Οι ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες- γιατί περιμένουμε και τα επίσημα νούμερα του ΣΕΑΑ- έκλεισε με μια αύξηση της τάξεως του +27%. Αν μας ζητούσατε να κάνουμε μια εκτίμηση μπορούμε να επισημάνουμε τη μεγάλη αύξηση του CitroënC4 που τους μήνες Ιούλιος – Αύγουστος κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του.

Τον Ιούλιο το C4 πέτυχε 85 ταξινομήσεις και τον Αύγουστο οι ταξινομήσεις εκτοξεύθηκαν στις 92. Το σύνολο διμήνου ήταν 177 αυτοκίνητα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η BMW με την 1-SERIES. Τον Ιούλιο πέτυχε 87 πωλήσεις, ενώ τον επόμενο μήνα έκανε μια μεγάλη βουτιά και έφτασε τις 44 ταξινομήσεις. Το σύνολο ήταν 130 BMW 1-SERIES. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Audi με το Α3. Τον Ιούλιο έκανε 72 και τον Αύγουστο 48 ταξινομήσεις. Το σύνολο ήταν 120 αυτοκίνητα. Στο σύνολο του Σεπτεμβρίου η Toyota κυριάρχησε και μάλιστα με διαφορά. Έφτασε τις 2.191 ταξινομήσεις. Και ακολουθούν Suzuki (890), Hyundai (824), Peugeot (799) , BMW (703), Renault (634), Citroën (621). Θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα στοιχεία και θα επανέλθουμε όταν η ΣΕΑΑ κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις.

Δυστυχώς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο συνεχίζεται. Το τελευταίο τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Αργυρούπολη. Δύο νέα παιδιά- ένα αγόρι και ένα κορίτσι- σκοτώθηκαν. Έκαναν σούζες και δεν φορούσαν κράνη. Τα κακό δεν αργεί να γίνει. Ο νεαρός που έκανε σούζες έχασε τον έλεγχο και η μηχανή «καρφώθηκε» πάνω στο στηθαίο. Κρίμα. Επανερχόμαστε σε αυτό που προτείνουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση. Μάθημα Κυκλοφοριακής Aγωγής στα Σχολεία. Εμείς το λέμε. Αυτοί συμφωνούν ότι πρέπει οι νέοι να μαθαίνουν από το Σχολείο τι σημαίνει ασφάλεια και δίνουν υποσχέσεις. Εκεί μένουμε πάντα. Στις υποσχέσεις!!!

Το DS N°8, η νέα 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles, ήταν το επίσημο αυτοκίνητο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Ένας ειδικός στόλος από 20 DS N°8 προσφέρει από τις 29 Σεπτεμβρίου μια μοναδική εμπειρία σε δημοσιογράφους, VIPs και fashion influencers. Τα DS N°8 θα κυκλοφορούν μέχρι αύριο, 7 Οκτωβρίου, στους δρόμους του Παρισιού. Η DS Automobiles είναι συνεργάτης της PARIS FASHION WEEK από το 2019. Στηρίζει πάντα αυτήν τη σημαντική διοργάνωση με διεθνή απήχηση στον κόσμο της μόδας. Ως σύμβολο της γαλλικής αριστείας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας υπηρετώντας την Τέχνη του Ταξιδιού, το DS N°8 έγινε το επίσημο αυτοκίνητο της PARIS FASHION WEEK.

Στο ειδικά διαμορφωμένο pop up stand, στο The Mall Athens μπορείτε να δείτε από κοντά και να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές του νέου Geely EX5 που ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Να θυμίσουμε ότι στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο η Geely κέρδισε το κορυφαίο Βραβείο Σχεδίασης. Συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, προσφέροντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, όχι μόνο να δουν το αυτοκίνητο από κοντά, αλλά και να προγραμματίσουν ένα test drive, ώστε να βιώσουν την εμπειρία οδήγησης του Geely EX5 και να διαπιστώσουν το μοναδικά χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας από τα πρώτα λεπτά συμβίωσης μαζί του.

Αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε να βρείτε το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit με την μπαταρία των 68 kWh, να σας ενημερώσουμε ότι τα αυτοκίνητα με τις προηγμένες τεχνολογίες και τις καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης μπορείτε να τα βρείτε στις εκθέσεις του δικτύου της Ford. Το φορτηγάκι με τις κορυφαίες ικανότητες μεταφοράς φορτίου είναι άμεσα διαθέσιμο με μπαταρία 68 kWh σε δύο παραλλαγές ισχύος με απόδοση 135 kW (184 PS) ή 198 kW (269 PS), όλες με μέγιστη ροπή 430 Nm και κίνηση στους πίσω τροχούς, για καλύτερη πρόσφυση με πλήρες φορτίο. Η αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση φτάνει τα 317 km στον μικτό κύκλο (WLTP) – απόσταση που είναι τριπλάσια από εκείνη που καλύπτει κατά μέσο όρο καθημερινά ένας οδηγός επαγγελματικού οχήματος στην Ευρώπη.

Η είδηση για το νέο XCeed είναι ότι η KIA δίνει στην τιμή της χειροκίνητης έκδοσης την ολοκαίνουργια με το αυτόματο κιβώτιο. Η νέα πρόταση της KIA είναι το αναβαθμισμένο crossover της, XCeed που προσφέρεται με μια σειρά από νέους, προηγμένους υβριδικούς κινητήρες 115PS που είναι διαθέσιμοι σε μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7DCT. Για τους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων, η νέα γκάμα του XCeed διαθέτει και κινητήρες που προσφέρουν ισχύ 150 και 180 ίππων. Επιπλέον, το μοντέλο διατίθεται σε πολλά επίπεδα εξοπλισμού ανάλογα με την έκδοση (Premium, Platinum και GT-Line). Με αυτόν τον τρόπο, το δημοφιλές μοντέλο της Kia με την τολμηρή σχεδίαση και τον σπορ χαρακτήρα καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε προφίλ οδηγού, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, μειωμένες εκπομπές ρύπων και αυξημένη αποδοτικότητα. Η τιμή-έκπληξη είναι 24.690 ευρώ.

Η Volvo Cars που διατηρεί ηγετική θέση ανάμεσα στους κατασκευαστές plug-in υβριδικών για πάνω από μία δεκαετία παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της. Η Volvo Cars προχωρά στον μετασχηματισμό της σε κατασκευαστή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα plug-in υβριδικά (PHEV) να αποτελούν σήμερα σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξής της. Τα PHEV κατέλαβαν μερίδιο 23% στις παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo Cars στο πρώτο μισό του 2025. Από 46.000 μονάδες το 2019, οι πωλήσεις PHEV ανήλθαν σε πάνω από 177.000 μονάδες το 2024, ωθούμενες από την ισχυρή ζήτηση που εμφάνισαν τα XC60 και XC90 PHEV και στις τρεις κύριες περιοχές πωλήσεων.

Στον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda» η τσέχικη εταιρία προβάλει ιδιαίτερα το νέο ηλεκτρικό Enyaq που ξεχωρίζει με το σχεδιασμό του και τη τεχνολογία και φυσικά το προτιμούν οι οικογενειάρχες. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Skoda είχε μια εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη. Βρέθηκε στην 3η θέση στις πωλήσεις και αυτό, σίγουρα, μόνο τυχαίο δεν είναι. Προσφέρει σωστά αυτοκίνητα σε τιμές προσγειωμένες που δεν ξεφεύγουν από αυτά που μπορεί να διαθέσει ένας μοντέρνος και απαιτητικός οικογενειάρχης. Tο ηλεκτρικό Enyaq σύμφωνα με την Skoda ξεχωρίζει για την «Σιωπηλή δύναμη), την οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς, την ευρυχωρία χωρίς όρια, την έξυπνη τεχνολογία στην πράξη και το σχεδιασμό με αυτοπεποίθηση.

Carlos Sainz & Carlos Sainz : Αν έχετε δει το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον μπαμπά Carlos Sainz να οδηγεί «τέζα» το Ford Raptor T1+ στη Σαραγόσα της Ισπανίας, έχοντας στο μπάκετ του συνοδηγού τον γιο του Carlos Sainz, θα ακούσατε πόσες φορές ο γιος, ένα τόσο γρήγορος οδηγός στην F1 τρόμαξε και ζήτησε από τον πατέρα του, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο WRC,να κόψει ταχύτητα. Αυτά παθαίνουν όσοι δεν κάθονται συχνά στη θέση του συνοδηγού.

Ο θεσμός που δίνει βήμα στο αύριο της αυτοκίνησης, το Formula Student Festival ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι πανεπιστημιακές ομάδες των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας για μια ακόμη φορά διέπρεψαν. Το τριήμερο event «Formula Student Festival» έγινε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) , με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Γλυφάδας.

Μη νομίζετε ότι μποτιλιαρίσματα γίνονται μόνο στον Κηφισό. Μεγάλα μποτιλιαρίσματα παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα στην Αττική οδό. Οι προδιαγραφές που κατασκεύασαν την Αττική οδό ξεπεράστηκαν. Τα αυτοκίνητα δεκαπλασιάσθηκαν. Λογικό να παρατηρούνται μποτιλιαρίσματα. Ωστόσο, καλό θα ήταν, όταν παρατηρούνται μποτιλιαρίσματα να μην «κόβουν» εισιτήρια. Διαφορετικά, ας κάνουν μια δεύτερη Αττική οδό στην ήδη υπάρχουσα, με πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Έτσι όπως πάμε, η Αττική οδός σε λίγο θα είναι απροσπέλαστη. Προβλέψτε το κακό και αντιδράστε με νέα έργα!