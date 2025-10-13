Ο Σεπτέμβριος ίσως ο καλύτερος μήνας της χρονιάς. Ταξινομήθηκαν 12.274 νέα οχήματα ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024 οι ταξινομήσεις ήταν 9.661. Η αύξηση που προκύπτει είναι +27%. Στα “Νέα της Πιάτσας 477” είχαμε προαναγγείλει τη μεγάλη αύξηση στις ταξινομήσεις -πριν ακόμη κλείσει ο μήνας.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου έχουν ταξινομηθεί φέτος 112.233 Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024 ήταν 108.035. Αυτό σημαίνει ότι το 2025 θα κλείσει με μεγαλύτερη άνοδο. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δειλά δειλά ανεβαίνουν και οι ταξινομήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είτε με κινητήρες BEV είτε με PHEV. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτεμβρίου το 2024 είχαμε στα BEV 5.602 ταξινομήσεις ενώ το αντίστοιχο διάστημα φέτος οι ταξινομήσεις είναι 6.155.

Οφείλουμε να συγχαρούμε τον Θωμά Κρασώνη που κατέκτησε πριν ακόμη τελειώσουν οι αγώνες, το πρωτάθλημα NASCAR Euro Series στην κατηγορία Open. O Θωμάς Κρασώνης από χθες είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Και το συγχαίρουμε ακόμη γιατί σε όλη την πορεία του, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έβαλε έναν στόχο και τον κέρδισε. Πάντα προσγειωμένος και μετρημένος. Είναι ο πρώτος Έλληνας οδηγός αγώνων, ο οποίος κατακτά τίτλο σε ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μηχανοκίνητων σπορ.

Η Αθήνα θα γίνει στις 10 και 11 Μαΐου 2026, το παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη και ενεργό κινητικότητα, φιλοξενώντας για πρώτη φορά το UCI Mobility & Bike City Forum 2026 της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ένωσης (UCI). Το ετήσιο συνέδριο, που πραγματοποιείται από το 2018, συγκεντρώνει εκπροσώπους πόλεων, εθνικών ομοσπονδιών, ειδικούς της ποδηλασίας και φορείς που εργάζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Θα περιλαμβάνει εργαστήρια, ποδηλατικές περιηγήσεις και συνεδριακή διάσκεψη, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον τερματισμό του Γύρου της Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας.

Ξεκίνησε η διάθεση των αναβαθμισμένων PEUGEOT 3008 HYBRID με τη δελεαστική τιμή. Το 3008 παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, ενώ πλέον είναι διαθέσιμο σε ακόμη πιο ελκυστική τιμή εκκίνησης. Ξεχωρίζει το εσωτερικό με το Panoramic i-Cockpit με την αιωρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων και προσφέρει μια υπερσύγχρονη και εργονομική διάταξη.

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκε από την Volvo για να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους επιβάτες. Σύμφωνα με το TIME είναι μια από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025. Όπως ανέφεραν οι κατασκευαστές της Volvo θα μια ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής- η πρώτη στον κόσμο- που θα προσαρμόζεται αρχικά στο άτομο που την φοράει αλλά και στις κυκλοφοριακές συνθήκες. Δηλαδή θα αλλάζει «συμπεριφορά» αν ο δρόμος είναι άδειος και τρέχει ο οδηγός η αν έχει κίνηση και πηγαίνει σημειωτόν. Η νέα πρωτοποριακή ζώνη που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο προσεχές αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60, επιλέχθηκε από το TIME ως μία από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025.

Η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα Jeep στη χώρα μας ανακοίνωσε νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες είναι σίγουρο ότι θα ενισχύσουν την ήδη πετυχημένη εμπορική πορεία του Avenger που μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 200.000 πωλήσεις. Η τιμή του Avenger ξεκινάει από 21.990 ευρώ και το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις 2.000 ευρώ και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού. Σημαντικό είναι ότι οι νέες προωθητικές ενέργειες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την γκάμα των θερμικών, υβριδικών και τετρακίνητων επιλογών.

Η Skoda επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» και τον Οκτώβριο για τα Elroq και Enyaq. Η παράταση του προγράμματος «Μήνας Ηλεκτροκίνησης» ισχύει για τιμολογήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2025 και δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε η Skoda «Μήνας Ηλεκτροκίνησης» και αφορούσε τα ηλεκτρικά μοντέλα Elroq και Enyaq θα συνεχιστεί και τον μήνα Οκτώβριο. Η επιτυχημένη αυτή ενέργεια, που έχει ήδη συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, προσφέρει διπλό όφελος συνολικής αξίας έως 6.000 € και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 €. (Wallbox Elli Charger Connect).

Την επέκταση της συνεργασίας της με την Toyota ανακοίνωσε η Samsung σηματοδοτώντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα έργα εμπορικής σήμανσης της εταιρείας μέχρι σήμερα. Η Samsung Electronics Co. Ltd, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Toyota Motor, μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως. Η επέκταση αυτής της συνεργασίας έρχεται μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό 1.250 αντιπροσωπειών της εταιρείας σε 40 χώρες που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 στην Ευρώπη. Ήδη η Samsung έχει εγκαταστήσει 23.000 οθόνες Smart Signage- δηλαδή έξυπνες οθόνες σήμανσης και λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης που συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό των αντιπροσωπειών της Toyota παγκοσμίως.

Να και κάτι καλό. Το Stock Center προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στους φοιτητές. Οι μετακινήσεις των νέων φοιτητών αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ενώ δεν είναι πάντα εύκολη η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Με το κόστος ζωής να αυξάνεται και τον οικογενειακό προϋπολογισμό να μειώνεται, ειδικότερα εάν η σχολή επιλογής βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, η απόκτηση ενός αυτοκινήτου, δεν αποτελεί προτεραιότητα, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία. Για τον λόγο αυτό, το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές σε όλους τους φοιτητές, με την επίδειξη κάρτας φοίτησης, έτσι ώστε να κάνει ακόμα πιο εύκολη την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Η Volkswagen παρουσιάζει την επόμενη γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, προσφέροντας τεχνολογία, άνεση και βιωσιμότητα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του επαγγελματία οδηγού ταξί. Η έκθεση για τους επαγγελματίες οδηγούς θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως, Περιστέρι) στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Οι πύλες στο TAXI Show 2025 θα ανοίγουν και τις δύο ημέρες στις 10.00 το πρωί και θα κλείνουν στις 19.30 το απόγευμα. Σε αυτήν την έκθεση που η είσοδος θα είναι ελεύθερη η Kosmocar ( επίσημος εισαγωγέας των Skoda, Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα) θα έχει διπλή παρουσία επιβεβαιώνοντας με την Volkswagen και τη Skoda την έμπρακτη στήριξή τους προς τον επαγγελματία οδηγό ΤΑΞΙ.

Η ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση που κάνουν η Kia Hellas και η Autohellas Hertz στη μακροχρόνια μίσθωση δεν απευθύνεται μόνο στις εταιρίες η τους επαγγελματίες αλλά και στους ιδιώτες που θα αποφασίσουν να κινούνται ηλεκτρικά. Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα δεν πηγαίνει καλά. Πρώτον γιατί ο κόσμος δεν είναι ακόμη έτοιμος για να κάνει την μεγάλη στροφή και να εγκαταλείψει τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης αλλά και η χώρα μας -παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει- δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις. Χωρίς σταθμούς φόρτισης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και χωρίς πάρκινγκ, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει το πρότζεκτ της μετακίνησης με μηδέν ρύπους. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες από ιδιωτικές εταιρίες για να πείσουν αυτούς που στρίβουν την πλάτη στην ηλεκτροκίνηση.

Το DAF Road Show 2025, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, κάνει στάση στην Αττική και δίνει την ευκαιρία – κυρίως στους επαγγελματίες- να γνωρίσουν αλλά και να οδηγήσουν τα πολυβραβευμένα φορτηγά New Generation DAF. Η ERGOTRAK, μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη και η DAF Trucks προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία και δράση! Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να οδηγήσουν τα φορτηγά New Generation DAF XG+ , XG , XDc , XD και XB.

Να κλείσουμε και με μια καλή είδηση. Όπως είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό ρυθμό. Θα παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Μια ερώτηση όμως θα την κάνουμε. Ο Ε 65 πότε θα τελειώσει. Είπαμε ότι θα φθάσει από την Καλαμπάκα στην Εγνατία Οδό μέχρι τον Απρίλιο 2026. Περάσαμε προ ημερών και ακόμη λείπουν αρκετά χιλιόμετρα που δεν έχουν περάσει οι μπουλντόζες.