Η εβδομάδα που πέρασε είχε αρκετά τροχαία δυστυχήματα. Μόλις χθες, την Κυριακή είχαμε και ένα θανατηφόρο στον Πειραιά. Στο Παλαιό Φάληρο είχαμε μια ανατροπή.

Κάποια από αυτά, όπως το τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τα είδαμε μερικές ώρες αργότερα από τις κάμερες ασφαλείας. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές.

Μα πόσο άγνοια έχουν ακόμη οι οδηγοί. Γιατί αν δεν είχαν άγνοια θα είχαμε πολύ λιγότερα τροχαία δυστυχήματα. Θα επιμείνουμε στην πρότασή μας. Να γίνονται μαθήματα του ΚΟΚ στα Σχολεία. Από ειδικούς που γνωρίζουν τι θα πει κίνδυνος. Επιμένουμε. Αν οι νέοι άνθρωποι μάθουν νωρίς την σπουδαιότητα της λέξης «ασφάλεια» να είστε σίγουροι ότι κέρδος θα έχουμε. Λιγότερα τροχαία ατυχήματα/ δυστυχήματα και λιγότερο πόνο.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των Διευθυντών στις περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων είναι ότι η ηλεκτροκίνηση πηγαίνει καλά στην Ελλάδα. Το λένε και το πιστεύουν οι άνθρωποι. Όμως ανεπίσημα, στελέχη εταιρειών που σέβονται πρώτα από όλα τον εαυτό τους, δηλώνουν απογοητευμένοι. Τελικά οι ανεπίσημες δηλώσεις μάλλον έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί αυτές είναι οι επίσημες … αλήθειες. Τώρα στα λόγια, ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Κάποιοι που μέσα σε ένα μήνα πούλησαν τρία η τέσσερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της τάξεως των 45.000 ευρώ πανηγυρίζουν. Αλήθεια με τέσσερα αυτοκίνητα που πούλησαν κάποιες εισαγωγικές, μπορούν να συντηρήσουν τις εκθέσεις η να ανταποκριθούν στους μισθούς των υπαλλήλων τους;

Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η πρώτη Πανελλαδική Δημοσιογραφική Παρουσίαση του νέου Audi Q3. Η Audi επαναπροσδιορίζει τα όρια του design και της τεχνολογίας. Έχει νέο σχεδιασμό που μαγνητίζει, προηγμένη τεχνολογία και αίσθηση άνεσης. Για το νέο SUV της Audi θα αναφερθούμε μετά την αποκάλυψη του Q3.

Πριν από λίγες ημέρες η Lync & Co παρουσίασε το 08, ένα καθαρά οικογενειακό αυτοκίνητο που προσφέρει συνολική αυτονομία 1.000 χλμ και ιπποδύναμη 345 άλογα, στην πίστα των Μεγάρων. Λογικό όταν μπαίνεις σε μια πίστα και εφόσον αισθάνεσαι ασφάλεια, είναι να οδηγείς το αυτοκίνητο στο όριο. Καλή η σκέψη των επικεφαλής της εταιρίας να το οδηγήσουμε στα Μέγαρα αλλά μήπως ήταν καλύτερα να κάναμε μια βόλτα με οικογενειακούς ρυθμούς, στο δρόμο προς Σούνιο; Οικογενειακό αυτοκίνητο είναι το Lync & Co 08 και όχι αυτοκίνητο πίστας. Και μάλιστα με μια τιμή που ξεκινά από τα 52.490 ευρώ και φτάνει στα 59.990 ευρώ για την έκδοση More. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ

Ξεκίνησαν οι παραγγελίες στην ελληνική αγορά για το καινούργιο C3 VAN που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία που αναζητά ευελιξία, συμπαγείς διαστάσεις και οικονομία. Το ολοκαίνουργιο Citroen C3 VAN είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα αντίστοιχα οικογενειακά C3. To νέο C3 VAN έχει ανανεωμένη, καινοτόμο σχεδίαση που εκφράζει τη γαλλική μάρκα και με πλούσιο εξοπλισμό, αντικαθιστά επάξια το ήδη επιτυχημένο μοντέλο της Citroën, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία. Είναι διαθέσιμο με κινητήρα βενζίνης PureTech 1.2lt/100hp (128 g CO₂/km, κατανάλωση 5,7 lt/100km WLTP) και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία 44kWh και αυτονομία έως 320 km. Η τιμή εκκίνησης είναι 20.713 ευρώ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης και 29.500 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική.

Το OMODA 9 SHS έκανε το επίσημο λανσάρισμα στη Γερμανία στην Έκθεση IAA Mobility του Μονάχου και στη συνέχεια το είδαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό Euro NCAP κατέκτησε την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων. Πέτυχε 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί και δικυκλιστές) και 80% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας. Το περιμένουμε να το οδηγήσουμε και θα σας πούμε περισσότερα.

O εξουσιοδοτημένος έμπορος Lexus Κηφισίας διακρίθηκε ως κορυφαίος σε όλη την Ευρώπη. Η Lexus, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, βράβευσε τα κορυφαία καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ευρώπη που ξεχώρισαν για την εξαιρετική επιχειρηματική τους απόδοση και τη δέσμευσή τους στην παροχή μιας μοναδικής, εξατομικευμένης φιλοξενίας που ορίζει τη Lexus. Φέτος, βραβεύτηκαν 19 αντιπροσωπείες Lexus σε όλη την Ευρώπη από τις 340 συνολικά στην ευρύτερη περιοχή. Για ακόμη μία χρονιά, η Lexus Κηφισίας έλαβε τη διάκριση Kiwami Award, ως κορυφαίος Eξουσιοδοτημένος Έμπορος του δικτύου της Lexus σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει την άριστη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που προσφέρει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η Ford Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, συμμετέχει στην κοινωνική πρωτοβουλία Ford Building Together, για τον αγώνα κατά της πείνας, συλλέγοντας τρόφιμα στις εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, από τις 15 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου. Μαζί με εμπόρους Ford από όλο τον κόσμο, καλούμε πελάτες και μέλη της τοπικής κοινωνίας να προσφέρουν τρόφιμα από τις 15 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις Ford Βελμάρ, προς όφελος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αμαρουσίου. Η δράση αυτή έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων στον χώρο αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις της Ford Βελμάρ σε Αθήνα και Κρήτη και τη δωρεά των τροφίμων αυτών για την εξασφάλιση τροφής για όσους το έχουν ανάγκη και την κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Η εταιρεία Θ. & Π. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. είναι ο νέος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS, στο After Sales (service και ανταλλακτικά) στον Πύργο Ηλείας για τα αυτοκίνητα Subaru. Η εταιρεία Θ. & Π. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια προσφέροντας τις υπηρεσίες της στο χώρο του αυτοκινήτου με συνέπεια και αξιοπιστία. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων σέρβις και ανταλλακτικών, πλήρη εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό. Η ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ, είναι η επίσημη αντιπροσωπεία της SUBARU στην Ελλάδα.

Να κλείσουμε με κάτι πρακτικό που είδαμε φέτος το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά. Τρίκυκλο ηλεκτρικό. Για ένα, δύο η και τρία άτομα. Αξιοπρεπέστατο σε ιπποδύναμη, αθόρυβο και χωρίς εκπομπές καυσαερίων.