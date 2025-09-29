Δεν θα κάνουμε πάλι προτάσεις προς τους Υπουργούς μας. Δεν θα επιμείνουμε άλλο. Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε το μήνυμα πως για να έχουμε θετικά αποτελέσματα ώστε να μειωθεί ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, θα πρέπει να καθιερωθεί μάθημα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στα Σχολεία.

Ευτυχώς κάποιος Υφυπουργός της σημερινής κυβέρνησης παραδέχθηκε δημόσια ότι λείπει από τους νέους η Παιδεία. Οι οδηγοί παίρνουν ένα δίπλωμα οδήγησης αλλά δεν ξέρουν τι θα πει πειθαρχία. Αγνοούν βασικούς κανόνες του ΚΟΚ. Και θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι οδηγοί.

Περιμένουμε από τον συγκεκριμένο Υφυπουργό να κάνει την πρώτη κίνηση. Να κάνει την πρόταση στο Κυβερνητικό Επιτελείο. Το κέρδος θα είναι μεγάλο. Αλλά θέλει χρόνο. Δυστυχώς οι πολιτικοί θέλουν γρήγορα αποτελέσματα. Τα μακροχρόνια προγράμματα δεν δίνουν ψήφους.

Μια που αναφερόμαστε στα τροχαία και στην Παιδεία, να δούμε την πρωτοβουλία που είχε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με υποστηρικτή την ΕΜΑ ΑΕ – Continental ελαστικά. Για μια ακόμη φορά, υλοποίησαν το Πρόγραμμα “Συμβάλλω ασφαλώς”. Ένα Πρόγραμμα που στόχο έχει την ασφάλεια στους δρόμους. Διοργάνωσαν μια Ημερίδα μαθημάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας, για 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα μαθήματα έγιναν στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμης. Τα παιδιά που συμμετείχαν εκπαιδεύθηκαν στα σήματα και τους βασικούς κανόνες του ΚΟΚ. Οδήγησαν σε προσομοιωτή και εντυπωσιάσθηκαν με αυτά που έμαθαν. Αυτό ζητάμε από τους Υπουργούς. Να καθιερωθούν μαθήματα για τον ΚΟΚ και την ασφάλεια, πριν βγουν τα παιδιά στους δρόμους.

Μια βόμβα πολλών μεγατόνων που αφορά την ηλεκτροκίνηση «έριξε» ο νέος CEO της Renault François Provost. Μόλις ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στη Renault. Εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του με την πολιτική της Ε.Ε. που το 2025 , έτος–ορόσημο για την κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης ή ντήζελ.

Είπε ότι « Όσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν ακριβά, τόσο λιγότερα μοντέλα θα πωλούνται. Και όσο οι καταναλωτές αποφεύγουν την αγορά τους, θα διατηρούν τα συμβατικά θερμικά τους οχήματα, γεγονός που θα οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και γήρανση του υφιστάμενου στόλου».

Αναφέρθηκε ακόμη στον ανταγωνισμό από την Κίνα. Οι Κινέζοι προσφέρουν φθηνότερα οχήματα, πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη αυτονομία. Δίκιο δεν έχει ο άνθρωπος; Η Ευρώπη έβγαλε μια απόφαση για την ηλεκτροκίνηση, έβαλε και έναν περιορισμό για τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και έπεσε για ύπνο. Τώρα που ξύπνησε το παιχνίδι χάθηκε. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ηλεκτρικά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα είναι έως και 50% πιο ακριβά από τα συμβατικά.

Θα διαβάσατε ότι η BMW ανακαλεί 136.500 αυτοκίνητα στη Γερμανία και 200.000 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Η είδηση που αρχικά δημοσιεύτηκε στην έγκυρη γερμανική εφημερίδα Bild, έχει τρομοκρατήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της Βαυαρικής φίρμας. Το πρόβλημα παρουσιάσθηκε σε μοντέλα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όταν διεισδύσει νερό στο σύστημα της μίζας, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της μίζας. Πιο απλά να προκαλέσει φωτιά. Το κακό επιδεινώθηκε όταν ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων μοντέλων να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στα γκαράζ γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, ακόμη και όταν είναι εκτός λειτουργίας. Ωραία πράγματα! Αλήθεια σε ποια χώρα η γερμανική BMW κατασκεύασε με φθηνά εργατικά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα; Πάντως όχι στην Γερμανία! Τα εργατικά εκεί είναι ακριβά.

Στις 13 Οκτωβρίου 2025, στη Στουτγάρδη θα γίνει η επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων “autonis”. Το νέο Opel Mokka GSE, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, εντυπωσίασε με την τολμηρή σχεδίαση και την ισχυρή προσωπικότητά του, κοινό και ειδικούς. Συνολικά 14.000 λάτρεις της αυτοκίνησης ψήφισαν online ανάμεσα σε 117 νέα μοντέλα από 13 κατηγορίες. Το συμπαγές SUV ξεχώρισε της Opel, κέρδισε με διαφορά, αφού απέσπασε το 49,6% των ψήφων που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία. Το νέο Opel Mokka ξεχώρισε ως “Best Design Innovation of the Year 2025”, στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”.

Η Volvo Βελμάρ από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά το «Drive experience». Οι οδηγοί θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν τα επόμενης γενιάς μοντέλα, και να ανακαλύψουν τα καθημερινά πλεονεκτήματα της οδήγησης ενός αυτοκινήτου Volvo. Οι επιδόσεις, η διαισθητική τεχνολογία και η μελετημένη σχεδίαση εκφράζουν μία σύγχρονη αντίληψη για τις μετακινήσεις. Τα αυτοκίνητα της Volvo διακρίνονται για την ευφυή τεχνολογία, την ασφάλεια και τη σκανδιναβική κομψότητα.

Το Volvo Drive Experience θα ξεκινήσει το «ταξίδι» του από το Γέρακα (1 – 6 Οκτωβρίου), στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αργυρούπολη (13 – 18 Οκτωβρίου), μετά σειρά έχει η Νέα Ερυθραία ( 3-10 Νοεμβρίου) και η περιοδεία θα τελειώσει στο Ηράκλειο της Κρήτης (17-24 Νοεμβρίου).

Στις 23 Σεπτεμβρίου -στην εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο- η Pirelli παρουσίασε από τη συλλογή της «pirelli lifestyle 2025-2026» το lifestyle project. Και από ό,τι φαίνεται, εντυπωσίασε. Το «merchandising» ήταν συλλογές ρούχων αφιερωμένες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την εταιρική κληρονομιά και το licensing, περιλάμβανε συνεργασίες με κορυφαία brands από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας, του σκι, της ωρολογοποιίας και του αθλητικού εξοπλισμού.

Ο Έλληνας οδηγός αγώνων, Θωμάς Κρασώνης που συμμετέχει σε δύο κατηγορίες στο NASCAR Euro Series, φέτος ετοιμάζεται για τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Ο νεαρός με καταγωγή από τα Γρεβενά, παρά τις επιτυχίες του, είναι προσγειωμένος και πάνω από όλα, σωστός επαγγελματίας. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Θα μας τρελάνουν οι Κινέζοι- Κατασκεύασαν στο Zhengzhou μια πίστα που τα έχει όλα, ακόμη και πισίνα. Σε ένα σύνολο εγκαταστάσεων στο Zhengzhou οι πίστες επαναπροσδιορίζουν πλήρως την εμπειρία οδήγησης με οχήματα νέας ενέργειας (NEV) και ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Τεχνολογία για όλους» της BYD . Θα λειτουργούν ως χώρος για αγώνες, εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών και ποικίλες εμπειρίες, προωθώντας την κουλτούρα των NEV.

Στο Zhengzhou η πίστα παντός εδάφους προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία οδήγησης. Σχεδιάστηκε ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV) και περιλαμβάνει οκτώ ζώνες με τις εξής ονομασίες: Indoor Sand Dune, Low-Friction Ring, Kick-Plate, Wading Pool, Dynamic Paddock Race Track, Off-Road Park και Camping Area.

Η παραγωγή του Lexus LBX vibrant edition ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες (Σεπτέμβριος 2025), και θα σταματήσει τον Μάιο του 2026. Πρόκειται για μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής που απευθύνεται σε αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν τις διαφορές. Ήταν μια υπόσχεση που έδωσαν οι επικεφαλής της Εταιρείας, όταν για πρώτη φορά παρουσίασαν το 2023 το LBX. Υποσχέθηκαν να δώσουν μια νέα, συναρπαστική διάσταση στη μάρκα Lexus και να κατακτήσουν, με τις εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, χιλιάδες νέους πελάτες. Η αλήθεια είναι ότι το πέτυχαν.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux παρήγαγε το 200.000ο PEUGEOT 3008. Και φυσικά οι Γάλλοι αυτή την εμπορική τους επιτυχία τη γιόρτασαν, παρουσία των Alain FAVEY, CEO της PEUGEOT, και Manuel GENTILE, Διευθυντή του εργοστασίου στο Sochaux. Με τον μοναδικό σχεδιασμό fastback SUV και μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, το 3008 κατακτά τις καρδιές των οδηγών σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν το 22%, ενώ η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει το 54% των αγοραστών.

Η Nissan θέλει να ανοίξει ένα νέο δρόμο προς την κινητικότητα του μέλλοντος. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τις δοκιμαστικές επιδείξεις της νέας γενιάς του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης ProPILOT. Ένας στόλος πρωτότυπων πλήρως ηλεκτρικών Ariya κατάφερε να κινηθεί με ασφάλεια στο απαιτητικό οδικό δίκτυο του κέντρου του Τόκιο. Τα πρωτότυπα οχήματα που κάνουν βόλτες στους δρόμους στο Τόκιο είναι εξοπλισμένα με 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρα LiDAR νέας γενιάς. Πιο απλά χρησιμοποιούν το εξελιγμένο hardware.