Στο εξωτερικό οι οδηγοί σέβονται τον ΚΟΚ. Τηρούν τα όρια ταχύτητας, δεν παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη ή το STOP και φυσικά δεν οδηγούν μεθυσμένοι. Ξέρετε γιατί;

Όχι γιατί η παράβαση τιμωρείται αυστηρά, αλλά γιατί οι νέοι οδηγοί έμαθαν να σέβονται τον Κώδικα Οδικής Ασφάλειας από τα Σχολεία. Έχουν συνείδηση του κινδύνου, γνωρίζουν τα επακόλουθα ενός λάθους και είναι πειθαρχημένοι.

Στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμη υπάρχουν στενοκέφαλοι. Και επιμένουν να μη βάζουν τον ΚΟΚ υποχρεωτικό μάθημα στα Σχολεία. Προτιμούν τον τρόμο. Τσουχτερά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος.

Στην ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα -μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου στη Βουλή- αναφέρουν τις ποινές με μια επισήμανση.

Το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση στην πρόληψη και στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας οδικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά, ο ΚΟΚ προβλέπει ένα συνεκτικό και κλιμακωτό σύστημα ποινών, μέσω του οποίου θεσπίζονται πιο αυστηρές κυρώσεις, σε περίπτωση επανάληψης επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς.

Αλήθεια αυτοί που συνέταξαν αυτό το κείμενο, πού είδαν την «καλλιέργεια μιας νοοτροπίας οδικής ασφάλειας»;

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα για το κινητό τηλέφωνο, το κράνος, το αλκοόλ, τις λεωφορειολωρίδες, την ταχύτητα ή τις κόντρες. Για πρόστιμα μιλάνε. Την καλλιέργεια, πού την είδαν;

Πώς γίνεται η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας; Με τα πρόστιμα ή τις ποινές;

Επιτυχία σε όλους αυτούς που κορδώνονται, θα ήταν αν μάθαιναν στα μικρά παιδιά, πριν βγουν στους δρόμους, το σωστό τρόπο να οδηγούν, το σεβασμό στους πεζούς, στα ποδήλατα, στις διαβάσεις.

Στη Γαλλία για παράδειγμα το 1973, έβγαζαν τους μαθητές του Γυμνασίου από τα Σχολεία και τους μάθαιναν ότι οι μεν πεζοί πρέπει να διασχίζουν τους δρόμους, μόνο όταν υπάρχουν διαγραμμίσεις (passage clouté). Εδώ πηδάνε τα κιγκλιδώματα στη Λεωφόρο Συγγρού, και εμφανίζονται ξαφνικά στο δρόμο, με όριο 90 χιλιόμετρα.

Τους μάθαιναν ακόμη ότι όταν θα πάρουν δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να ακινητοποιούν το όχημά τους μπροστά στις διαγραμμίσεις. Τους μάθαιναν τι σημαίνει ερυθρός σηματοδότης και γιατί υπάρχουν πινακίδες με την ένδειξη Stop. Μην πείτε ότι όλα αυτά τα μαθαίνουν οι Έλληνες οδηγοί στις Σχολές Οδηγών! ….

Οι περισσότεροι ψάχνουν τον τρόπο να περάσουν τις εξετάσεις και να πάρουν το δίπλωμα. Και μετά, έχει ο Θεός!

Φυσικά έπρεπε ο ΚΟΚ να αλλάξει. Αφού δεν υπάρχει Παιδεία, τουλάχιστον να υπάρχει ο φόβος. Σίγουρα θα φέρει επιθυμητά αποτελέσματα.

Να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές στον ΚΟΚ

-Χρήση κινητού χωρίς ατύχημα

Παλιά: Αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες.

Νέα ρύθμιση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

-Χρήση κινητού με ατύχημα

Παλιά: Μόνο αφαίρεση άδειας/πινακίδων για 60 ημέρες, χωρίς ποινικές συνέπειες.

Νέα ρύθμιση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 30 ημερών.

Υποτροπές: Πολύ αυστηρότερα πρόστιμα (έως 4.000€), αφαίρεση άδειας έως 8 χρόνια και ποινικές κυρώσεις με κάθειρξη.

-Μη χρήση κράνους

Παλιά: Αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, ο συνεπιβάτης πλήρωνε 50€.

Νέα ρύθμιση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 30 ημερών. Τιμωρείται τόσο ο συνεπιβάτης όσο και ο οδηγός.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

-Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Παλιά: Αφαίρεση άδειας/πινακίδων για 60 ημέρες, πρόστιμο 50€ στον συνεπιβάτη.

Νέα ρύθμιση: Οδηγός πρόστιμο 350€ + αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Συνεπιβάτης 150€, που επιβαρύνει και τον οδηγό.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για επίπεδα 0,50–1,10 g/l: Πρόστιμα 350–700€, αφαίρεση άδειας έως 90 ημέρες.

Για άνω του 1,10 g/l: Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος, φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 4.000€ και αφαίρεση άδειας έως 10 έτη.

-Υπερβολική ταχύτητα

Πάνω από 50km/h: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημερών.

Πάνω από 200km/h ή κόντρες: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτους.

Υποτροπές: Πολύ υψηλότερα πρόστιμα και αφαίρεση άδειας έως 4 χρόνια.

-Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη ή STOP

Σταθερά πρόστιμα 350–700€, με αυστηρότερες ποινές και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας σε περίπτωση ατυχήματος.

-Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Νέα ποινή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος και φυλάκιση έως 2 έτη.

-Παρακώλυση σιδηροδρόμων ή ΜΜΜ

Πολύ αυστηρότερες κυρώσεις, με πρόστιμα έως 1.200€, αφαίρεση άδειας, ακόμα και φυλάκιση.

-Λεωφορειολωρίδες – Ταξί

Διατηρείται η απαγόρευση κίνησης, αλλά εισάγονται εξαιρέσεις (επιβίβαση, αποβίβαση, ειδικά ταξί ΑμεΑ, ηλεκτρικά ταξί).

-Θέσεις ΑμεΑ

Πρόστιμο 150€, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.

-Όρια ταχύτητας

Μέχρι το 2026 ισχύει το γενικό όριο 50 km/h εντός πόλης. Μετά θα εφαρμόζονται νέα όρια, ανάλογα με τον τύπο οδού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.

Να δούμε ένα θέμα σχετικό με τον ΚΟΚ που αφορά τη μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία. Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, έκανε ελέγχους σε 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαίωσε περισσότερες από 200 παραβάσεις. Δεν θα αναφερθούμε σ’ αυτούς που δεν είχαν ταχογράφους ή τους έλειπε το κουτί του φαρμακείου.

Θα αναφερθούμε σ’ αυτούς που δεν είχαν επαγγελματικό δίπλωμα, δεν επέβλεπαν αν φορούσαν τα παιδιά ζώνες ασφαλείας και στα λεωφορεία που είχαν φθαρμένα ελαστικά. Η Τροχαία έκοψε και μία κλήση σε έναν οδηγό λεωφορείου που κινείτο σε αντίθετο ρεύμα. Τα σχόλια δικά σας.

Ας αλλάξουμε θέμα και να δούμε τις ταξινομήσεις του Αυγούστου που έκλεισαν με οριακή άνοδο. Το 2024 είχαν ταξινομηθεί 8.149 Ι.Χ, ενώ φέτος ταξινομήθηκαν 8.192. Αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος έκλεισε στο τέλος θετικά, έστω και οριακά με +0.50%

Από την αρχή του χρόνου έως και τον Αύγουστο ταξινομήθηκαν 99.960 Ι.Χ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ταξινομήθηκαν 98.374 Ι.Χ. Η άνοδος είναι μόλις +1.60%. Όμως οι προβλέψεις είναι καλές για το Σεπτέμβριο. Αναμένεται αναπτέρωση της αγοράς.

Η Hyundai ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τη συνεργασία της με την υπηρεσία Google Places και η τεχνολογία αυτή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα με το σύστημα πολυμέσων ccNC. Η κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία της Hyundai έχει ενσωματώσει την υπηρεσία Google Places στα συστήματα πλοήγησης των οχημάτων της. Όλα τα οχήματα της Hyundai που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα πολυμέσων ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), μέσω της τελευταίας πιο πρόσφατης ενημέρωσης, θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και αφορά στα μοντέλα KONA, SANTA FE, TUCSON, IONIQ 5 και IONIQ 5 N (συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί σε πελάτες).

Το νέο Jeep Avenger, μέσα σε δύο χρόνια ξεπέρασε τις 200.000 παραγγελίες. Η θρυλική αμερικάνικη μάρκα με τον πλούσιο εξοπλισμό, την πληθώρα επιλογή από εκδόσεις και κινητήρες και με όπλο της εισαγωγική τιμή των 22.990 ευρώ, κέρδισε έδαφος και ανέβασε το ποσοστό στην ευρωπαϊκή αγορά. Το B-SUV της Jeep ( έχει μήκος 4,08 m) είναι σχεδιασμένο για την αστική καθημερινότητα, υπηρετώντας ταυτόχρονα πιστά όλες τις κλασικές αξίες που έχουν καταστήσει θρύλο την αμερικανική μάρκα. Η αυθεντική σχεδίαση, η πρακτική καμπίνα καθώς και το ταλέντο να φέρνει σε πέρας κάθε αποστολή, είναι βασικά στοιχεία του DNA του. Στους πίσω τροχούς των Avenger 4xe βρίσκεται ενσωματωμένος ένας ηλεκτρικός κινητήρας 21 kW, ο οποίος εξασφαλίζει τετρακίνηση και με τη βοήθεια εξελιγμένου ηλεκτρονικού ελέγχου μεγιστοποιεί την πρόσφυση κάτω από όλες τις συνθήκες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ford Motor Ελλάς επιβράβευσε τους Επίσημους Εμπόρους της μάρκας Ford που είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην εμπειρία και την ικανοποίηση των πελατών. Το «Βραβείο του Προέδρου» (President’s Award) απονέμεται στους Επίσημους Εμπόρους Ford από όλη την Ελλάδα με τις υψηλότερες επιδόσεις, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, στην εμπειρία και ικανοποίηση του πελάτη. Οι AUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., Ν. ΧΑΝΤΖΟΣ Α.Ε., ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε και ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι οι Επίσημοι Έμποροι Ford που κατέκτησαν το φετινό «Βραβείο του Προέδρου»

Η Citroën επιστρέφει στους αγώνες. Όχι σε αυτούς που ξέραμε, αλλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ΑΒΒ FIA που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι επιστρέφει επίσημα στους αγώνες αυτοκινήτου ως εργοστασιακή ομάδα, έναν τομέα που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της.

Η Kumho Tire κατέκτησε μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, το iF Design Award 2025, για δύο πρωτοποριακές δημιουργίες της: τα μοντέλα ελαστικών “Volume” και “Origami”. Ο θεσμός iF Design Award, που ιδρύθηκε το 1954 στη Γερμανία και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, προσέλκυσε φέτος περισσότερες από 11.000 συμμετοχές, από 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα.

Τα βραβευμένα ελαστικά της Kumho διακρίθηκαν στην κατηγορία Professional Concept:

Volume: Ένα ελαστικό νέας γενιάς, το οποίο προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.

Origami: Ένα πτυσσόμενο ελαστικό, ειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα, και την κατασκευή υποδομών σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.