήταν αυτοί που μόλις επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους ήθελαν να κάνουν μια αλλαγή τόσο στο αυτοκίνητο τους όσο και στην ψυχολογία τους. Σε λίγες ημέρες ο ΣΕΑΑ θα βγάλει επίσημη ανακοίνωση οπότε θα μάθουμε πως έκλεισε ο Αύγουστος.

Πριν συνεχίσουμε για τα νέα του αυτοκινήτου θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Μια παρένθεση στην απόλυτη ξεφτίλα της αντιγραφής και της προχειρότητας. Από τη σύνταξη της ζούγκλας μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κλείνει το ελληνικό μουσείο αυτοκινήτου στην Αθήνα.

Ξέρετε πως γίνεται. Μου είπε σου είπα κλπ. Πρόχειρα και άρπα κόλλα. Οι παλιότεροι δημοσιογράφοι θα καταλάβουν αυτό που θα διαβάσουν. Δεν διασταυρώναμε -κάποτε- την είδηση. Την διπλοτσεκάραμε.

Σήμερα υπάρχει η νέα σχολή της δημοσιογραφίας.

“Copy paste”

Μάλιστα κάποιοι που τα ξέρουν όλα «είδαν» και νταλίκες να φορτώνουν αυτοκίνητα.

Τι κάναμε; Πήραμε ένα τηλέφωνο και ρωτήσαμε αν αυτά που διαβάσαμε αληθεύουν. Οι άνθρωποι γέλασαν με την επιπολαιότητα κάποιων. Μάλιστα διερωτήθηκαν με αυτά που γράφουν οι συνάδελφοί μας. Εμείς τους διορθώσαμε λέγοντας ότι δεν είναι συνάδελφοί μας. Γιατί αν ήταν επαγγελματίες δημοσιογράφοι θα έκαναν τυπικά ένα τηλεφώνημα στο Μουσείο Αυτοκινήτου και θα είχαν μάθει την αλήθεια.

Από τη γραμματεία του Μουσείου ανέφεραν ότι είναι λυπηρό κάποιοι δημοσιογράφοι να δημοσιεύουν άρθρα τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα και είναι ακόμα χειρότερο ότι πολλοί ήρωες του facebook βγάζουν το χειρότερο τους εαυτό με αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η απάντηση που δώσαμε στη ζούγκλα ήταν ότι δεν θα ανέβει τίποτα γιατί απλά δεν υπάρχει τέτοια είδηση.

Θα συνεχίσουμε με ένα παράπονο. Παλιά ήταν απορία. Σήμερα ξέρουμε όμως τι συμβαίνει οπότε λέμε ότι είναι παράπονο.

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, κινέζοι, κορεάτες και γιαπωνέζοι έχουν γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων. Πρόσφατα μάλιστα οι Κορεάτες έκαναν μια τεράστια επένδυση στη Σλοβακία για να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα γραμμής παραγωγής. Στη Σλοβακία θα κατασκευάζεται το πρώτο 100% ηλεκτρικό KIA EV4. Στο ίδιο εργοστάσιο στο Zilina, κατασκευάζονται ήδη άλλα μοντέλα της εταιρείας, όπως το Xceed και το Sportage, με τις υβριδικές και Plug-in hybrid εκδόσεις τους, να αποτελούν το 25% της δυναμικότητάς του.

Αναφέρουμε το τελευταίο παράδειγμα στη Σλοβακία. Γιατί γραμμές παραγωγές οι Ασιάτες έχουν στο Ηνωμένο, στην Τσεχία, στην Ουγγαρία και όπου μπορείτε να φαντασθείτε. Η μόνη χώρα που αποφεύγουν είναι η Ελλαδάρα. Και ύστερα μιλάμε για επενδύσεις. Για ανεργία.

Ξέρετε σίγουρα γιατί μας αποφεύγουν. Όχι γιατί έχουμε ακριβά μεροκάματα. Ούτε γιατί δεν έχουμε εκτάσεις να στήσουν τις γραμμές παραγωγής. Όλα τα έχουμε ακόμη και καλό κλίμα. Για σκεφθείτε τι κακό έχουμε και μας αποφεύγουν οι επενδυτές που θέλουν μια γραμμή παραγωγής να λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο χωρίς ούτε μια ώρα διακοπή. Ποια από τις χώρες που επενδύουν οι Ασιάτες κάνει απεργία; KAMIA. Για ποιες επενδύσεις μιλάνε οι υπουργοί μας; Αφού ξέρουν την αλήθεια γιατί εκτίθενται;

Στην Έκθεση IAA Mobility 2025 η Cupra θα αποκαλύψει το ολοκαίνουργιο Tindaya. Ένα όμορφο και προσεγμένο σχεδιαστικά αυτοκίνητο που ενσαρκώνει το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα. Η Παγκόσμια Παρουσίαση του Showcar CUPRA Tindaya θα γίνει στον Ανοιχτό Χώρο (Open Space) στις 8 Σεπτεμβρίου. Για να γνωρίζετε η Cupra έδωσε στο ολοκαίνουργιο Showcar, το όνομα «Tindaya» από ένα ηφαιστειακό βουνό, που υψώνεται από το νησί Φουερτεβεντούρα, στα Κανάρια Νησιά, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η Kosmocar έκανε οργανωτικές αλλαγές με σκοπό να ενισχύσει τον ενιαίο επιχειρησιακό σχεδιασμό και εστιάζουν στην ενδυνάμωση των Μαρκών του Ομίλου. Τα νέα ονόματα που ηγούνται είναι:

O κ. Ευάγγελος Καλογηράτος (Chief Operating Officer) που έχει τη συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες μεταχειρισμένων οχημάτων, ενοικίασης (Luxury Hire) και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Digitalisation & IT, Προμηθειών και Εγκαταστάσεων & Τεχνικών Υποδομών θα αναφέρεται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kosmocar, κ. Αριστείδη Αραβανή.

Ο κ. Ανδρέας Χαλμπές με πλούσια εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου ανέλαβε στρατηγικό ρόλο για τις Μάρκες Skoda και Ducati διατηρώντας την υφιστάμενη θέση του, ως Head of Audi & Bentley. Στην πορεία του στην Kosmocar ο κ. Χαλμπές έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιτυχημένη αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Skoda την περίοδο 2016–2020, όσο και στην ενίσχυση της παρουσίας των Audi και Bentley στην ελληνική αγορά από το 2021 και εξής. Ο κ. Χαλμπές θα αναφέρεται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kosmocar, κ. Αριστείδη Αραβανή, ενώ θα έχει υπό την καθοδήγησή του τους κ.κ. Σταύρο Λιάπη και Γιάννη Μυτιλινάκη, καθώς και τους υφιστάμενους συνεργάτες των Audi και Bentley.

Για την αποτελεσματικότερη ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τα εμπορικά κανάλια, οι Εταιρικές Πωλήσεις εντάσσονται πλέον στις Μάρκες της Kosmocar. Την ευθύνη του τομέα διατηρεί ο κ. Σταμάτης Μπογέας, ο οποίος θα αναφέρεται στους Heads των Μαρκών για τα σχετικά θέματα.

Η Έκθεση Αυτοκινήτου AUTO THESSALONIKI 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο Κεντρικό Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ. Περιμένουμε να δούμε αξιόλογα μοντέλα.

Στην Gangnam στην Κορέα, το Hyundai Motor Group εγκαινίασε το ‘UX Studio Seoul’ και έφερε την επανάσταση στην εμπειρία κινητικότητας. Οι επισκέπτες εξερεύνησαν τα UX concepts χρησιμοποιώντας Virtual Reality (VR) και συμμετείχαν σε ερευνητικά προγράμματα. Μέσα από το Open Lab ενημερώθηκαν για την αρχιτεκτονική του οχήματος που καθορίζεται από λογισμικό (SDV) του Ομίλου. Για τους Κορεάτες η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ σημαντικό γεγονός γιατί έδωσαν την ευκαιρία στον κόσμο να ενημερωθεί με λεπτομέρειες για όλα όσα αφορούν το μοντέλο που ενδιαφέρονται. Ταυτόχρονα οι κατασκευαστές «πήραν» χρήσιμες πληροφορίες από ιδέες των αυριανών αγοραστών. Βλέπετε σε κάποιες χώρες υπάρχει σεβασμός στη λέξη «έρευνα». Υπάρχει σεβασμός στον επιστήμονα. Βέβαια εκεί δεν θεοποιούν τους τραγουδιστές. Άλλη κουλτούρα.

Δωρεάν μετακινήσεις ξεκίνησε ο Δήμος Αλίμου με 47 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. προμηθεύτηκε και τοποθέτησε σε διάφορα σημεία της πόλης. Αξιοποίησε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προμηθεύθηκε 47 ηλεκτρικά ποδήλατα τελευταίας τεχνολογίας (εκ των οποίων το ένα είναι ειδική κατασκευή για ΑμεΑ). Η εφαρμογή (app) «nextbike» προσφέρεται δωρεάν στο Play Store και στο Apple Store. Όταν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ποδήλατο, απλά σαρώνει (scan) τον κωδικό QR που βρίσκεται στο ποδήλατο και ο σταθμός ξεκλειδώνει το ποδήλατο.