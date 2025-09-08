Πριν από λίγα 24ωρα η Τροχαία έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που σοκάρουν. Μέσα σε δύο μήνες είχαμε 24 νεκρούς και 1000 τραυματίες σε τροχαία που σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μόνο τον Ιούλιο έγιναν 531 τροχαία ατυχήματα. Είχαμε 11 νεκρούς και 703 τραυματίες. Τα περισσότερα έγιναν με αυτοκίνητα από οδηγούς που είτε δεν είχαν δίπλωμα είτε δεν είχαν πείρα.

Φαίνεται ότι ακόμη και σήμερα μετά από τόση ενημέρωση που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που δεν έχουν συνείδηση.

Βέβαια να πούμε ότι σήμερα -και αυτό είναι ενθαρρυντικό- ότι οι δικυκλιστές φοράνε κράνη. Βλέπετε τα τσουχτερά πρόστιμα πέτυχαν το σκοπό τους.

Ωστόσο τα τροχαία ατυχήματα/ δυστυχήματα συνεχίζονται και μας προκαλούν θλίψη.

Θα δανειστούμε σήμερα μερικές προτάσεις ενός καλού συναδέλφου δημοσιογράφου που έχει διαπρέψει στους αγώνες ράλλυ. Πρόκειται για τον Νίκο Τσάδαρη που προσκλήθηκε στην ΔΕΘ για να μιλήσει για τα όρια ταχύτητας.

Ο τίτλος που έχει ο ίδιος βάλει είναι:

« Η απόλυτη αντίφαση»

Είπε σχετικά:

« Μετά από 47 χρόνια αγώνων αυτοκινήτου, είναι η απόλυτη αντίφαση, να βρίσκομαι στην ΔΕΘ υποστηρίζοντάς την πλέον αμφιλεγόμενη καινοτομία του νέου ΚΟΚ, το όριο ταχύτητας 30 χλμ στις πόλεις.

Και όμως, έτσι πρέπει!

Με 50% ποσοστό θυμάτων από τροχαία μέσα στις πόλεις μας, το όριο των 30 αποδεδειγμένα (όπου μέχρι τώρα εφαρμόστηκε) υποδιπλασιάζει τον κίνδυνο τραυματισμών και υποτετραπλασιάζει (!) την πιθανότητα θανάτου των ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί, δικυκλιστές)».

Μπορεί να φαίνονται υπερβολικά λίγα τα 30 χιλιόμετρα αλλά τελικά θα είναι η μόνη λύση για να μειωθούν τα τροχαία. Μην νομίζετε ότι πρωτοτυπούμε.

Όχι. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν παντού ραντάρ. Τροχονόμους δεν βλέπεις όμως όποιος παραβιάζει το πρόστιμο ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραβίαση του ορίου αλλά και για το πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει. Και εκεί δεν υπάρχουν οι…κολλητοί.

Και μια που μιλάμε για ταχύτητες και όρια. Οι Κινέζοι έχουν βάλει σκοπό να μας τρελάνουν αφού σε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, όπως είναι το C10 AWD έβαλαν έναν κινητήρα που αποδίδει 585 HP και έχει επιτάχυνση από 0-100 km/h μόλις σε 4”. Αλήθεια σε ποιους απευθύνονται; Και ποιοι γνωρίζουν τους κανόνες ώστε να «τιθασεύσουν» 585 ίππους… Η παρουσίαση του αυτοκινήτου θα γίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Ζυρίχης τον προσεχή Οκτώβριο. Θα διαθέτει εξελιγμένη τετρακίνηση και όπως λένε οι επικεφαλής της Leapmotor θα είναι ασφαλές στην οδήγηση και ευχάριστο κάτω από όλες τις συνθήκες. Είναι φτιαγμένο για να σε πηγαίνει παντού γρήγορα, με ασφάλεια και πολυτέλεια, χωρίς να θέτει περιορισμούς στην αυτονομία και τη φόρτιση. Όμως για σκεφθείτε τι θα γίνει αν κάποιος που οδηγεί ένα αυτοκίνητο με 80 η 100 ίππους ξαφνικά να καθίσει στη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου που έχει επιτάχυνση από 0-100 km/h, μόλις 4”. Σε κάποιον τοίχο θα …σταματήσει.

Η Inter και η Pirelli παρουσίασαν το καπέλο «limited edition». Η FC Internazionale Milano και η Pirelli, ο Παγκόσμιος Συνεργάτης Ελαστικών των Νερατζούρι, γιόρτασαν τα 30 χρόνια συνεργασίας τους. Είναι ένα νέο ορόσημο, μία από τις πιο μακροχρόνιες και ουσιαστικές σχέσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Για να τιμήσουν αυτή τη σημαντική επέτειο, δημιουργήθηκε το PIRELLI Cap – Inter Special Edition. Κυκλοφόρησαν μόνο 1995 τεμάχια, αριθμός που παραπέμπει στο έτος έναρξης της συνεργασίας.Το καπέλο φέρει συμβολικά στοιχεία και των δύο brands, τιμώντας τη μακρόχρονη σχέση τους: το λογότυπο της PIRELLI στο μπροστινό μέρος, το έμβλημα της Inter στα αριστερά και το διάσημο Biscione να διατρέχει το καπέλο μέχρι μπροστά, συνδυάζοντας σχεδιασμό, ταυτότητα και ιστορία σε ένα μοναδικό συλλεκτικό αντικείμενο. Ο αριθμός 30 εμφανίζεται επίσης, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ορόσημο.

Η Opel στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, προσφέροντάς τους οχήματα που αντικατοπτρίζουν το πάθος για κορυφή, την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή αξιοπιστία. Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι έτοιμες να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα στο γήπεδο, ενώ με το «καλημέρα» τράβηξαν τα βλέμματα στο…δρόμο. Οι Ντανιέλ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι έχουν ήδη επιλέξει να κινούνται με αυτοκίνητα που εκπέμπουν δυναμισμό, στιβαρότητα και προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera.

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA) που θα γίνει αυτόν το μήνα, η Skoda Auto, θα παρουσιάσει επίσημα με το Vision O station wagon . Ένα μελλοντικό μοντέλο που ανήκει σε μια κατηγορία όπου διαχρονικά πρωταγωνιστεί. Δεν διέρρευσε καμία φωτογραφία του νέου αυτοκινήτου. Μόνο ένα σκίτσο δόθηκε στη δημοσιότητα αλλά δεν δείχνει κάτι ώστε να καταλάβουμε στο σύνολο τι είναι αυτό που μας ετοιμάζει η Skoda.

Το Hyundai Motor Group, προωθεί την καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες σε πολυβραβευμένα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, ενώ παράλληλα επεκτείνει την γκάμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων του. Για το λόγο αυτό βραβεύτηκε από το περιοδικό TIME ως ‘Automotive Dark Horse’ στη ετήσια λίστα «Οι 100 Εταιρείες με την μεγαλύτερη επιρροή» για το 2025 (100 Most Influential Companies of 2025), σηματοδοτώντας την πρώτη φόρα που συγκαταλέγεται ο Όμιλος στη διάσημη λίστα. Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει την ηγετική θέση του Hyundai Motor Group τόσο στον τομέα της καινοτομίας όσο και στον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς συνεχίζει να προωθεί λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και προηγμένες τεχνολογίες.

Το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S της General Tire, διατίθεται σε 44 διαφορετικές διαστάσεις. Φέρει τόσο τη σήμανση M+S όσο και το σύμβολο του χιονονιφάδας, που επιβεβαιώνει την καταλληλόλητά του για χειμερινές συνθήκες και ειδικά για χιονισμένους δρόμους. Το μήνυμα για το νέο 4×4 ελαστικό Grabber Cross A/S, της General Tire, είναι: «On the road and beyond». To Grabber Cross A/S είναι ένα νέο all-season ελαστικό το οποίο συνδυάζει την ασφαλή οδήγηση όλες τις εποχές του χρόνου και έχει αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου. Είναι ασφαλές στο στεγνό δρόμο στην άσφαλτο και ταυτόχρονο έχει καλύτερο κράτημα στην υδρολίσθηση. Χαρακτηρίζεται για την πολύ καλή του πρόσφυση σε ανώμαλα εδάφη και προορίζεται για μετακινήσεις χωρίς αλυσίδες στους χιονισμένους δρόμους.

Τα μοντέλα της Skoda σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις στην Ευρώπη το 1ο εξάμηνο του 2025 ενώ μπήκαν και στην αγορά της Ινδίας και του Βιετνάμ. Κατέγραψαν παγκόσμιες παραδόσεις 509.400 οχημάτων (+13,6%) και κατακτώντας την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη (ΕΕ-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία). Με έσοδα που ανήλθαν σε €15,07 δισ. (+10,4%) και λειτουργικά κέρδη €1,285 δισ. (+11,8%), η μάρκα αποδεικνύει τη σταθερά ισχυρή της κερδοφορία με περιθώριο 8,5%. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει την στρατηγική της Skoda να συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, πρωτοποριακό design (Modern Solid) και βιώσιμη κινητικότητα.

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διένυσε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End προς το John O’Groats. Κάλυψαν με ένα μόνο γέμισμα της δεξαμενής καυσίμου, 1.347 χιλιόμετρα. Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο οχήματα Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δοκίμασαν την τεχνολογία e-POWER τρίτης γενιάς, διανύοντας με ένα γέμισμα, μια απόσταση 1.347 χιλιομέτρων. Ξεκίνησαν με γεμάτο το ρεζερβουάρ των Qashqai e-POWER, από το Land’s End προς το John O’Groats. Όταν έφθασαν στον προορισμό τους και αφού είχαν καλύψει 1.347 χιλιόμετρα μέτρησαν το ρεζερβουάρ και διαπίστωσαν ότι είχαν ακόμη καύσιμο για να καλύψουν άλλα 161 χιλιόμετρα.

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Consumer Reports (CR) στην Αμερική εκτόπισε δύο ασιατικές μάρκες που εναλλάσσονταν στις δύο πρώτες θέσεις για πολλά χρόνια και της απένειμε στην Subaru. Φέτος, σύμφωνα με το Consumer Reports (CR), η Subaru είναι η Καλύτερη Συνολικά Μάρκα Αυτοκινήτων και η πιο Αξιόπιστη Μάρκα για το 2025 με βάση την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ικανοποίηση των ιδιοκτητών και τις αξιολογήσεις δοκιμών δρόμου. Η γκάμα της Subaru (αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE) περιλαμβάνει τα Crosstrek, Forester, Outback και Solterra.

Το γιλέκο ρομπότ θα χρησιμοποιηθεί σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης αεροσκαφών, drones και συστημάτων εκτόξευσης δορυφόρων. Πρώτος πελάτης η Korean Air. Είναι λογικό να αναρωτηθείτε τι σχέση μπορεί να έχει μια εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων με ρομποτικά γιλέκα. Δεν έχει καμιά όμως η Hyundai στην Κορέα έχει ναυπηγεία, τεχνολογικά κέντρα και ότι άλλο μπορείτε να φαντασθείτε. Επομένως είναι λογικό να παρασκευάζει εκτός όλων των άλλων και ρομπορικά γιλέκα. Η Hyundai ξεκίνησε τη διάθεση του γιλέκου ρομπότ, X-ble Shoulder από την κορεατική αγορά. Η πρώτη επίσημη παράδοση πραγματοποιήθηκε από την αεροπορική εταιρεία «Korean Air». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών της Korean Air στο Incheon της Ν. Κορέας. H Korean Air θα χρησιμοποιήσει το γιλέκο ρομπότ σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης εμπορικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, οχημάτων αστικής εναέριας κινητικότητας (UAM), drones, αεροσκαφών stealth και συστημάτων εκτόξευσης δορυφόρων.

Από την 01/09/25 η κα Κέλυ Σκαρή εντάσσεται στο τμήμα Marketing της Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ εταιρίας. Ανέλαβε τη θέση Public Relations Specialist. Η κα Σκαρή διαθέτει εμπειρία στον χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχοντας συμβάλει στην υλοποίηση καμπανιών και δράσεων επικοινωνίας, καθώς και τη διαχείριση media relations. Η ένταξή της στην ομάδα, θα ενισχύσει τη στρατηγική επικοινωνίας της εταιρείας και θα στηρίξει την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τα μέσα ενημέρωσης και τους συνεργάτες μας.

Αυτό που βλέπετε είναι κράνος. Θυμίζει κάτι από την εποχή των Βίκινγκ. Ωστόσο ο αναβάτης και ιδιοκτήτης του κράνους δεν έχει καμιά σχέση με τη Σκανδιναβία. Είναι Έλληνας που του αρέσει να αλλάζει το παρουσιαστικό του κράνους που φοράει και σίγουρα…ξεχωρίζει.

Όταν δεν υπάρχει συνείδηση. Πέρασε κάποιος μεθυσμένος, στον Άλιμο με ένα φορτηγάκι. Έπεσε πάνω σε ένα ολοκαίνουργιο Peugeot και αντί να σταματήσει και να αφήσει τα στοιχεία του σηκώθηκε και έφυγε… Ο ιδιοκτήτης του Peugeot, που μένει σε μια απόσταση 100 μέτρων από το σημείο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του το είδε, σε αυτήν την κατάσταση που φαίνεται και του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Όταν είσαι χαμηλόμισθος, έχεις αγοράσει το αυτοκίνητο σου με δόσεις και δεν έχεις και κάποιο στοιχείο από τον μεθυσμένο οδηγό λογικό είναι να τρελαίνεσαι. Ποιος να ψάξει τώρα, τις κάμερες στους δρόμους για ένα τροχαίο. Η αστυνομία -όπως είπαν αυτοί που κατέγραψαν το περιστατικό- πνίγονται στη δουλειά. Θα το έκαναν όμως αν το θύμα ήταν κάποιος δικός τους συνάδελφος.