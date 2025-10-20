Φεύγοντας τα ξημερώματα του Σαββάτου για το αεροδρόμιο, εκεί στην παραλιακή που είναι συγκεντρωμένα δύο- τρία νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως, είδα εκατοντάδες άτομα στον παράδρομο. Σταμάτησα να δω τι συμβαίνει, αλλά δεν χρειάσθηκε να βγω από το αυτοκίνητο. Ήταν 06.20 το πρωί, και εκείνη την ώρα έβγαιναν οι θαμώνες. Για σκεφθείτε από τη μία μετά τα μεσάνυκτα που ξεκινούν τα προγράμματα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα που σταμάτησαν τα όργανα, όλοι αυτοί που διασκέδαζαν, τι νομίζετε ότι έπιναν; Σίγουρα όχι αναψυκτικά ή κρύο τσάι.

Δυστυχώς όλοι αυτοί που είδα συγκεντρωμένους έξω από τα «μαγαζιά», περίμεναν τους παρκαδόρους να τους φέρουν τα αυτοκίνητά τους.

Το κακό είναι ότι εκείνη την ώρα στην παραλιακή δεν υπήρχε κανένα μπλόκο της Τροχαίας. Όπως μάθαμε αργότερα, είχαν πραγματοποιηθεί 12 μπλόκα για αλκοτέστ σε διαφορετικά σημεία της Αττικής από τη μία τα ξημερώματα μέχρι τις πέντε το πρωί. Πεντακόσιοι οδηγοί είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος. Δηλαδή ήταν επικίνδυνοι.

Μετά τις πέντε τα ξημερώματα, τα όργανα επέστρεψαν στα γραφεία τους για να αλλάξουν βάρδιες. Άρα, όλοι αυτοί οι μεθυσμένοι οδηγοί που βγήκαν από τα κέντρα διασκέδασης, οδήγησαν χωρίς το άγχος του αλκοτέστ.

Πήγα στην Αυστρία, και το επόμενο βράδυ, τέσσερις συνάδελφοι πήγαμε για φαγητό. Σας πληροφορώ ότι ρίξαμε κλήρο για το ποιος θα οδηγήσει στην επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ο οδηγός δεν ήπιε ούτε μισό ποτήρι μπύρα. ‘Έτσι έκαναν και στα άλλα τραπέζια. Αυτό θα πει Παιδεία. Αυτό θα πει πειθαρχία. Κάτι που οι ξένοι μαθαίνουν από μικρά παιδιά στα Σχολεία. Οδηγώ χωρίς αλκοόλ, με ασφάλεια και σεβασμό στον ΚΟΚ.

Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική ευαισθησία, μόνο όταν τα αποτελέσματα από έναν νόμο είναι άμεσα και φέρνει … ψήφους.

Δυστυχώς οι κακές συνήθειες δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Η εύκολη λύση είναι τα πρόστιμα.

Ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται «ασφάλιση αυτοκινήτων». Σήμερα -δυστυχώς- κυκλοφορούν χιλιάδες ανασφάλιστα αυτοκίνητα που σημαίνει ότι δεν έχουν περάσει ούτε από τα ΚΤΕΟ.

Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν, και αργά η γρήγορα, όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κυκλοφορούν ανασφάλιστοι θα εντοπισθούν. Θα σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 175625 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ 5382/Β/8-10-2025), προβλέπεται ηλεκτρονικός έλεγχος στα οχήματα για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Και άργησαν να το κάνουν αυτό.

Σκεφθείτε πόσοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από οδηγούς που τους προξένησαν ζημιά και τα αυτοκίνητά τους είναι ανασφάλιστα.

Τα έχουμε χάσει με την «εισβολή» των κινέζικων αυτοκινήτων στη χώρα μας. Κάθε μήνα γίνεται και μια καινούργια παρουσίαση αυτοκινήτων προέλευσης από την Κίνα. Οι μάρκες μας είναι τελείως άγνωστες -όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη- ωστόσο οι Διευθυντές των νέων εταιριών διατυμπανίζουν ότι μέχρι σήμερα στη ζωή τους δεν είχαν οδηγήσει καλύτερο αυτοκίνητο. Μάλιστα κάποιες εισαγωγικές εταιρίες ξεκίνησαν τα δημοσιογραφικά ταξιδάκια στην Κίνα. Για να δείξουν το μεγαλείο τους. Φυσικά προσκεκλημένοι είναι αυτοί που συμφωνούν με τις απόψεις των εμπορικών διευθυντών ότι τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τα καλύτερα. Όσοι διαφωνούν και λένε την αλήθεια, αποκλείονται.

Στη «ζούγκλα» για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την κινέζικη εισβολή προσλάβαμε καθηγητή και ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε κινέζικα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους κινέζους όταν μιλούν αγγλικά, οπότε μαθαίνουμε τη γλώσσα τους για να μπορούμε να συνεννοούμαστε.

Επιστρέφουμε στον τομέα «ασφάλεια» και αναφερόμαστε στη νέα καμπάνια της Continental Tyres Greece που με σύνθημα «Safety in Your Hands» συνεχίζει την καμπάνια για την Οδική Ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο. Η EMA AE – Continental ελαστικά, πιστή στη δέσμευσή της για οδική ασφάλεια και μείωση των οδικών ατυχημάτων, παρουσιάζει τη 2η ταινία κοινωνικής ευθύνης, με πρωταγωνιστή τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο. Ιδιωτική πρωτοβουλία με κύριο σκοπό να μειωθεί ο φόρος αίματος στην άσφαλτο. Στη νέα ταινία, “Safety in Your Hands”, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές: η ασφάλεια ξεκινά από τις σωστές επιλογές και τη συνειδητή συμπεριφορά στο τιμόνι, αλλά και από την επιλογή και τη συντήρηση των ελαστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., τα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα αποτελούν μάστιγα, με τους ετήσιους θανάτους να πλησιάζουν τους 670 και με έναν αντίστοιχο αριθμό βαριά τραυματιών. Αυτά τα νούμερα τα γνωρίζουν οι Υπουργοί μας που αρνούνται να ξεκινήσουν Μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία; Μάλλον αυτά τα προγράμματα δεν φέρνουν άμεσους ψήφους. Για την ενημέρωση σας, κύριοι των Υπουργείων, ο Στέλιος Μαλακόπουλος, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και κάτοχος ρεκόρ σε άλμα εις μήκος και 100μ. T62, αλλά και πρόσφατα με σημαντικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρατριάθλου, έχασε και τα δύο πόδια του σε τροχαίο ατύχημα το 2015.

Μια καλή πρόταση για να εξοικονομήσετε χρήματα κυκλοφορώντας με το ηλεκτρικό Puma Gen-E έκανε η Ford στην Ελλάδα. Κάνοντας 50 χιλιόμετρα την ημέρα με ένα παλιό ρυπογόνο αυτοκίνητο ξοδεύετε τόσα χρήματα που θα μπορούσατε -σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε η Ford- να τα δίνετε στη μηνιαία δόση ενός ηλεκτρικού Ι.Χ. Οι περισσότεροι οδηγοί για να πάνε από το σπίτι τους στο γραφείο τους και το απόγευμα από το γραφείο τους στο σπίτι τους κάνουν κατά μέσο όρο 50 χιλιόμετρα. Οι δαπάνες σε καύσιμα μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 250 ευρώ. Το διαφημιστικό σποτ «Σταματήστε να «καίτε» τα χρήματά σας στο παλιό σας αυτοκίνητο είναι έξυπνο. Ο υπολογισμός του μηνιαίου κόστους καυσίμων έχει πραγματοποιηθεί για αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης, μέση ημερήσια χιλιομετρική κάλυψη 48 km/ημέρα, τιμή βενζίνης 1,74€/λίτρο και κατανάλωση 10 λιτ./100km. Τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance προσφέρουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστη προκαταβολή από 20%, χαμηλό επιτόκιο 3,99% και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 84 μήνες.

Η CUPRA πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της. Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα CUPRA Formentor σε απόχρωση Magnetic Tech matt. Είναι το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο μοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Martorell. Με οδηγό το πνεύμα του «challenger» και την ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων της, η CUPRA κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το σημείο μέσα σε μόλις επτά χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands στον ευρωπαϊκό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Pirelli Cyber Tyre απέσπασε τον τίτλο «Vehicle-to-Everything (V2X) Καινοτομία της Χρονιάς» στα AutoTech Breakthrough Awards 2025, έναν διεθνή θεσμό που απονέμεται από την πλατφόρμα Tech Breakthrough, η οποία αναδεικνύει τους πιο καινοτόμους φορείς και υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητιστικής τεχνολογίας. Το Cyber Tyre είναι το πρώτο έξυπνο σύστημα στον κόσμο που μπορεί να συλλέγει δεδομένα απευθείας από το ελαστικό, να τα επεξεργάζεται μέσω ειδικού λογισμικού και αλγορίθμων της Pirelli, και να τα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο στα ηλεκτρονικά του οχήματος, ενισχύοντας τη δυναμική οδήγησης, την ασφάλεια και την ενσωμάτωση με τις ψηφιακές υποδομές.

Πρόσφατα η Kia Hellas με τα διεθνώς πολυβραβευμένα ηλεκτρικά μοντέλα της και η Autohellas Hertz που κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά του Leasing, ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Kia Leasing. Μια νέα ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την ηλεκτρική γκάμα της Kia. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται όχι μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με απόλυτο έλεγχο του κόστους, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.

H Volvo Cars γιόρτασε την παραγωγή 4 εκατομμυρίων αυτοκινήτων βασισμένων στην αρχιτεκτονική SPA. Το αυτοκίνητο-ορόσημο, ένα Volvo XC90, βγήκε πρόσφατα από τη γραμμή παραγωγής βασιζόμενο στην πλατφόρμα SPA πρώτης γενιάς και δεν περιλαμβάνει αυτοκίνητα που βασίζονται στην πλατφόρμα SPA2. Ήταν τότε η αιχμή του δόρατος στην αναγέννηση της Σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Volvo ανακοίνωσε ότι η παραγωγή θα επεκταθεί στο εργοστάσιο του Τσάρλεστον στις ΗΠΑ, το επόμενο έτος. Τα άλλα τρέχοντα μοντέλα που παράγονται με βάση την πλατφόρμα είναι τα S60, V60, S90 και XC90.

Και να κλείσουμε με το θέμα της παιδείας. Όπως βλέπετε ο κύριος αυτός έχει παιδεία. Γιατί αν δεν είχε, θα μπορούσε να είχε παρκάρει μισό μέτρο αριστερά και να έκλεινε τελείως την είσοδο στην πολυκατοικία. ‘Αλλωστε αριστερά, σε απόσταση μισού μέτρου, υπήρχε άλλο παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Μπροστά στην πολυκατοικία. Κύριοι υπουργοί, με τα πρόστιμα δεν μπορείτε να μάθετε τον Έλληνα οδηγό να σέβεται τον ΚΟΚ.